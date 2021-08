41a3a4301e

Nacional Proceso Constituyente Cristián Monckeberg, constituyente Vamos Chile: "Nosotros vamos a aportar lo más posible para que esto resulte" El representante por el Distrito 10 sostuvo que más allá de los estilos y las declaraciones, lo importante es avanzar en los contenidos para una nueva carta fundamental. Además, defendió el rol de Marcela Cubillos y rechazó que su sector pretenda obstruir el trabajo de la Convención Constituyente. Diario Universidad de Chile Viernes 6 de agosto 2021 11:58 hrs.

No existe posibilidad de obstruir el trabajo de la Convención Constituyente, planteó el representante de Vamos Chile del Distrito 10 en la instancia Cristián Monckeberg, quien dijo que no existe posibilidad de bloquear el trabajo ya que ningún bloque cuenta con los 2/3 de los votos planteados para el funcionamiento del organismo. En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano, Monckeberg indicó que ni siquiera se ha avanzado en temas de contenidos de la futura Constitución Política, pero que si bien hay estilos y formas de plantear el debate se debe hacer considerando el proceso de instalación que se está desarrollando. “A mí me parece súper razonable que si alguien tiene una opinión la diga, la plantee y luego cada uno también tendrá una opinión contraria. Pero eso no significa obstruir. Porque yo también con la misma conclusión podría decir que quienes montaron, llevaron adelante todas estas comisiones transitorias, algunas no eran tan necesarias, otras eran muy necesarias, también quieren obstruir para no llegar a la discusión de fondo, de contenidos. Yo no comparto una opinión como esa, pero también la he escuchado”, comentó Monckeberg. El también ex ministro de Vivienda y ex parlamentario de Renovación Nacional indicó que su balance es “que la Convención está caminando con las dificultades que tiene cualquier institución que se está iniciando su trabajo. Nosotros vamos a aportar lo más posible para que esto resulte. Y en lo personal estoy absolutamente involucrado, entusiasmado y optimista de que vamos a llegar a buen puerto”. Sin embargo, Monckeberg hizo un punto al reflexionar sobre el emplazamiento realizado por la constituyente de su sector Marcela Cubillos, a la presidenta de la entidad, Elisa Loncon. “Cuando Marcela Cubillos, por ejemplo, le hace ver a la presidenta Elisa Loncon, su diferencia que en la mañana nos hace hablar de amor o nos habla del amor y el entendimiento y en la tarde trata a un sector al cual yo también pertenezco como privilegiado y una serie de otras cosas más, que puede tener razón o no, eso es un asunto distinto, pero yo espero de la presidenta de la Convención una actitud distinta. Y creo que lo que hace Marcela Cubillos, que lo hizo con mucho respeto, más allá de que a algunos no les gustó y otros sí, era lo que correspondía. Ella es mi presidenta de la Convención, yo espero que nos represente a todos”, indicó. Respecto de las fuerzas políticas al interior del organismo, Monckeberg sostuvo que se han registrado distintos movimientos pero siempre respecto del tema que se está votando, algo que podría repetirse en el futuro cuando la Convención comience a analizar los articulados que tendrá la nueva carta fundamental del país.

