Senado envía proyecto de indulto a los presos del estallido a comisión por lo que no será votado antes de las elecciones

Tras un tenso debate, la Sala del Senado aprobó, por 19 votos a favor y 16 en contra, derivar el proyecto de indulto a los llamados presos del estallido social a la Comisión de Constitución para su discusión en particular. De esta forma, la polémica iniciativa no será discutida antes del 21 de noviembre, fecha de la primera vuelta de la elección presidencial. En tanto, se abrirá un plazo de indicaciones antes de que llegue a ser votado en la sala de la Cámara Alta. En concreto, fue la oposición la que votó por enviar el proyecto a la Comisión de Constitución y, de esa forma, no votarlo este martes. En la otra vereda, el oficialismo se opuso a retardar la votación de la iniciativa aunque los votos no le alcanzaron. El senador UDI Claudio Alvarado dijo que es “insólito que una iniciativa de la cual existía un acuerdo para verse en Sala hoy y del cual la oposición, que son mayoría en este hemiciclo, hoy no quiere emitir una opinión. Y entiendo que la política nos lleva a este tipo de situaciones, pero tenemos que estar bastante desesperados para no respetar las normas y no votar un proyecto que la misma oposición presentó y que lo ha defendido públicamente y ahora buscan la manera de postergarla”. Por otra parte, el senador RD, Juan Ignacio Latorre, explicó que la ex Concertación quiere introducir indicaciones y por eso se devolvió la iniciativa a comisión. “esde la oposición, desde los sectores de la ex Concertación no quieren votar tal cual el proyecto, sino que introducir indicaciones (…) estamos en esa paradoja. Finalmente se propuso en la sala que vuelva el proyecto a la comisión de Constitución para que se introduzcan las indicaciones”. Actualmente no hay un plazo para la discusión del proyecto.

