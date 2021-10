Comisión de Constitución del Senado despacha a Sala el proyecto de ley que permite el cuarto retiro de fondos previsionales

La Comisión de Constitución del Senado aprobó en general el proyecto del cuarto retiro de fondos previsionales. Si bien se trató de una votación estrecha por mayoría simple, de 3 votos a favor y dos en contra, durante la discusión que comenzó pasadas las 10:30 horas, algunos de los participantes de la instancia criticaron el actual sistema de pensiones del país, y senadores de la oposición emplazaron a un eventual próximo Gobierno para crear un sistema que se rija de acuerdo a las necesidades de la población. Entre los votos que aprobaron el proyecto se encuentran los senadores Alfonso de Urresti (PS), Pedro Araya (Ind) y Francisco Huenchumilla (DC). Mientras tanto, los votos en contra fueron de los representantes del oficialismo, Luz Ebersperger (UDI) y Rodrigo Galilea (RN). En una segunda jornada de exposiciones de los actores directamente involucrados con diversas herramientas del sistema, la presidenta de la Asociación de Fondos de Pensiones, Alejandra Cox, aseguró que los retiros involucran un enorme monto de dinero y que la ayuda del Banco Central no provocó mayores efectos cuando se aprobó el primer proyecto de ley. Sin embargo, indicó que esta reacción no se replicaría ante un eventual cuarto retiro. “Una vez que se aprueba el segundo retiro, la situación empeora rápidamente en el mercado de renta fija local. El impacto negativo del tercer retiro es mucho mayor debido a la presión de venta en un mercado que sólo logra absorber este gran monto de bonos a precios menores. Entonces, tenemos efectos en las pensiones futuras, efectos en las pensiones de retiro programado que ya se están recalculando. Tenemos una brusca caída en el valor de los activos chilenos, y alarmantes efectos que afectan a todos los hogares en cuanto al aumento del costo de vida, encarecimiento del crédito, reducción de plazos y más requisitos para créditos hipotecarios y menor valor del peso frente al dólar. Todas estas consecuencias van más allá del tema de las pensiones”, aseguró. Además, Cox detalló que el primer retiro alcanzó los $20 mil millones de dólares, el segundo los $16,5 mil millones, el tercer retiro los $12,9 mil y el cuarto podría alcanzar los $15 mil millones, lo que resultaría en 65 mil millones de dólares que representan, según indicó, el 70% del Presupuesto para la nación durante el año 2022. En segunda instancia, el economista Manuel Riesco apoyó la aprobación de este cuarto retiro, ya que indicó que “los retiros han sido la política de más impacto desde el retorno a la democracia. Ha sido la política de reactivación económica más importante en registro” y aseguró que el impacto de los retiros de los fondos previsionales “ha sido mejorar notablemente la distribución del ingreso nacional”. “Han restituido a 11 millones de afiliados a las AFP, activos y jubilados, el equivalente a más de la mitad de la masa de sus años imponibles de los últimos 12 meses. Una cifra equivalente, a poco menos, de un quinto de Producto Interno Bruto (PIB), elevando su participación desde menos de un tercio del PIB a más de la mitad del mismo, lo que no ocurría desde 1973. Hoy se reconoce ampliamente que todos los beneficios mencionados se han verificado en los tres retiros ya efectuados. Ha sido una buena idea”, manifestó Riesco. Por su parte, el Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, aseguró que la eventual aprobación de un cuarto retiro significaría una caída del 37% de la pensión en el caso de una mujer y de un 28,5% para un hombre, aún cuando la persona continuara cotizando. En ese contexto, Macías afirmó que la decisión perjudicaría a los afiliados al sistema de las Administradora de Fondos de Pensiones, pero principalmente las mujeres serían las perjudicadas, lo que, a su juicio, profundizaría la brecha de género. “Lo que se inició como un retiro excepcional, dijimos en su momento, ante una situación de emergencia, se ha convertido en un retiro permanente, distorsionando completamente el sentido de una medida de esta naturaleza, erosionando gravemente el ahorro para las pensiones, y sin ninguna alternativa sustentable para los actuales y futuros pensionados. Estamos desmantelando un sistema previsional pero no estamos ofreciendo nada a cambio”, manifestó. En la vereda contraria, el senador por la Región de Magallanes y la Artártica Chilena, Carlos Bianchi, emplazó a Alejandra Cox para “que nos diga dónde está colocando estos dineros, (porque) casi el 80% de las inversiones que hacen esos fondos están aquí en Chile”. Además, Bianchi recordó el retiro de utilidades de Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA) no causa inflación ni encarecimiento del dólar, cuando se asegura que el cuarto retiro de los fondos previsiones sí produciría este efecto, que actualmente está en todo el mundo. Incluso, el senador aseguró que las Administradoras de Fondos de Pensiones no se responsabilizan por las pérdidas de rentabilidad de los ahorros previsionales. “Se eximió en su momento de las responsabilidad de las pérdidas a las AFP y se les traspasó esa responsabilidad a las afiliadas y a los afiliados. Si a mí me cobran por administrar, yo espero que esa administración sea eficiente. Estos títulos, estas últimas letras de los fondos, en su gran mayoría se invierten en Chile y fueron creados para entregar garantía, seguridad y que no existan estas pérdidas como las que estamos experimentando hoy día. ¿Y qué dicen las AFP? Vuelven a responsabilizar directamente a quienes han sacado el primero, el segundo y el tercer retiro, y se lavan las manos y no asumen ustedes ninguna responsabilidad cuando son ustedes los que nos están cobrando supuestamente para poder administrar de buena manera nuestros dineros”. Por su parte, el senador por Los Ríos, Alfonso de Urresti, recordó los dichos del pasado de Alejandra Cox cuando aseguró que “Nicanor Parra trabajó hasta los 103, tenemos que potenciarnos como activos mientras la salud lo permita”, quien en la instancia de esta mañana aseguró que sus dichos se referían a “un tema de hacernos vigentes como personas”. Sin embargo, De Urresti aseguró que las palabras de Cox “son agraviantes para miles de personas que tienen que trabajar y prolongar su vida laboral porque la pensión no les da, porque tienen que arrastrar los pies, porque no pueden retirarse, porque la diferencia del sueldo activo y pasar a una jubilación por las AFP de $180 mil es agraviante”. En ese contexto, el Ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, aseguró que las ayudas del Estado representan un aporte a 8,3 millones de hogares, lo que indica que 16,6 millones de personas recibirán el Ingreso Familiar de Emergencia, dejando de lado otro tipo de pagos, y también se refirió al beneficio del IFE Laboral. “Respecto al mes de junio pasado, se han creado 206 empleos adicionales, de manera tal que la reactivación económica y la caída en el desempleo es cada día una realidad mayor y, obviamente, desde el punto de vista del Ejecutivo, se justifica por estas razones, (no) seguir utilizando los fondos previsionales como forma de sustento a las familias dada la reactivación económica y la enorme ayuda que, con recursos del Estado, se ha brindado”. Por otro lado, la senadora por la Región de Tarapacá, Luz Ebersperger, aseguró que el accionar de las Aseguradoras de Fondos Previsionales se produce porque lo hacen bajo las leyes aprobadas por el Congreso y, por lo tanto, se deberían realizar cambios sustantivos al sistema, y no aprobar el cuarto retiro de fondos previsionales. “Sin duda, que aprobar un cuarto retiro, como era aprobar el primero, va en contra del bienestar de las personas. Todos reconocemos que los fondos de las personas son de propiedad de los trabajadores. Cualquier sistema previsional en todo el mundo obliga a un ahorro obligatorio, porque sino, la mayoría de las personas en todas partes del mundo somos cortoplacistas y nadie ahorraría para su vejez”, manifestó Ebersperger. En el mismo sentido, el senador por la Región del Maule, Rodrigo Galilea, indicó que el cuarto retiro es un daño para las posibilidades de jubilación de la población nacional. “La única manera en que los chilenos tengamos mejores pensiones es con un aumento que ojalá vaya siendo más sustantivo en el tiempo (por parte) del Estado, para los segmentos más desvalidos pero también por una capitalización que sea sustentable en el tiempo. Sin esos dos factores, no existe una buena posibilidad de pensión”, afirmó. Incluso, Galilea indicó que el retiro de rentas vitalicias que está dentro de la reforma, “es una confiscación de fondos” que obligaría a compañía de seguros a entregar un préstamo que no se va a pagar y aseguró que, con la aprobación del proyecto, “vamos a destrozar la industria de seguros en Chile”. Por su parte, el senador por la Región de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, criticó que el proyecto se votó de manera general sin incorporar el voto en particular “como fue el tratamiento que tuvieron los tres primeros retiros”, lo que fue respondido por Pedro Araya, quien afirmó que los anexos que traía este proyecto eran diferentes a los tres anteriores. Además, Huenchumilla aseguró que “nosotros deberíamos haber expuesto nuestras posturas y posiciones claramente frente al país”, en el contexto del escenario político del país con las próximas elecciones presidenciales en medio del Proceso Constituyente y la crisis social y sanitaria que aún está vigente. “Separar la discusión y votación en general, y después en particular, significa que esto va a ir a la Sala, Abrir un plazo de indicaciones, y esto se va a votar después de las elecciones, digamos las cosas francamente. A mí no me parece que nosotros podamos eludir nuestra responsabilidad, cuando el país tiene que pronunciarse respecto de quién va a conducir el país en el próximo tiempo. La gente quisiera ver transparencia en nuestras posturas, que no estuviéramos calculando respecto de cómo vamos a proceder”, afirmó el senador por la Araucanía. El despacho del proyecto ocurre horas después del anuncio del Ejecutivo, que quitó la urgencia a la ley corta de pensiones a la espera de la discusión del cuarto retiro, mientras que el Presidente Sebastian Piñera indicó que esta iniciativa “va producir un efecto muy destructivo y perjudicial, en las pensiones futuras y en nuestra economía”, y llamó al Parlamento a pensar en “las familias y el bien del país” Sin embargo, aún no existe una fecha clara para su votación en la Sala de la Cámara Alta por su apretada agenda legislativa ya que, por una parte, se encuentran en la tramitación del Presupuesto del próximo año y, por otra línea, también está en tabla la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera. Por esta razón, los senadores siguen evaluando la idea de votar el proyecto del cuarto retiro luego de las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 21 de noviembre.

