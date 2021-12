95d1b9bc17

Nacional Parisi adelanta que "desmenuzarán" programa de Gabriel Boric El abanderado de Apruebo Dignidad indicó que es "inaceptable" la deuda por pensión de alimento del líder del Partido de la Gente, por lo declinó la invitación. Mientras, el ingeniero comercial indicó en sus redes sociales que evaluarán "en detalle" la propuesta de Boric en la próxima emisión del espacio. Diario Uchile Jueves 9 de diciembre 2021 9:46 hrs.

Luego del anuncio del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, de que no asistirá al programa Bad Boys con el ex abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi, el ingeniero comercial utilizó sus redes sociales para señalar que no suspenderán la emisión del espacio. En una entrevista en TVN, Boric indicó que “sé que electoralmente sería rentable, pero uno tiene que guiarse por principios”, para luego señalar que es “inaceptable” que Parisi mantenga una deuda por pensión de alimentos que lo tiene con arraigo nacional por lo que se mantiene en los Estados Unidos desde donde digitó toda su campaña hasta el pasado 21 de noviembre. “Después de mucho pensarlo y escuchar principalmente a las mujeres de Chile que me han hablado y manifestado su preocupación, sé que electoralmente sería rentable, porque hay mucha expectación, lo vería mucha gente, podría tener un espacio para desarrollar nuestras propuestas; sin embargo, creo que en elecciones y en la vida en general uno tiene que guiarse por principios”, comentó el candidato a La Moneda. Además, precisó que “dada la inaceptable deuda de pensión de alimentos de Franco Parisi, que no es algo que tenga que aclarar como dijo José Antonio Kast, es algo que tiene que pagar (…) y dadas también las informaciones de investigaciones que hemos conocido últimamente y que ha confirmado el Servel, he decidido no ir al programa”. La respuesta de Parisi no se hizo esperar y a través de su cuenta de Twitter indicó que van a “desmenuzar” el programa de Boric “en detalle”. Dada la decisión de @gabrielboric d despreciar nuestra invitación a conversar con nuestra comunidad, haremos el programa de igual manera y DESMENUZAREMOS su plan de Gobierno en DETALLE y el impacto que podría tener para CHILE. Domingo 21:00 hrs #CandidatoLlegoTuHora — Franco Parisi (@Parisi_oficial) December 9, 2021 La idea de participar en el programa de Parisi no era bien vista incluso al interior del comando de Boric, donde su jefa de campaña, Izkia Siches, y la diputada Karol Cariola, cuestionaban el hecho de la millonaria deuda de pensión de alimentos que mantiene el controvertido ingeniero comercial con sus dos hijos que viven en Chile, mientras él está radicado en Alabama desde 2020, país donde incluso solicitó asilo político. (Imagen: @fotografoencampana)

