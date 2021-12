Detención fuera de los penales y herencia de fondos en rentas vitalicias: Las complicaciones que atravesaron los candidatos en el debate Archi

Gabriel Boric y José Antonio Kast expusieron sus propuestas tras las modificaciones a sus apuestas programáticas en el penúltimo debate presidencial realizado por la Archi. Una instancia que no estuvo exenta de enfrentamientos entre ambos contendores.

A las ocho de la mañana de este viernes inició el debate presidencial a cargo de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) en el que los candidatos a La Moneda, Gabriel Boric y José Antonio Kast, fueron consultados por los puntos principales de sus apuestas programáticas a nueve días de efectuarse la segunda vuelta. En la instancia, ambos candidatos tuvieron la oportunidad de desarrollar sus medidas a implementar en la eventualidad de devenir en gobierno. Por un lado Gabriel Boric hizo hincapié en la idea de impulsar una nueva red ferroviaria, sosteniendo que es importante que el rubro de camioneros entienda que la combinación entre ambos transportes será beneficioso para el país y que “no aceptará chantajes” de ningún tipo. Del mismo modo se refirió a la creación de 500 mil empleos enfocados particularmente para mujeres y sobre la condonación progresiva de la deuda educativa, tanto CAE como Fondo Solidario y Corfo. “Lo que planteamos es que todo Estado tiene política a largo plazo, los estados no se reinventan cada cuatro años. Parte importante del CAE ya está asumida por el Estado, y lo que proponemos es pagarlo a 20 años para alivianar esa tremenda mochila que cargan miles de estudiantes, producto de que acá se decidió hacer un negocio para los bancos y que hoy son una carga para las familias”, señaló. José Antonio Kast en tanto, sostuvo que la eliminación del Ministerio de la Mujer fue una interpretación errada de su programa de gobierno, reafirmando un compromiso por los derechos de las mujeres y aseverando haberse reunido con muchas víctimas de violencia, lo que en definitiva marca una orientación que a su juico ha quedado claro con las modificaciones realizadas a su programa. En eso consideró que las criticas del mundo feminista hacia su proyecto político son “caricaturas”. En materia económica, afirmó que sigue sosteniendo bajar la carga tributaria, de manera pausada y programada, mencionó, con lo que se contempla rebajar los impuestos a las grandes empresas. También sostuvo que no les cambiará “las reglas del juego a los camioneros”, y en lo relativo a Codelco, que con los trabajadores, la empresa se tendrá que hacer más eficiente. En cuanto a salud, abordó las listas de espera para lo cual consideró necesario establecer una alianza público-privado y se refirió además a la propuesta de una zanja como medida contra la crisis migratoria. “Son las zanjas en ese territorio, sin incluir las rejas que corresponden para que no caigan animales ni personas a ello, cuesta cerca de 10 millones de dólares y eso lo hemos calculado en la zanja de 3 metros de profundidad por 3 metros de ancho con toda la loma de tierra que se incluye para poder hacer una barrera a un lado de la zanja”, indicó. Detención fuera de recintos penales y herencia de fondos en rentas vitalicias Entre las respuestas que provocaron controversia estuvo la sostenida por Kast en materia de atribuciones del Presidente de la República, minuto en que sostuvo que pretendía proponer al Congreso Nacional una modificación para crear un nuevo estado de excepción. Al respecto el periodista Ramón Ulloa le consultó sobre las facultades que esta disposición otorgaría al mandatario, particularmente si contempla detener a personas en sus casas o en otros lugares distintos a los penales, a lo anterior Kast respondió que sí, que eso era efectivo, con lo que el periodista le respondió que esta disposición era lo que hacia la DINA y la CNI. Kast: Puede ser que los legisladores estimen que eso es excesivo para el presidente pero dadas las circunstancias que nos ha tocado vivir con temas de terrorismo, con temas de violencia extrema, con temas de destrucción de bienes públicos y privados masivo, a nuestro juicio es necesario poder tener una efectividad en la respuesta mucho mayor de la que se tiene hoy día. Ulloa: Lo que pasa es que las facultades son bastante amplias candidato, usted quiere que el presidente que podría ser usted sin invocar estados de excepción más restrictivos puede igualmente ordenar, interceptar documentos, toda clase de comunicaciones, también arrestar a personas en sus casas en otros lugares distintos a cárceles. Kast: Así es. Ulloa: ¿Le parece bien eso? Kast: Sí. Ulloa: Ya, arrestar a personas en lugares que no sean cárceles era lo que hacía la DINA y la CNI… Kast: Hoy día está contemplado en el estado de excepción por lo tanto estamos validando lo mismo que ya está en el estado de excepción y agregándoselo a otros estados de excepción pero vuelvo a insistir, esto pasa por el Congreso. Por su parte, el candidato de Apruebo Dignidad atravesó un momento complicado al ser consultado en materia de pensiones. En eso Boric reconoció un error en las declaraciones emanadas por el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, quien descartó que el programa de Apruebo Dignidad contemple la herencia de fondos previsionales. En seguida el debate que se generó con el periodista Sebastián Aguirre se concentró en si efectivamente existe esta modalidad de herencia en el esquema de rentas vitalicias. Aguirre: Usted plantea que se va crear un sistema contributivo bajo el sistema de seguridad social. Sobre la propiedad de los fondos, cito “mantendremos la legislación sobre la herencia de cotizaciones obligatorias al sistema de seguridad social referente a las rentas vitalicias. Sin embargo, el senador de Juan Ignacio Latorre señala que en un régimen de seguridad social no existe propiedad privada, y la CMF plantea que las rentas vitalicias no son heredables. Boric: Juan Ignacio Latorre se equivocó, no estaba al tanto justamente del proceso de actualización que llevamos adelante. Se equivocó, lo hablé con él y no tengo ningún problema en corregirlo, porque lo que hemos establecido es que las pensiones van a ser heredables tal como lo son las rentas vitalicias hoy día. Aguirre: Pero no son heredables las rentas vitalicias (…) Cito un párrafo de la CMF, “los fondos traspasados a la CMF constituyen una prima o precio de la renta contratada que pasa a ser de su propiedad, por lo tanto, a la muerte del asegurado, termina la renta no generando herencia”. Boric: Eso lo podemos revisar y la gente podrá contestar posteriormente. Hoy día las rentas vitalicias generan renta en función de lo ahorrado y la prima que se ahorró anteriormente. Aguirre: Esa es una modalidad específica por la que hay que pagar una prima, porque constituye un seguro. Boric: Eso es la modalidad específica que estará en el sistema que estamos planteando. Aguirre: ¿En el futuro sistema hay que pagar una prima para que sea heredable? Boric: No tendría que pagar una prima, sin que disminuya la pensión futura. Lo importante es que hoy tenemos un sistema que no da pensiones dignas, así que mantenerlo como está no da el ancho. Planteamos un nuevo sistema de seguridad social que asegure pensiones dignas. Hablamos de un sistema de solidaridad donde se establece la propiedad de los fondos. Kast y su acusación de abuso Momentos de confrontación se desarrollaron entre los candidatos en torno a la rebaja de la dieta de los funcionarios públicos, sobre la desestimación de debates presidenciales y las modificaciones que ambos han realizado a sus programas de gobierno, entre otras materias. Sin embargo un momento particularmente álgido sucedió cuando José Antonio Kast trajo a colación una antigua denuncia contra el diputado del Frente Amplio en circunstancias que era presidente de la FECH. Kast interpeló a Boric y espetó si “había pedido perdón a la mujer que lo había acusado de abuso”, a lo que el aludido respondió que no pesaba contra él una denuncia del tipo y en eso, exigió al republicano disculparse por la nueva mentira que estaba enarbolando. Una diferencia que Kast tuvo la oportunidad de desarrollar en la conferencia de prensa que se realizó tras finalizado el debate. “El candidato Gabriel Boric se ha acostumbrado a decir que el otro candidato, en este caso yo, miente y eso es una fórmula de hacer política incorrecta, cuando él dice que alguien miente tiene que sostener su afirmación, yo lo que le pedí disculpas y enmendé es porque el no fue acusado de abusos y eso es correcto y yo en eso le pido las disculpas pero si hay una acusación de acoso que fue pública y que ha sido lamentablemente silenciada”, sostuvo al respecto. A su turno el candidato de Apruebo Dignidad aseguró que en su contra no hay ni una denuncia de abuso ni de acoso, y que se ha mostrado dispuesto a someterse a cualquier procedimiento ya sea judicial o en vías de los protocolos feministas para efectos de esclarecer estos hechos. Lo anterior, en palabras del diputado, se suma al levantamiento de fichas clínicas falsas y otras declaraciones que no tienen asidero con la realidad que son emanadas por José Antonio Kast, con lo que volvió a requerir a los medios que realizan Fast Check-in, que puedan revisar este tipo de afirmaciones. En cuanto al error del senador Latorre, Boric sostuvo que el legislador no tenía conocimiento sobre lo que fue replanteado en el programa, no obstante desdramatizó este hecho asegurando que nadie esta exento de cometer errores, “lo importante es reconocerlos y enmendarlos”, afirmó. “Nosotros estamos muy ordenados y evidentemente hay momentos particulares que en el caso de Juan Ignacio en donde no estaba actualizado respecto a lo que nosotros hayamos incorporado a nuestro programa gracias a la colaboración de nuestros equipos técnicos y yo he corregido ese error, me parece mucho menos sustantivo en todo caso el tener un error en estas características que tener diputados que defienden quitarle el voto a las mujeres o que se burlan de las personas trans, como es el caso de quienes han sido electos en la lista de José Antonio Kast”.

A las ocho de la mañana de este viernes inició el debate presidencial a cargo de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) en el que los candidatos a La Moneda, Gabriel Boric y José Antonio Kast, fueron consultados por los puntos principales de sus apuestas programáticas a nueve días de efectuarse la segunda vuelta. En la instancia, ambos candidatos tuvieron la oportunidad de desarrollar sus medidas a implementar en la eventualidad de devenir en gobierno. Por un lado Gabriel Boric hizo hincapié en la idea de impulsar una nueva red ferroviaria, sosteniendo que es importante que el rubro de camioneros entienda que la combinación entre ambos transportes será beneficioso para el país y que “no aceptará chantajes” de ningún tipo. Del mismo modo se refirió a la creación de 500 mil empleos enfocados particularmente para mujeres y sobre la condonación progresiva de la deuda educativa, tanto CAE como Fondo Solidario y Corfo. “Lo que planteamos es que todo Estado tiene política a largo plazo, los estados no se reinventan cada cuatro años. Parte importante del CAE ya está asumida por el Estado, y lo que proponemos es pagarlo a 20 años para alivianar esa tremenda mochila que cargan miles de estudiantes, producto de que acá se decidió hacer un negocio para los bancos y que hoy son una carga para las familias”, señaló. José Antonio Kast en tanto, sostuvo que la eliminación del Ministerio de la Mujer fue una interpretación errada de su programa de gobierno, reafirmando un compromiso por los derechos de las mujeres y aseverando haberse reunido con muchas víctimas de violencia, lo que en definitiva marca una orientación que a su juico ha quedado claro con las modificaciones realizadas a su programa. En eso consideró que las criticas del mundo feminista hacia su proyecto político son “caricaturas”. En materia económica, afirmó que sigue sosteniendo bajar la carga tributaria, de manera pausada y programada, mencionó, con lo que se contempla rebajar los impuestos a las grandes empresas. También sostuvo que no les cambiará “las reglas del juego a los camioneros”, y en lo relativo a Codelco, que con los trabajadores, la empresa se tendrá que hacer más eficiente. En cuanto a salud, abordó las listas de espera para lo cual consideró necesario establecer una alianza público-privado y se refirió además a la propuesta de una zanja como medida contra la crisis migratoria. “Son las zanjas en ese territorio, sin incluir las rejas que corresponden para que no caigan animales ni personas a ello, cuesta cerca de 10 millones de dólares y eso lo hemos calculado en la zanja de 3 metros de profundidad por 3 metros de ancho con toda la loma de tierra que se incluye para poder hacer una barrera a un lado de la zanja”, indicó. Detención fuera de recintos penales y herencia de fondos en rentas vitalicias Entre las respuestas que provocaron controversia estuvo la sostenida por Kast en materia de atribuciones del Presidente de la República, minuto en que sostuvo que pretendía proponer al Congreso Nacional una modificación para crear un nuevo estado de excepción. Al respecto el periodista Ramón Ulloa le consultó sobre las facultades que esta disposición otorgaría al mandatario, particularmente si contempla detener a personas en sus casas o en otros lugares distintos a los penales, a lo anterior Kast respondió que sí, que eso era efectivo, con lo que el periodista le respondió que esta disposición era lo que hacia la DINA y la CNI. Kast: Puede ser que los legisladores estimen que eso es excesivo para el presidente pero dadas las circunstancias que nos ha tocado vivir con temas de terrorismo, con temas de violencia extrema, con temas de destrucción de bienes públicos y privados masivo, a nuestro juicio es necesario poder tener una efectividad en la respuesta mucho mayor de la que se tiene hoy día. Ulloa: Lo que pasa es que las facultades son bastante amplias candidato, usted quiere que el presidente que podría ser usted sin invocar estados de excepción más restrictivos puede igualmente ordenar, interceptar documentos, toda clase de comunicaciones, también arrestar a personas en sus casas en otros lugares distintos a cárceles. Kast: Así es. Ulloa: ¿Le parece bien eso? Kast: Sí. Ulloa: Ya, arrestar a personas en lugares que no sean cárceles era lo que hacía la DINA y la CNI… Kast: Hoy día está contemplado en el estado de excepción por lo tanto estamos validando lo mismo que ya está en el estado de excepción y agregándoselo a otros estados de excepción pero vuelvo a insistir, esto pasa por el Congreso. Por su parte, el candidato de Apruebo Dignidad atravesó un momento complicado al ser consultado en materia de pensiones. En eso Boric reconoció un error en las declaraciones emanadas por el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, quien descartó que el programa de Apruebo Dignidad contemple la herencia de fondos previsionales. En seguida el debate que se generó con el periodista Sebastián Aguirre se concentró en si efectivamente existe esta modalidad de herencia en el esquema de rentas vitalicias. Aguirre: Usted plantea que se va crear un sistema contributivo bajo el sistema de seguridad social. Sobre la propiedad de los fondos, cito “mantendremos la legislación sobre la herencia de cotizaciones obligatorias al sistema de seguridad social referente a las rentas vitalicias. Sin embargo, el senador de Juan Ignacio Latorre señala que en un régimen de seguridad social no existe propiedad privada, y la CMF plantea que las rentas vitalicias no son heredables. Boric: Juan Ignacio Latorre se equivocó, no estaba al tanto justamente del proceso de actualización que llevamos adelante. Se equivocó, lo hablé con él y no tengo ningún problema en corregirlo, porque lo que hemos establecido es que las pensiones van a ser heredables tal como lo son las rentas vitalicias hoy día. Aguirre: Pero no son heredables las rentas vitalicias (…) Cito un párrafo de la CMF, “los fondos traspasados a la CMF constituyen una prima o precio de la renta contratada que pasa a ser de su propiedad, por lo tanto, a la muerte del asegurado, termina la renta no generando herencia”. Boric: Eso lo podemos revisar y la gente podrá contestar posteriormente. Hoy día las rentas vitalicias generan renta en función de lo ahorrado y la prima que se ahorró anteriormente. Aguirre: Esa es una modalidad específica por la que hay que pagar una prima, porque constituye un seguro. Boric: Eso es la modalidad específica que estará en el sistema que estamos planteando. Aguirre: ¿En el futuro sistema hay que pagar una prima para que sea heredable? Boric: No tendría que pagar una prima, sin que disminuya la pensión futura. Lo importante es que hoy tenemos un sistema que no da pensiones dignas, así que mantenerlo como está no da el ancho. Planteamos un nuevo sistema de seguridad social que asegure pensiones dignas. Hablamos de un sistema de solidaridad donde se establece la propiedad de los fondos. Kast y su acusación de abuso Momentos de confrontación se desarrollaron entre los candidatos en torno a la rebaja de la dieta de los funcionarios públicos, sobre la desestimación de debates presidenciales y las modificaciones que ambos han realizado a sus programas de gobierno, entre otras materias. Sin embargo un momento particularmente álgido sucedió cuando José Antonio Kast trajo a colación una antigua denuncia contra el diputado del Frente Amplio en circunstancias que era presidente de la FECH. Kast interpeló a Boric y espetó si “había pedido perdón a la mujer que lo había acusado de abuso”, a lo que el aludido respondió que no pesaba contra él una denuncia del tipo y en eso, exigió al republicano disculparse por la nueva mentira que estaba enarbolando. Una diferencia que Kast tuvo la oportunidad de desarrollar en la conferencia de prensa que se realizó tras finalizado el debate. “El candidato Gabriel Boric se ha acostumbrado a decir que el otro candidato, en este caso yo, miente y eso es una fórmula de hacer política incorrecta, cuando él dice que alguien miente tiene que sostener su afirmación, yo lo que le pedí disculpas y enmendé es porque el no fue acusado de abusos y eso es correcto y yo en eso le pido las disculpas pero si hay una acusación de acoso que fue pública y que ha sido lamentablemente silenciada”, sostuvo al respecto. A su turno el candidato de Apruebo Dignidad aseguró que en su contra no hay ni una denuncia de abuso ni de acoso, y que se ha mostrado dispuesto a someterse a cualquier procedimiento ya sea judicial o en vías de los protocolos feministas para efectos de esclarecer estos hechos. Lo anterior, en palabras del diputado, se suma al levantamiento de fichas clínicas falsas y otras declaraciones que no tienen asidero con la realidad que son emanadas por José Antonio Kast, con lo que volvió a requerir a los medios que realizan Fast Check-in, que puedan revisar este tipo de afirmaciones. En cuanto al error del senador Latorre, Boric sostuvo que el legislador no tenía conocimiento sobre lo que fue replanteado en el programa, no obstante desdramatizó este hecho asegurando que nadie esta exento de cometer errores, “lo importante es reconocerlos y enmendarlos”, afirmó. “Nosotros estamos muy ordenados y evidentemente hay momentos particulares que en el caso de Juan Ignacio en donde no estaba actualizado respecto a lo que nosotros hayamos incorporado a nuestro programa gracias a la colaboración de nuestros equipos técnicos y yo he corregido ese error, me parece mucho menos sustantivo en todo caso el tener un error en estas características que tener diputados que defienden quitarle el voto a las mujeres o que se burlan de las personas trans, como es el caso de quienes han sido electos en la lista de José Antonio Kast”.