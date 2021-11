La La Love You, la revelación española llega a Fluvial 2021

Uno de los tesoros contemporáneos de Madrid llega a Chile en el marco de una nueva edición del Festival y Conferencia, Fluvial. Desde el 1 al 4 de diciembre se vivirá este encuentro en el sur del país, una instancia en la que una serie de comitivas internacionales y locales se reúne entorno a los sonidos y proyectos más destacados de los últimos años; así es cómo la ya histórica relación entre Fluvial y la comitiva española, Sounds of Spain, ha sabido dejarnos con los nombres más interesantes de su escena a nivel nacional. Desde Parla a la conquista del mundo. La La Love You debutó en el mundo discográfico el 2008 con su debut titulado “Umm…que Rico!” pero no es hasta el 2020, en medio de la pandemia, que se robaron todas las miradas y reproducciones. Su canción “El Fin del Mundo” fue la excelente carta de presentación para quienes no conocían la promesa española y la reafirmación para aquellos y aquellas que ya se habían fijado en toda la frescura de la agrupación conformada por Rafa, David, Rober y Celia. Un coro difícil de olvidar que es la muestra perfecta de la fusión que bien ha sabido hacer España entre la candidez vocal, la cotidianidad empática y una línea instrumental álgida. Tal fue el fenómeno que aterriza en Chile, que durante octubre del 2020 lograron consolidarse como Mejor Artista Español en los Premios MTV en su edición Europea; solo una de las estatuillas que se hicieron con este hit y el disco homónimo del que se extrae, porque además recibieron Disco de Oro y Platino en su natal España; y en marzo de este año fueron seleccionados como Artista Revelación en los Premios Odeón, los más relevantes de la música española. Es indie, es pop, bailable, guitarras. “Pop punk tropical” como le acuña la prensa local. La La Love You sigue pavimentando una de las carreras más atractivas de la industria, que durante pleno encierro fue confort para quienes llegaron a duplicar las escuchas de la banda en plataformas como Spotify, donde ya cuenta con más de 31 millones de reproducciones en su sencillo emblema junto a Axolotes Mexicanos. Una historia que sigue con una serie de canciones estrenadas durante este año: “La Canción del Verano”, “El Día de Huki Huki” y “Big Bang”. Los responsables del viral del que nadie pudo escapar durante el año pasado, por fin tendrán su paso por Chile. El encuentro con todo el punk pop de La La Love You es uno de los nombres que seguramente deleitará a la industria y a los asistentes de Fluvial; un intercambio que se hace posible gracias a la organización de la plataforma de apoyo a la internacionalización de la Industria Musical Española, Sounds From Spain, compuesta por una serie de atractivos agentes públicos y privados, como ICEX España Exportación e Inversiones, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música-INAEM, AIE- Artistas Intérpretes y Ejecutantes, la Fundación SGAE, la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo- A.R.T.E., los Productores de Música de España- PROMUSICAE y la Unión Fonográfica Independiente – UFI.

