Alberto Mayol y carrera presidencial: “El escenario del centro es un territorio en disputa”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el sociólogo Alberto Mayol abordó los resultados de la encuesta "La Cosa Nostra" respecto de la carrera presidencial y de las diferencias que presenta este estudio comparado con otros como el que elabora el Centro de Estudios Públicos, CEP. Dentro de los resultados entregados por esta encuesta, destaca la ventaja de casi 10 puntos que saca el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (36%), respecto de su más cercano perseguidor, Sebastián Sichel (27%). Una diferencia que no se refleja tan ampliamente en otras mediciones. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de estos resultados, Alberto Mayol afirmó que "lo que buscamos es ir afinando una herramienta que permita entender los niveles de estabilidad de las posiciones que tiene cada candidatura. Es decir, la idea es mostrar qué tanto están en condiciones de resistir golpes y de correr la maratón porque esta es una carrera larga”. En ese sentido, el sociólogo sostuvo que “es importante entender cuáles son los atributos que hacen más sólido a un candidato y claro, a nosotros nos aparece Gabriel Boric con 36 puntos, en una pregunta que es específica sobre las elecciones de noviembre y el CEP no hace una pregunta específica sobre las elecciones, es una pregunta genérica y ahí obtiene 13 puntos, contra 11 de Sichel y luego viene la parte que más me parece importante y es que intentamos entender qué tan sólida estaban esas posiciones y en resumen, Gabriel Boric está parado positivamente en la variable más importante del momento que es la variable ética y que explica el 25% de cualquier preferencia”. El sociólogo agregó además que “queda confirmado que hay un escenario de tres tercios donde el escenario del centro es un territorio en disputa de los sectores que están en los extremos. Además, Gabriel Boric cuenta con una estructura de atributos que dan cuenta que no está débil en aquellas variables que uno podría suponerle débiles como gobernabilidad”. Resumiendo las conclusiones del estudio, Alberto Mayol explica que “Gabriel Boric está en posición de atacar a Yasna Provoste con facilidad y Yasna Provoste no está en posición de atacar a Gabriel Boric con facilidad” y añade que “además los perfiles de candidatura le permiten a Boric explorar el centro y a Yasna Provoste no le permite explorar izquierda”. En consecuencia, Mayol afirma que “la suma de los factores da a entender, con toda claridad, que Gabriel Boric está en una posición relativamente cómoda, entonces, no es solo la distancia de nueve puntos con Sichel, sino que es también el hecho de que, estructuralmente, sus atributos están estabilizados y se ven fuertes e incluso la gente siente que lo conoce en cierta profundidad”. Respecto de la disputa del voto del centro, Alberto Mayol sostuvo que “el centro se puede leer, fundamentalmente, como un fenómeno apolítico, es decir, cuando hablamos de centro, hablamos de gente que quiere tranquilidad, que quiere predictibilidad de la vida social. En ese centro, la capacidad que está teniendo Yasna Provoste, de incluso tener fijo su propia gente es muy baja, o sea, la que tiene más porcentaje de votantes que están declarando que votan por ella, que declaran al mismo tiempo que igual no están seguros es ella”. En esa línea Mayol añade que “eso no tiene que ver con Yasna Provoste, tiene que ver con lo que pasó con la Concertación y lo que ocurrió con la primaria que fue una catástrofe“. Sobre ese episodio, el investigador sostiene que “tu puedes tener un discurso como coalición que puede ser hasta incómodo. Pero cuando tú, que supuestamente eres el institucionalista no puedes ir a la primaria institucional, al mecanismo que tú mismo inventaste, se enreda la situación”. El integrante del equipo de “La Cosa Nostra”, se refirió además a los indecisos y las diferencias que existen respecto de este punto con la encuesta CEP, al respecto, Mayol afirmó que “es ahí donde uno empieza a pensar que no solo hay una incapacidad que es bien elocuente y grave cuando tienes los recursos que maneja la encuesta CEP, sino que también hay alguna clase de motivación”. Sobre ese punto, Mayol agrega que “se da la impresión de que, frente a un escenario donde es muy ostentosamente claro que el primer lugar lo tiene Gabriel Boric y que hay pocas combinaciones de posibilidades que pudiesen alterar aquello, la verdad es que me da la impresión de que lo que redunda de la interpretación de CEP es que esto está cero a cero y el que haga el gol gana y eso no es verdad“. Respecto del efecto de la irrupción de Gabriel Boric en el devenir de las fuerzas políticas que representaban las ideas de centroizquierda en el país, Mayol sostuvo que “el crecimiento del Frente Amplio ya generó un efecto en la élite social concertacionista, en el cual entienden que ya apareció una nueva élite, que es una élite más joven, que necesariamente va a reemplazar a los padres y eso está pasando, o sea, yo veo a gente que es militante demócrata cristiano y están apoyando a Boric explícitamente” “Ahí uno se pregunta qué es lo que están viendo ellos y lo que están viendo es que ésta es la renovación de la élite y que sus hijos, sobrinos, todo ese mundo, es un mundo que está ahí y, por ende, tampoco están tan lejos (…) La ecuación entre la continuidad, la transformación y la ritualidad, ese es el punto. Si Lagos fue continuidad total, con ritualidad elevada y Michelle Bachelet fue menos ritualidad y un poco más de transformación, lo que estaríamos viendo aquí es una situación que tiene mucha relación con la Convención Constituyente y lo que se ve ahí es que el Frente Amplio parece estar más bien bajo la tesis de una constitución corta, con un alto nivel de reconocimiento a los elementos rituales que ésta época requiere“, agrega Mayol. De todas formas, Mayol advierte que “esa combinación tiene el riesgo de caer en incapacidad operativa y tener que retrotraerse a una mirada más conservadora” y agrega que “si alguien pretende que una convención constituyente no baje los niveles de inversión, no genere incertidumbre, si se pretende eso hay un error, o sea, Gabriel Boric podría ya sabiendo que tiene un posibilidad cierta de gobernar, de invertir parte de su tiempo no solo en ganar la elección, sino que ganarla con un cheque que le de un crédito para poder hacer entender que vendrán tiempos complicados, porque si ofrece un dulce amanecer, a poco tiempo, eso evidentemente no es cierto porque no es posible que haya una modificación tan estructural sin que eso sea duro”.

