fa9aaeb773

cdf8fc3137

Nacional Parlamentarios piden la salida de ministro de Educación Raúl Figueroa por anunciar su apoyo a Kast El secretario de Estado señaló que el Gobierno no puede ser neutral ante la segunda vuelta. “Kast representa un ideario de mayor libertad”, comentó. Diario Uchile Lunes 29 de noviembre 2021 17:20 hrs. Me Gusta Compartir

Como un claro intervencionismo electoral calificó el senador electo y actual diputado del Partido Socialista Gastón Saavedra, los dichos del ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien expresó su opción electoral a favor del candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de diciembre. En entrevista con La Tercera, Figueroa indicó que como Gobierno no pueden ser neutrales frente a la elección y que deben apoyar al candidato de republicanos que ha concitado además el apoyo de Renovación Nacional, la UDI y el PRI en los últimos días. “El Gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego y no he visto esa neutralidad en materia de defensa de libertades, derechos y seguridades”, comentó Figueroa en la conversación. A eso agregó que a su juicio “hay una sola voz para defender los derechos fundamentales que hoy día están en juego, como la libertad de enseñanza. Kast representa un ideario de mayor libertad”, cerró el abogado y titular de Educación. Sobre esos dichos, el diputado y recién electo senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, indicó que “lo que ha hecho el ministro de Educación, que se supone que es un ministro de todos los chilenos y que está ejerciendo una labor pública en aras del bien común, el ministro está haciendo una clara intervención electoral con recursos de todos los chilenos. Por lo tanto, lo que tiene que haber aquí es la renuncia del ministro, dejar el cargo de ministro de Educación”. Saavedra recordó el accionar del ministro Figueroa con el objetivo de “mantener el lucro en la educación. Así ha sido su conducta permanente durante el tiempo que ha durado como ministro”. Desde su propio sector, el diputado de RN Andrés Celis, estimó que los dichos del titular del Mineduc “claramente nos va a traer problemas con la Contraloría”. El parlamentario indicó que si bien “puedo compartir en el fondo con el ministro Figueroa, pero no puedo respaldar la forma. Yo creo que todos aquellos ministros, delegados, subsecretarios que sienten que tienen que sumarse de manera activa a la candidatura de José Antonio Kast, me parece que es lo más sano, criterioso es que se retiren de aquellas funciones que tengan en el Gobierno y se sumen a la campaña, como lo hizo la ex subsecretaria Daza”. A eso agregó que “si él quiere tener un rol activo en la campaña de José Antonio Kast, él debiese dar un paso al costado”. En tanto, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, sostuvo que “este gobierno deja claro, una vez más, ahora mediante uno de sus ministros en ejercicio, que José Antonio Kast es el candidato de Sebastián Piñera y de todo este Gobierno, y que lo van a defender con medios legales e ilegales. Esto me parece mal, porque el Gobierno debiera ser de todos los chilenos y chilenas, sin embargo, es bueno que quede en evidencia que José Antonio Kast representa la versión pinochetista y recargada de lo que ha sido el mal gobierno de Sebastián Piñera”.

Como un claro intervencionismo electoral calificó el senador electo y actual diputado del Partido Socialista Gastón Saavedra, los dichos del ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien expresó su opción electoral a favor del candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de diciembre. En entrevista con La Tercera, Figueroa indicó que como Gobierno no pueden ser neutrales frente a la elección y que deben apoyar al candidato de republicanos que ha concitado además el apoyo de Renovación Nacional, la UDI y el PRI en los últimos días. “El Gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego y no he visto esa neutralidad en materia de defensa de libertades, derechos y seguridades”, comentó Figueroa en la conversación. A eso agregó que a su juicio “hay una sola voz para defender los derechos fundamentales que hoy día están en juego, como la libertad de enseñanza. Kast representa un ideario de mayor libertad”, cerró el abogado y titular de Educación. Sobre esos dichos, el diputado y recién electo senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, indicó que “lo que ha hecho el ministro de Educación, que se supone que es un ministro de todos los chilenos y que está ejerciendo una labor pública en aras del bien común, el ministro está haciendo una clara intervención electoral con recursos de todos los chilenos. Por lo tanto, lo que tiene que haber aquí es la renuncia del ministro, dejar el cargo de ministro de Educación”. Saavedra recordó el accionar del ministro Figueroa con el objetivo de “mantener el lucro en la educación. Así ha sido su conducta permanente durante el tiempo que ha durado como ministro”. Desde su propio sector, el diputado de RN Andrés Celis, estimó que los dichos del titular del Mineduc “claramente nos va a traer problemas con la Contraloría”. El parlamentario indicó que si bien “puedo compartir en el fondo con el ministro Figueroa, pero no puedo respaldar la forma. Yo creo que todos aquellos ministros, delegados, subsecretarios que sienten que tienen que sumarse de manera activa a la candidatura de José Antonio Kast, me parece que es lo más sano, criterioso es que se retiren de aquellas funciones que tengan en el Gobierno y se sumen a la campaña, como lo hizo la ex subsecretaria Daza”. A eso agregó que “si él quiere tener un rol activo en la campaña de José Antonio Kast, él debiese dar un paso al costado”. En tanto, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, sostuvo que “este gobierno deja claro, una vez más, ahora mediante uno de sus ministros en ejercicio, que José Antonio Kast es el candidato de Sebastián Piñera y de todo este Gobierno, y que lo van a defender con medios legales e ilegales. Esto me parece mal, porque el Gobierno debiera ser de todos los chilenos y chilenas, sin embargo, es bueno que quede en evidencia que José Antonio Kast representa la versión pinochetista y recargada de lo que ha sido el mal gobierno de Sebastián Piñera”.