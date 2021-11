Campaña presidencial: Entre definiciones y cuarentenas

Recién el jueves podría retomar sus actividades el candidato de Apruebo Dignidad Gabriel Boric, luego de dar positivo por Covid 19 en su variante Delta, la más contagiosa del virus que mantiene en alerta al mundo y a la campaña presidencial en Chile a media máquina. El domingo a través de un video, Boric reconoció que el final de campaña era “difícil porque me toca en estos días estar en cuarentena producto del Covid, siguiendo todas las recomendaciones sanitarias”. De todas formas, el parlamentario aseguró que estos días también han sido “esperanzadores porque he visto como a lo largo de todo Chile se han sumado muchísimas personas, miles de personas a apoyar nuestra campaña, nuestra voluntad de cambiar Chile. Y eso ha sido muy bonito y me da tranquilidad para lo que viene, saber que somos un proyecto colectivo y de que colectivamente vamos a seguir andando”. Mientras, el resto de candidatos se mantiene en una campaña telemática, con entrevistas a medios y en encuentros de manera virtual. Así ocurrió durante la jornada con Marco Enríquez Ominami, Sebastián Sichel y José Antonio Kast, quien participó en un encuentro organizado por Corparaucanía, entidad integrada por gremios de empresarios, universidades y organismos públicos vinculados con el desarrollo productivo en la Región de la Araucanía. En ese espacio Kast respondió a los dichos de Sichel quien durante una conversación con Radio Futuro, comentó que un gobierno del candidato del Frente Social Cristiano sería el de un país ingobernable. “Cuando pienso en un gobierno con Kast en marzo, que dice que va a despedir a 30 mil de funcionarios públicos, que va a recaudar un 20 por ciento menos de impuestos, hay que tener más Carabineros, cerrar el Ministerio de la Mujer, será un país gobernable, a ese gobierno le importaría un bledo las personas”, comentó Sichel durante la entrevista. Al respecto Kast retrucó que “si fuera él, no centraría las críticas en la persona que está más cercano a él. Yo de hecho no lo hago. Desde que partí siempre he dicho que cualquiera de los dos que pase a segunda vuelta va a requerir del apoyo del otro para ganarle a quien realmente daña al país y lo haría de verdad ingobernable. Si aquí los únicos que han hecho ingobernable al país son aquellos personajes que validan la violencia”, colocando en ese sector a Yasna Provoste y a Gabriel Boric por impulsar el proyecto de indulto para los presos del estallido social que se discute en el Parlamento, algo que para el líder del Partido Republicano es una forma de “validar la violencia”. Mientras, la senadora y candidata de Nuevo Pacto Social retomará sus actividades parlamentarias este martes cuando se espera que se debata la idea de legislar del proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones de las AFP. Quien aún no asoma para encabezar la última parte de su campaña a la Presidencia es el abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien se esperaba que arribara a Chile la semana pasada, situación que hasta ahora no se concretó. Desde su comando señalaron que el sábado último estaba por embarcar rumbo al país desde los Estados Unidos -donde tiene solicitado asilo por razones políticas-, pero que al hacer un test rápido de Covid 19 resultó “no concluyente”, por lo que debió regresar a su domicilio en la nación norteamericana. Además, indicaron que el economista se realizaría un test PCR en las próximas 48 horas con el objetivo de llegar a suelo nacional y encabezar -al menos- las actividades de cierre de su campaña. Respecto de su situación judicial por el no pago de pensión de alimentos a sus hijos, desde el círculo cercano de Parisi se aseguró que la deuda está saldada y que sólo faltarían algunos trámites procedimentales para levantar la orden de detención y el arraigo que pesan en su contra. La situación del abanderado del Partido de la Gente fue aprovechada por el candidato del Partido Unión Patriótica, Eduardo Artés, quien a través de un video indicó que “la no presencia de Parisi, el salir con el chiste que estaba ‘inconcluso’ su PCR justo al momento de tomar el avión, está demostrando el grado de degradación que tienen las direcciones políticas, sobre todo de aquellos que se reclaman como sostenedores del sistema. No es ninguna novedad”. Artes agregó que “Parisi se da el lujo de insultar. Y el otro día en un debate tuvimos que pararle muy fuerte la mano y tuvo que pedir disculpas porque claramente es un elemento provocador y es un elemento que habla de una institucionalidad que se cae a pedazos. Esto es lo que está presentando este sistema al mundo”. El inédito escenario electoral se da a menos de dos semanas de la primera vuelta presidencial, donde todas las encuestas -las cuestionadas y las no tan cuestionadas- apuntan a que pasarán al balotaje del 19 diciembre el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric y el del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

Recién el jueves podría retomar sus actividades el candidato de Apruebo Dignidad Gabriel Boric, luego de dar positivo por Covid 19 en su variante Delta, la más contagiosa del virus que mantiene en alerta al mundo y a la campaña presidencial en Chile a media máquina. El domingo a través de un video, Boric reconoció que el final de campaña era “difícil porque me toca en estos días estar en cuarentena producto del Covid, siguiendo todas las recomendaciones sanitarias”. De todas formas, el parlamentario aseguró que estos días también han sido “esperanzadores porque he visto como a lo largo de todo Chile se han sumado muchísimas personas, miles de personas a apoyar nuestra campaña, nuestra voluntad de cambiar Chile. Y eso ha sido muy bonito y me da tranquilidad para lo que viene, saber que somos un proyecto colectivo y de que colectivamente vamos a seguir andando”. Mientras, el resto de candidatos se mantiene en una campaña telemática, con entrevistas a medios y en encuentros de manera virtual. Así ocurrió durante la jornada con Marco Enríquez Ominami, Sebastián Sichel y José Antonio Kast, quien participó en un encuentro organizado por Corparaucanía, entidad integrada por gremios de empresarios, universidades y organismos públicos vinculados con el desarrollo productivo en la Región de la Araucanía. En ese espacio Kast respondió a los dichos de Sichel quien durante una conversación con Radio Futuro, comentó que un gobierno del candidato del Frente Social Cristiano sería el de un país ingobernable. “Cuando pienso en un gobierno con Kast en marzo, que dice que va a despedir a 30 mil de funcionarios públicos, que va a recaudar un 20 por ciento menos de impuestos, hay que tener más Carabineros, cerrar el Ministerio de la Mujer, será un país gobernable, a ese gobierno le importaría un bledo las personas”, comentó Sichel durante la entrevista. Al respecto Kast retrucó que “si fuera él, no centraría las críticas en la persona que está más cercano a él. Yo de hecho no lo hago. Desde que partí siempre he dicho que cualquiera de los dos que pase a segunda vuelta va a requerir del apoyo del otro para ganarle a quien realmente daña al país y lo haría de verdad ingobernable. Si aquí los únicos que han hecho ingobernable al país son aquellos personajes que validan la violencia”, colocando en ese sector a Yasna Provoste y a Gabriel Boric por impulsar el proyecto de indulto para los presos del estallido social que se discute en el Parlamento, algo que para el líder del Partido Republicano es una forma de “validar la violencia”. Mientras, la senadora y candidata de Nuevo Pacto Social retomará sus actividades parlamentarias este martes cuando se espera que se debata la idea de legislar del proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones de las AFP. Quien aún no asoma para encabezar la última parte de su campaña a la Presidencia es el abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien se esperaba que arribara a Chile la semana pasada, situación que hasta ahora no se concretó. Desde su comando señalaron que el sábado último estaba por embarcar rumbo al país desde los Estados Unidos -donde tiene solicitado asilo por razones políticas-, pero que al hacer un test rápido de Covid 19 resultó “no concluyente”, por lo que debió regresar a su domicilio en la nación norteamericana. Además, indicaron que el economista se realizaría un test PCR en las próximas 48 horas con el objetivo de llegar a suelo nacional y encabezar -al menos- las actividades de cierre de su campaña. Respecto de su situación judicial por el no pago de pensión de alimentos a sus hijos, desde el círculo cercano de Parisi se aseguró que la deuda está saldada y que sólo faltarían algunos trámites procedimentales para levantar la orden de detención y el arraigo que pesan en su contra. La situación del abanderado del Partido de la Gente fue aprovechada por el candidato del Partido Unión Patriótica, Eduardo Artés, quien a través de un video indicó que “la no presencia de Parisi, el salir con el chiste que estaba ‘inconcluso’ su PCR justo al momento de tomar el avión, está demostrando el grado de degradación que tienen las direcciones políticas, sobre todo de aquellos que se reclaman como sostenedores del sistema. No es ninguna novedad”. Artes agregó que “Parisi se da el lujo de insultar. Y el otro día en un debate tuvimos que pararle muy fuerte la mano y tuvo que pedir disculpas porque claramente es un elemento provocador y es un elemento que habla de una institucionalidad que se cae a pedazos. Esto es lo que está presentando este sistema al mundo”. El inédito escenario electoral se da a menos de dos semanas de la primera vuelta presidencial, donde todas las encuestas -las cuestionadas y las no tan cuestionadas- apuntan a que pasarán al balotaje del 19 diciembre el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric y el del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.