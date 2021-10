Festival Internacional de Cine de Valdivia anuncia la totalidad de su programación 2021

La estabilización de la situación sanitaria en la Región de los Ríos ha permitido al FICValdivia fortalecer su programación presencial durante toda la semana del festival. Con los aforos actuales, la estructura de programación se divide en aquella que podrá verse exclusivamente de manera virtual a través de ficvaldivia.cl, otra que tendrá carácter híbrido -con exhibiciones presenciales y también virtuales-, y un porcentaje que solo tendrá emisión en salas. Entre las proyecciones que podrán verse de manera exclusivamente presencial, a través de la previa obtención de entradas online para resguardar el cupo permitido por aforo de sala, están los largometrajes de apertura, central, clausura y las seis películas que integran la sección Gala, dedicada a los grandes maestros del cine contemporáneo. “El Festival Internacional de Cine de Valdivia 2021 es la suma de aprendizajes durante la pandemia más la irrestricta voluntad de todo un equipo por volver a reunirnos junto a nuestra comunidad cinematográfica en tres salas emblemáticas de nuestra ciudad, respetando los protocolos sanitarios pero a la vez manteniendo nuestra Selección Oficial y algunas secciones no competitivas disponibles de manera online para que puedan ser disfrutadas en todo Chile, incluyendo la sección Homenajes que también estará disponible para Latinoamérica. Agradecemos el apoyo de las autoridades de la ciudad y la región que han hecho posible que este sueño de reencuentro sea una realidad”, señala Raúl Camargo, Director del FICValdivia. En esta oportunidad, el festival iniciará con dos cortometrajes de directores chilenos: Los huesos, animación de Cristóbal León y Joaquín Cociña, y Alicia soñó con un faro de José Luis Torres Leiva, que tendrán exhibición presencial y también emisión online. A esta propuesta se sumará Faya Dayi, largometraje documental de la cineasta mexicano-etíope Jessica Beshir, cuya exhibición será exclusivamente presencial. La película, que fue filmada en un blanco y negro que realza el talento visual de su realizadora, toma como contexto una leyenda etíope para elaborar una reflexión en torno al khat, un pequeño arbusto que se cultiva en África oriental y que por sus propiedades alucinógenas tiene un carácter ritual para los musulmanes sufíes. Faya Dayi describe esa dimensión religiosa ligada al consumo de esta planta y la confronta con la lógica puramente extractiva de su masificada ex plotación comercial. A través de las pequeñas historias que Beshir hilvana en torno a ella, el filme se proyecta hacia el escenario político y represivo en su país. A partir de este año, a las habituales películas de apertura y clausura, FICValdivia suma como evento especial el Film Central, que se exhibirá únicamente de modo presencial a mitad del certamen. Este año la elegida para dar el vamos a este nuevo espacio de programación es la película A Night of Knowing Nothing, de la cineasta india Payal Kapadia, sobre una estudiante de cine y televisión que escribe cartas a su expareja que ha debido retornar a su pueblo natal. El filme registra los textos a través de una voz en off y con ellos indaga en el entorno de la mujer, su visión de mundo, sus anhelos y sus ensoñaciones a partir de una puesta en imágenes que emula la visualidad de una película casera. Para la clausura, en tanto, junto a la exhibición presencial y online de Notas, Encantaciones: Parte II, Carmela, de Alexandra Cuesta, y de Trópico de Capricornio, de Juliana Antunes, se exhibirá de manera exclusivamente presencial el filme What Do We See When We Look at The Sky?, del cineasta georgiano Alexandre Koberidze, una comedia situada en una ciudad costera de Georgia en el marco del mundial de fútbol de 2018 en Rusia. La cinta narra los encuentros fortuitos entre una farmacéutica y un futbolista a quienes, inmediatamente después de su primera cita, un hechizo cambia sus apariencias y pierden con ello toda posibilidad de reconocerse. Mientras intentan establecer contacto nuevamente los distintos espacios de la ciudad en la que habitan dejan de ser anodinos y se transforman en lugares potenciales de un reencuentro. Más información aquí.

