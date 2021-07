Almada Media, la productora audiovisual que apuesta por el cine inclusivo

En 2016, las productoras Soledad Silva y Paula Talloni se aventuraron con un proyecto que buscaba difundir el género documental entre la comunidad de personas con discapacidades visuales y auditivas. Pero el reto no era fácil. Entonces, había muy poca información respecto de la adaptación de las obras y, en general, el circuito carecía de medios especializados en este trabajo. Ante ese panorama, ambas audiovisualistas decidieron especializarse en el tema y, para ello, debieron salir de Chile. España fue el destino clave. Allí conocieron los elementos que permitían profesionalizar la adaptación de las obras desde una perspectiva inclusiva, incorporando conocimientos que, en nuestro país, apenas eran percibidos. Fue así como surgió Almada Media, productora audiovisual que busca llegar a la comunidad sorda y ciega a través de la aplicación de herramientas como lengua de señas, audiodescripción y subtítulos de diálogos y descriptivos. “En 2016, salió la primera línea de distribución de cine chileno para nuevas audiencias que, justamente, financiaba películas adaptadas con audiodescripción, subtítulos de diálogos y descriptivos y lengua de señas. Sabíamos que habían algunas películas de ficción adaptadas, pero no había nada de documentales. Ahí vimos una oportunidad para explorar este ámbito y distribuir películas documentales, ampliando la audiencia”, señaló Paula Talloni respecto del inicio del proyecto. “Pero no teníamos la intención de dedicarnos a desarrollar esas herramientas. Había una empresa que no tenía muy buenas prácticas, entonces, dijimos ‘esto lo tenemos que hacer nosotras’. No quedaba de otra para que esto anduviera bien, pero tuvimos que investigar, no teníamos idea de cómo se trabajaban estas adaptaciones”, agregó. Según Paula Talloni, ese proceso fue revelador. Allí constataron que existía un grupo importante de la población que no tenía acceso a un sinfín de producciones culturales: “Esto significó abrirse al mundo y darse cuenta de la diversidad que existe y de las distintas necesidades de las personas, porque también estamos hablando de las personas de la tercera edad que va perdiendo ciertas habilidades sensoriales. Es terrible darse cuenta que hay gente que queda completamente al margen de la vida noticiosa y cultural”, dijo. Actualmente, Almada Media cuenta con cinco colecciones que abordan temas vinculados a la memoria y los derechos humanos, la música y el arte. La última serie, que será presentada próximamente, cuenta con películas como Historia de un Oso de Gabriel Osorio, Amucha de Jesús Sánchez Fuentes y Cantar con Sentido de Leonardo Beltrán. Cada uno de estos trabajos cuenta audiodescripción, subtítulos de diálogos y descriptivos, lengua de señas. Pero, ¿cuáles son los desafíos de adaptar cada uno de estos proyectos? Soledad Silva, una de las fundadoras de la productora, manifestó que cada película tiene sus particularidades. “Si una obra no tiene muchos espacios de silencio, el guion tiene que ser mucho más preciso. Historia de un Oso es una obra que no tenía diálogos. Ahí es fundamental respetar sus líneas narrativas para que un niño o un adulto pueda verla fácilmente”, dijo. La productora también indicó que los comentarios siempre son positivos a la hora de presentar las adaptaciones. “Una persona de 71 años nos dice que había una deuda de la cultura con los ciegos, me devolvieron la vista cuando vi Historia de un Oso (…). Otra persona te dice que hay que democratizar mucho el cine, que la audiodescripción es fundamental. Otro chico dice, que lindo haber visto Historia de un Oso y que mi madre no me tenga que estar contando lo que hay ahí. Son muchos los testimonios que tenemos y los gestores tienen que escuchar eso”, compartió. Para Silva es importante que la industria enfrente el reto de generar proyectos inclusivos. “Todos tienen que entender que somos diversos. Partiendo de esa base, no hay vuelta atrás”, expresó. “Como Almada Media nuestro principal desafío es que Chile sea un país normado, es decir, que tenga normas adaptadas para Chile y que tenga sello de calidad, porque lo que está ocurriendo es que los fondos de cultura están solicitando que las películas sean adaptadas, pero no hay ningún sello de calidad de nada. Ahí es donde hemos tratado de recomendar que esto parta desde la distribución y que hayan fondos paralelos”, sostuvo. La última colección de la productora se presentará de manera virtual y gratuita el 23, 24 y 25 de julio. Esto, por medio del sitio Web de Almada Media. Mientras, el 24 de julio, a las 17:00 horas, se realizará un encuentro virtual a través de la cuenta de Facebook de Almada Media. Todas las películas están disponibles en formato DVD. Cabe señalar que las fundaciones, organizaciones e instituciones que trabajen con la comunidad con discapacidad visual y/o auditiva pueden escribir a contacto@almadamedia.cl y solicitar la colección en formato físico así como una muestra digital.

En 2016, las productoras Soledad Silva y Paula Talloni se aventuraron con un proyecto que buscaba difundir el género documental entre la comunidad de personas con discapacidades visuales y auditivas. Pero el reto no era fácil. Entonces, había muy poca información respecto de la adaptación de las obras y, en general, el circuito carecía de medios especializados en este trabajo. Ante ese panorama, ambas audiovisualistas decidieron especializarse en el tema y, para ello, debieron salir de Chile. España fue el destino clave. Allí conocieron los elementos que permitían profesionalizar la adaptación de las obras desde una perspectiva inclusiva, incorporando conocimientos que, en nuestro país, apenas eran percibidos. Fue así como surgió Almada Media, productora audiovisual que busca llegar a la comunidad sorda y ciega a través de la aplicación de herramientas como lengua de señas, audiodescripción y subtítulos de diálogos y descriptivos. “En 2016, salió la primera línea de distribución de cine chileno para nuevas audiencias que, justamente, financiaba películas adaptadas con audiodescripción, subtítulos de diálogos y descriptivos y lengua de señas. Sabíamos que habían algunas películas de ficción adaptadas, pero no había nada de documentales. Ahí vimos una oportunidad para explorar este ámbito y distribuir películas documentales, ampliando la audiencia”, señaló Paula Talloni respecto del inicio del proyecto. “Pero no teníamos la intención de dedicarnos a desarrollar esas herramientas. Había una empresa que no tenía muy buenas prácticas, entonces, dijimos ‘esto lo tenemos que hacer nosotras’. No quedaba de otra para que esto anduviera bien, pero tuvimos que investigar, no teníamos idea de cómo se trabajaban estas adaptaciones”, agregó. Según Paula Talloni, ese proceso fue revelador. Allí constataron que existía un grupo importante de la población que no tenía acceso a un sinfín de producciones culturales: “Esto significó abrirse al mundo y darse cuenta de la diversidad que existe y de las distintas necesidades de las personas, porque también estamos hablando de las personas de la tercera edad que va perdiendo ciertas habilidades sensoriales. Es terrible darse cuenta que hay gente que queda completamente al margen de la vida noticiosa y cultural”, dijo. Actualmente, Almada Media cuenta con cinco colecciones que abordan temas vinculados a la memoria y los derechos humanos, la música y el arte. La última serie, que será presentada próximamente, cuenta con películas como Historia de un Oso de Gabriel Osorio, Amucha de Jesús Sánchez Fuentes y Cantar con Sentido de Leonardo Beltrán. Cada uno de estos trabajos cuenta audiodescripción, subtítulos de diálogos y descriptivos, lengua de señas. Pero, ¿cuáles son los desafíos de adaptar cada uno de estos proyectos? Soledad Silva, una de las fundadoras de la productora, manifestó que cada película tiene sus particularidades. “Si una obra no tiene muchos espacios de silencio, el guion tiene que ser mucho más preciso. Historia de un Oso es una obra que no tenía diálogos. Ahí es fundamental respetar sus líneas narrativas para que un niño o un adulto pueda verla fácilmente”, dijo. La productora también indicó que los comentarios siempre son positivos a la hora de presentar las adaptaciones. “Una persona de 71 años nos dice que había una deuda de la cultura con los ciegos, me devolvieron la vista cuando vi Historia de un Oso (…). Otra persona te dice que hay que democratizar mucho el cine, que la audiodescripción es fundamental. Otro chico dice, que lindo haber visto Historia de un Oso y que mi madre no me tenga que estar contando lo que hay ahí. Son muchos los testimonios que tenemos y los gestores tienen que escuchar eso”, compartió. Para Silva es importante que la industria enfrente el reto de generar proyectos inclusivos. “Todos tienen que entender que somos diversos. Partiendo de esa base, no hay vuelta atrás”, expresó. “Como Almada Media nuestro principal desafío es que Chile sea un país normado, es decir, que tenga normas adaptadas para Chile y que tenga sello de calidad, porque lo que está ocurriendo es que los fondos de cultura están solicitando que las películas sean adaptadas, pero no hay ningún sello de calidad de nada. Ahí es donde hemos tratado de recomendar que esto parta desde la distribución y que hayan fondos paralelos”, sostuvo. La última colección de la productora se presentará de manera virtual y gratuita el 23, 24 y 25 de julio. Esto, por medio del sitio Web de Almada Media. Mientras, el 24 de julio, a las 17:00 horas, se realizará un encuentro virtual a través de la cuenta de Facebook de Almada Media. Todas las películas están disponibles en formato DVD. Cabe señalar que las fundaciones, organizaciones e instituciones que trabajen con la comunidad con discapacidad visual y/o auditiva pueden escribir a contacto@almadamedia.cl y solicitar la colección en formato físico así como una muestra digital.