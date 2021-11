¿Dónde está Peng Shuai?

A menos de tres meses de los Juegos Olímpicos de Invierno, el escándalo internacional provocado por la desaparición de la estrella del tenis Peng Shuai literalmente le ha estallado en el rostro al régimen de Pekín. Por redes sociales, la deportista acusó de abusos sexuales nada menos que al ex Vice Primer Ministro de la República Popular China hasta 2017, Zhang Gaoli. “Me llevaste a tu casa y me obligaste a tener relaciones”, denunció en su perfil de Weibo la tenista, agregando que “esa tarde no te di mi consentimiento y no pude dejar de llorar”. Es más, la acusación involucra incluso a la esposa del alto dignatario. Naciones Unidas y estrellas del tenis mundial exigen saber dónde está la destacada deportista.