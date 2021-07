fee3bc00ae

16c39a2f45

Derechos Humanos Nacional Familiares de detenidos del estallido social se encadenan en el Palacio de Tribunales En la protesta exigieron que se revise a la brevedad el proyecto de indulto que se discute desde diciembre de 2020 en el Parlamento. Diputado Boris Barrera señaló que esta dilación es a propósito. Diario Universidad de Chile Jueves 22 de julio 2021 12:51 hrs. Me Gusta Compartir

Familiares de jóvenes presos durante el estallido social se encadenaron a la puerta principal del edificio del Palacio de Tribunales para exigir su liberación. La madre de Matías Godoy, Elsa Marambio, emplazó durante la protesta al senador Pedro Araya que preside la comisión de Constitución a revisar el proyecto de indulto que se discute en el Congreso. “Nosotros estamos aquí exigiendo a Piñera que nos devuelva a nuestros hijos. Ellos están mal, ellos son estudiantes, les están jodiendo la vida. Nosotras estamos aquí y vamos a seguir luchando hasta conseguir su libertad. El senador Araya que no se haga el tonto, que ponga la ley de indulto general ahora ya en tabla. Si fuera el hijo de él ya se habría aprobado la ley”, estimó. Por su parte, el diputado Boris Barrera señaló que existe una técnica en el Parlamento para postergar los proyectos, situación que se ha verificado en este caso con el de indulto para los presos de la revuelta social. “En el Congreso hay muchas formas de dilatar los proyectos, todos sabemos ya, invitando a muchas personas, con hartas intervenciones. Aquí han usado la técnica de pasar este proyecto por tres comisiones. En estas tres comisiones van a exponer personas y van las mismas personas a exponer exactamente lo mismo en las tres comisiones. Están ahora en la comisión de Constitución y creo que no se le ha dado la celeridad que corresponde, porque cada día que están pasando estos jóvenes presos en las cárceles de Chile, son días nefastos para ellos y para sus familias”, sostuvo el legislador comunista. Hasta el lugar de la protesta llegaron los constituyentes Marcos Barraza e Isabel Godoy, quien señaló que el proceso de redacción de la nueva carta fundamental se debe precisamente a quienes salieron a las calles a protestar y de los cuales varios de ellos aún están en prisión preventiva. “Son los verdaderos autores del proceso que estamos viviendo ahora. Nosotros estamos sentados allá al frente, inclusive la derecha, gracias a ellos, gracias al compromiso. No vamos a poder devolverles la vida a los muertos, no vamos a poder devolverles los ojos a los mutilados, no vamos a poder devolverle la felicidad a los violados y a los torturados. Pero sí podemos hacer algo por los que están presos, podemos avanzar en ello y sólo hace falta voluntad política”, indicó Godoy. Los constituyentes destacaron que a pesar de las presiones desde la derecha, la instancia estableció la comisión de Derechos Humanos que revisará las vulneraciones a los derechos fundamentales en el país y en especial lo ocurrido luego del estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019 con la serie de atropellos cometidos por funcionarios de las policías y las fuerzas armadas. Además, los familiares de los detenidos en el marco de la revuelta social convocaron a una manifestación para el próximo 29 de julio.

Familiares de jóvenes presos durante el estallido social se encadenaron a la puerta principal del edificio del Palacio de Tribunales para exigir su liberación. La madre de Matías Godoy, Elsa Marambio, emplazó durante la protesta al senador Pedro Araya que preside la comisión de Constitución a revisar el proyecto de indulto que se discute en el Congreso. “Nosotros estamos aquí exigiendo a Piñera que nos devuelva a nuestros hijos. Ellos están mal, ellos son estudiantes, les están jodiendo la vida. Nosotras estamos aquí y vamos a seguir luchando hasta conseguir su libertad. El senador Araya que no se haga el tonto, que ponga la ley de indulto general ahora ya en tabla. Si fuera el hijo de él ya se habría aprobado la ley”, estimó. Por su parte, el diputado Boris Barrera señaló que existe una técnica en el Parlamento para postergar los proyectos, situación que se ha verificado en este caso con el de indulto para los presos de la revuelta social. “En el Congreso hay muchas formas de dilatar los proyectos, todos sabemos ya, invitando a muchas personas, con hartas intervenciones. Aquí han usado la técnica de pasar este proyecto por tres comisiones. En estas tres comisiones van a exponer personas y van las mismas personas a exponer exactamente lo mismo en las tres comisiones. Están ahora en la comisión de Constitución y creo que no se le ha dado la celeridad que corresponde, porque cada día que están pasando estos jóvenes presos en las cárceles de Chile, son días nefastos para ellos y para sus familias”, sostuvo el legislador comunista. Hasta el lugar de la protesta llegaron los constituyentes Marcos Barraza e Isabel Godoy, quien señaló que el proceso de redacción de la nueva carta fundamental se debe precisamente a quienes salieron a las calles a protestar y de los cuales varios de ellos aún están en prisión preventiva. “Son los verdaderos autores del proceso que estamos viviendo ahora. Nosotros estamos sentados allá al frente, inclusive la derecha, gracias a ellos, gracias al compromiso. No vamos a poder devolverles la vida a los muertos, no vamos a poder devolverles los ojos a los mutilados, no vamos a poder devolverle la felicidad a los violados y a los torturados. Pero sí podemos hacer algo por los que están presos, podemos avanzar en ello y sólo hace falta voluntad política”, indicó Godoy. Los constituyentes destacaron que a pesar de las presiones desde la derecha, la instancia estableció la comisión de Derechos Humanos que revisará las vulneraciones a los derechos fundamentales en el país y en especial lo ocurrido luego del estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019 con la serie de atropellos cometidos por funcionarios de las policías y las fuerzas armadas. Además, los familiares de los detenidos en el marco de la revuelta social convocaron a una manifestación para el próximo 29 de julio.