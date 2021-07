Trabajadores portuarios en San Antonio denuncian represión inusitada en movilización por mejoras laborales

Este lunes, en el puerto de San Antonio se verificaron varias protestas de parte de los trabajadores portuarios que demanda mejoras laborales en medio del proceso de negociación colectiva de cuatro sindicatos con la empresa. Se trata de Sitrasen, MCE2.0, Sitepor y DP World que agrupan a un importante número de trabajadores del terminal marítimo. Según explicó el dirigente de MCE 2.0, Felipe Rodríguez, de los cuatro sindicatos ya hay dos que hicieron efectiva la huelga legal por no llegar a acuerdo con la empresa. Entre las más de cincuenta demandas de mejoras de los trabajadores se cuentan aumentos de sueldo, condiciones laborales y de seguridad. La mañana de este lunes, un grupo de trabajadores inició una movilización en las calles del puerto, particularmente en el acceso norte a esa ciudad, en el sector de Espigones. Rápidamente se hizo presente en el lugar la fuerza policial que, según las denuncias de los propios trabajadores, reprimió con inusitada fuerza la protesta. “La fuerza policial llegó con demasiada fuerza, reprimiendo y sin provocación. Lo que pasó es que la gente se defiende porque llegaron varios carros policiales y varios guanacos”, relató el dirigente en conversación con nuestro medio. Noticia en desarrollo San Antonio pic.twitter.com/hgf1JQLcib — DDHHSUTRA2012 (@DDHHSUTRA2012) July 12, 2021 Consultado al respecto, Rodríguez aseguró que hasta el cierre de esta nota no se habían producido detenciones, pero sí afirmó que hay trabajadores heridos. “La policía disparó al cuerpo de varios compañeros las bombas lacrimógenas y ellos tienen varias contusiones en las piernas y tobillos. No están tirando arriba, sino que apuntan al cuerpo y no entendemos por qué”. Respecto de los avances en la negociación, el dirigente sindical manifestó que desde los trabajadores existe plena voluntad de diálogo para llegar a un entendimiento con la empresa. “Hasta ayer estuvimos conversando, pero por la pandemia no es fácil juntar a la gente y tomar decisiones una vez que veamos la propuesta. Hay una presión muy grande sobre los trabajadores, hemos trabajado en pandemia casi doblando la carga y con menos gente. Entonces la gente no se siente valorada y ve cómo crece el puerto mientras los trabajadores siguen donde mismo”, manifestó. El trabajador también indicó que de parte de la empresa no hay cumplimiento de las normas sanitarias pues no se respetan los aforos, no hay lugar para que los trabajadores puedan usar durante su hora de colación y tampoco se les provee de vestimenta adecuada para realizar su labor. Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a la empresa a seguir adelante con el diálogo con los trabajadores de modo de poder seguir entregando una función tan importante para la economía del país como es la industria portuaria. Foto @5ta dimensión.

Este lunes, en el puerto de San Antonio se verificaron varias protestas de parte de los trabajadores portuarios que demanda mejoras laborales en medio del proceso de negociación colectiva de cuatro sindicatos con la empresa. Se trata de Sitrasen, MCE2.0, Sitepor y DP World que agrupan a un importante número de trabajadores del terminal marítimo. Según explicó el dirigente de MCE 2.0, Felipe Rodríguez, de los cuatro sindicatos ya hay dos que hicieron efectiva la huelga legal por no llegar a acuerdo con la empresa. Entre las más de cincuenta demandas de mejoras de los trabajadores se cuentan aumentos de sueldo, condiciones laborales y de seguridad. La mañana de este lunes, un grupo de trabajadores inició una movilización en las calles del puerto, particularmente en el acceso norte a esa ciudad, en el sector de Espigones. Rápidamente se hizo presente en el lugar la fuerza policial que, según las denuncias de los propios trabajadores, reprimió con inusitada fuerza la protesta. “La fuerza policial llegó con demasiada fuerza, reprimiendo y sin provocación. Lo que pasó es que la gente se defiende porque llegaron varios carros policiales y varios guanacos”, relató el dirigente en conversación con nuestro medio. Noticia en desarrollo San Antonio pic.twitter.com/hgf1JQLcib — DDHHSUTRA2012 (@DDHHSUTRA2012) July 12, 2021 Consultado al respecto, Rodríguez aseguró que hasta el cierre de esta nota no se habían producido detenciones, pero sí afirmó que hay trabajadores heridos. “La policía disparó al cuerpo de varios compañeros las bombas lacrimógenas y ellos tienen varias contusiones en las piernas y tobillos. No están tirando arriba, sino que apuntan al cuerpo y no entendemos por qué”. Respecto de los avances en la negociación, el dirigente sindical manifestó que desde los trabajadores existe plena voluntad de diálogo para llegar a un entendimiento con la empresa. “Hasta ayer estuvimos conversando, pero por la pandemia no es fácil juntar a la gente y tomar decisiones una vez que veamos la propuesta. Hay una presión muy grande sobre los trabajadores, hemos trabajado en pandemia casi doblando la carga y con menos gente. Entonces la gente no se siente valorada y ve cómo crece el puerto mientras los trabajadores siguen donde mismo”, manifestó. El trabajador también indicó que de parte de la empresa no hay cumplimiento de las normas sanitarias pues no se respetan los aforos, no hay lugar para que los trabajadores puedan usar durante su hora de colación y tampoco se les provee de vestimenta adecuada para realizar su labor. Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a la empresa a seguir adelante con el diálogo con los trabajadores de modo de poder seguir entregando una función tan importante para la economía del país como es la industria portuaria. Foto @5ta dimensión.