Nacional Sichel abierto a negociar con Kast y Provoste adelanta que serán oposición a Boric Al 49,63% de mesas escrutadas, los resultados del Servicio Electoral ubican en primer lugar de las presidencial al líder del Partido Republicano con 28,6%, seguido por Gabriel Boric, con 24,4%. La abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, también reconoció que no alcanzó a pasar a segunda vuelta. Diario Uchile Domingo 21 de noviembre 2021 20:50 hrs.

Fue el primero de los aspirantes a La Moneda en reconocer su derrota en las elecciones presidenciales. Cerca de las 20 horas, en su local de campaña, el líder del pacto Chile Podemos Más, Sebastián Sichel aceptó que no alcanzará a ser parte de la segunda vuelta que vaticinan los porcentajes entregados por el Servicio Electoral. Y es que, al 58,28% de mesas escrutadas, los resultados del Servel ubican en primer lugar al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, con 28,5%, seguido por Gabriel Boric, con 24,7%. La sorpresa de esta contienda aparece en el tercer lugar, tomado hasta el momento por Franco Parisi, con 13,5%; mientras que Yasna Provoste ocupa el cuarto lugar con 12,2%. Recién en la quinta posición, se encuentra Sebastián Sichel con un 12,1%, lo cual significa un total de 469.763 votos. Por tal motivo, el exministro de Desarrollo Social aseguró ya envió sus felicitaciones a José Antonio Kast y agregó que “no voy a votar por Boric y cualquier decisión la comunicaré hoy día. Tengo diferencias programáticas con Kast que estoy dispuesto a conversar”. Asimismo, declaró que, con el final de esta campaña, ha decidido dar un paso al costado en su vida pública para dedicarse a su familia. Hay que recordar también que, el líder del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, proyectado ya la segunda vuelta entre Kast y Boric, hizo un llamado a votar por el candidato de Apruebo Dignidad “sin ambigüedades”. “José Antonio Kast representa una amenaza para el país, un retroceso significativo, hacemos un llamado a los chilenos a no desmerecer la amenaza que representa la opción de extrema derecha, lo que está en juego es demasiado importante, otros países han cometido este error y han terminado pagando las consecuencias”, declaró. Yasna Provoste por Boric: “Seremos oposición a su Gobierno” Luego fue el turno de la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, quien reconoció también que se propuesta no alcanzó las preferencias necesarias para llegar a la segunda vuelta del próximo 19 de diciembre. “La centro izquierda no va a estar en la segunda vuelta. Nuestra candidatura, a pesar de todo este esfuerzo, no logró movilizar los apoyos suficientes para poder estar en una segunda vuelta. Y eso es algo doloroso para un proyecto político como el nuestro que siempre ha pensado en cómo somos capaces en tener una alternativa a un modelo neoliberal que nos permitiera colocar a las personas, a los territorios en el centro de nuestra tarea”, precisó Provoste. Para la senadora por Atacama, Boric debe levantar “un discurso que permita recoger parte de nuestro programa en que asegure transformaciones en paz y en tranquilidad que es lo que a nosotros nos representa. Yo ni siquiera he mencionado la palabra negociación. Nada más lejos de aquello. Lo he dicho con mucha claridad: nosotros vamos a ser oposición a su Gobierno, pero también vamos a estar muy atentos cuáles van a ser las declaraciones en las próximas horas. Creemos que nuestro país necesita establecer y estregar garantías de paz y tranquilidad y por lo tanto creo que esto también requiere recibir estos resultados con madurez y ofrecer estabilidad a nuestro país”, indicó la ex abanderada de Nuevo Pacto Social. Según los datos oficiales publicados por el Servicio Electoral a las 20.33 horas de este domingo y con el 58,28 por ciento de las mesas escrutadas, José Antonio Kast alcanzaba un 28,5 por ciento de las preferencias, seguido de Gabriel Boric con 24,7 puntos porcentuales. En tercer lugar se posicionó el candidato del Partido de la Gente Franco Parisi con 13,5%; Yasna Provoste con un 12,2 por ciento; Sebastián Sichel con 12,1 puntos; Marco Enríquez-Ominami con 7,6% y por último Eduardo Artés con un 1,4 por ciento.

