Justicia condena a Radio Bío Bío por los reemplazos en huelga de 2019

La jueza del segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, Carolina Luengo, condenó a Radio Bío Bío por prácticas desleales realizadas durante la negociación colectiva de 2019, específicamente por reemplazar a trabajadores y trabajadoras en la huelga que se desarrolló el septiembre de ese año, y que se prolongó por 15 días. Según estableció la magistrada, el medio de comunicación de la familia Mosciatti sustituyó a periodistas, varios de ellos y ellas con cargos claves en el funcionamiento de la radio, “logrando paliar el efecto de la huelga”. En ese sentido, de acuerdo a la resolución “no sólo se verificó un hecho lesivo, sino que además es posible inferir que ese acto -el reemplazo- afectó concretamente la libertad sindical, debilitando el movimiento sindical y especialmente la huelga legalmente votada en un proceso de negociación colectiva reglado”, concluyó. En relación a la sanción, la magistrada impuso a Radio Bío Bío una multa equivalente a 100 Unidades Tributarias Mensuales, más de $5.220.000, y le ordenó leer, en el noticiero matinal, la parte resolutiva de la sentencia, durante tres días consecutivos. Además, la empresa fue condenada en costas. Desde el sindicato de Radio Bío Bío valoraron el fallo el que calificaron como “histórico”. El presidente de la organización, Narayan Vila, señaló que la resolución “demuestra lo que denunciamos con fuerza durante la huelga: que la empresa incurrió en prácticas antisindicales, negoció de mala fe, y centró sus esfuerzos en vulnerar la norma y no en atender las justas demandas de sus trabajadores y trabajadoras”. Por su parte el secretario del sindicato, Nibaldo Pérez señaló que “esta resolución no hace más que ratificar una vulneración constatada en su momento por la Dirección del Trabajo, la cual denunciamos no con el propósito de establecer buenos o malos, sino de salvaguardar los derechos de las y los trabajadores de Radio Bío Bío, independiente de su afiliación sindical o no, porque el principal objetivo de este sindicato ha sido siempre sólo uno: velar por el bienestar de todos y todas quienes hacemos la radio”. Asimismo, desde la organización recordaron que la empresa de la familia Mosciatti tiene un largo historial de denuncias por prácticas antisindicales y vulneración de derechos fundamentales, pero es primera vez que es condenada por los tribunales en material laboral. La huelga de trabajadoras y trabajadores de Radio Bío Bio se realizó en septiembre 2019 y se extendió por dos semanas. A través de la medida de presión, se buscaba mejorar las condiciones de trabajo, reajustar salarios y reducir las extensas y extenuantes jornadas laborales.

