Nacional Boric presenta seis medidas pro pymes El candidato de Apruebo Dignidad señaló que su programa de Gobierno tiene nuevas indicaciones recogidas de nuevas propuestas. "No hay diferencias contradictorias como hemos visto en el programa del otro candidato", sostuvo el representante del bloque. Diario Uchile Miércoles 8 de diciembre 2021 14:10 hrs.

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, dio a conocer seis medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, entre las que destaca el apoyo para la participación en las compras públicas, así como el aseguramiento del pago de las grandes empresas con las pymes. En un encuentro en la comuna de Independencia, Boric indicó que su programa se ha ido complementando con nuevas ideas, a diferencia de la plataforma de su contendor, José Antonio Kast, el que debió cambiar parte de sus anuncios por no contar con el apoyo incluso dentro de la propia derecha. “No hay diferencias contradictorias como hemos visto en el programa del otro candidato que pasó de un programa de 700 páginas a avergonzarse de casi el 80 por ciento de ellas”, apuntó Boric. En ese sentido, puntualizó que en su comando se han hecho “adendas a nuestras propuestas. No nos avergonzamos de nuestro programa y hemos hecho apuntes, hemos hecho incorporaciones de ideas como la propuesta de créditos blandos de Marco Enríquez Ominami para las mipymes, o la propuesta del registro de pago que tienen las empresas proveedoras para las pymes que era de la candidatura de Yasna Provoste”. Participación en programa de Parisi: “No se puede hacer relativizando” Consultado por su eventual participación en el espacio del ex candidato presidencial Franco Parisi “Bad Boys”, al que está invitado para los próximos días, Boric indicó que aún lo están evaluando, aunque si acude lo hará sin relativizar situaciones como la deuda que el representante del Partido de la Gente mantiene por pensión alimenticia. “Creo que uno tiene el deber de escuchar a las diferentes candidaturas, las diferentes propuestas, pero a la vez, eso no se puede hacer relativizando como hizo el otro candidato, José Antonio Kast, la importancia de una deuda de alimentos como cuando le decía ‘esto hay que aclararlo’. No, acá no hay nada que aclarar: hay una sentencia judicial y las sentencias se cumplen”, puntualizó Boric. A eso agregó que “estamos evaluando con nuestro equipo” su decisión de si asistirá al programa el cual no es bien visto por la jefa de campaña de Boric, Izkia Siches, y la jefa de la campaña “Un millón de puertas por Boric”, Karol Cariola. Respecto a la información publicada por el portal Ciper sobre el pago de 112 millones de pesos a un militante del partido de Parisi, el abanderado de Apruebo Dignidad precisó que se debe ser transparente en el uso de los recursos públicos. “Yo tengo la convicción de que en estas cosas hay que tener un solo estándar, sea quien sea quien cometa los delitos, sea de nuestras filas o el de otras. En eso no voy a hacer diferenciación. Me parece que acá debemos actuar con total transparencia. Creo que el financiamiento irregular de la política o el mal uso de los recursos públicos es inaceptable, venga de donde venga. En esto no voy a cambiar mi posición ni de votos ni de quien sea el candidato ni de quien sea el afectado”, puntualizó Boric. (Imagen: @fotografoencampana)

