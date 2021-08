“No se puede borrar de un día para otro”: Gobierno y general Yáñez rechazan propuesta de sustituir a Carabineros

La Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional aprobó este sábado sustituir a Carabineros por otra institución, propuesta que debe pasar por el Pleno de la Sala pero que, desde ya, no cayó nada de bien tanto en el Gobierno como en los mismos uniformados. Este lunes, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, no se mostró para nada contento con la iniciativa y afirmó que “ninguna persona me ha pedido que cierre un cuartel o que elimine a Carabineros donde están. Todos me han pedido más Carabineros”. En ese sentido, Yáñez sostuvo que, como institución, seguirán trabajando al servicio de “los compatriotas”. “Solamente quiero decirle al país, que vamos a seguir trabajando con el compromiso que hemos hecho en estos casi cien años de entrega, vocación y compromiso con los compatriotas”. Quien también reaccionó fue el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, autoridad que rechazó una eventual desaparición de la institución para ser reemplazada por otra. “Carabineros tiene una historia que no se puede borrar de un día para otro”, manifestó. Además, el secretario de Estado llamó a “tener mucho cuidado cuando se quiere hacer un punto a veces político, pero no se entiende la historia de Carabineros ni en qué proceso estamos ahora, que es de reforma, no de refundación”. A su vez, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, sostuvo que “pareciera que esta propuesta de eliminar una policía fuera la solución, cuando en realidad la solución está en un trabajo serio, constante a largo plazo de reforma profunda, y eso es lo que estamos haciendo”. En ese sentido, llamó a los constituyentes a no caer en “infantilismos”. “Yo no soy quien para darle directrices de la CC y sus comisiones, pero sí que quede claro que la misión que tienen es demasiado importante para caer en infantilismos refundacionales”. Las propuestas de la Comisión de DD.HH., incluida la refundación de Carabineros, deberán pasar por la Comisión de Reglamento para que, finalmente, sea votado en el Pleno.

