Nacional Francisco Undurraga por apoyo de Bachelet a Boric: "No existe intervencionismo" El vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados hizo un llamado a la calma y destacó la necesidad de que los políticos "rindan examen a la ciudadanía". Además, se refirió al fracaso de la sesión del martes por falta de quorum y la aprobación de la Ley Juan Barrios. Natalia Palma Miércoles 15 de diciembre 2021 11:10 hrs.

En un hecho particular, la mañana de ayer martes se tuvo que suspender la sesión ordinaria en la Cámara de Diputadas y Diputados, debido a una falta de quorum para votar los proyectos en tabla durante esa jornada. Esto, porque según establece el reglamento se requiere de un mínimo de un 1/3 de los parlamentarios para iniciar la discusión, es decir 52 miembros. Sin embargo, hasta el Congreso solo llegaron 46 legisladores. Hecho por el que arriesgan una multa de $70.000 pesos quienes se ausentaron sin contar con un permiso. Sin embargo, una vez retomada la sesión se pudieron revisar las iniciativas pendientes, tales como la denominada Ley Juan Barrios que endurece las penas por el delito de incendio y que fue aprobada por 96 votos a favor, 4 en contra y 22 abstenciones, siendo despachada y en condiciones de ser promulgada como ley. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados y militante de Evópoli, Francisco Undurraga, entregó detalles respecto a esta iniciativa, el incidente en el Hemiciclo y el escenario electoral a pocos días del balotaje. Sobre el fracaso de la sesión ordinaria, el parlamentario sostuvo que “es la primera vez en esta legislatura que tenemos que recurrir a aplicar esta medida, no es una situación habitual bajo ningún punto de vista. Nosotros en esta legislatura llevamos más de 120 sesiones realizadas y cuando no se cumple el quorum que es de 52 personas evidentemente no se puede empezar la sesión”. En ese sentido, Undurraga lamentó que no pudieran concurrir todos, señalando que “algunos tenían justificación, otros no, diputados incluso de la Región de Valparaíso no llegaron a sesionar y hubo que aplicar el reglamento, pero dice que pasado 15 minutos, vale decir el minuto 16, se cierran las puertas, se declara que no se pudo hacer la sesión, se procede a tomarles la firma a todos los diputados presentes y citamos una hora y media después para poder darle curso a las materias que teníamos que discutir”. En cuanto a la aprobación de la Ley Juan Barrios- en la que se visó el veto del Gobierno- el diputado Francisco Undurraga comentó que “básicamente lo que ahí sucedió fue el término de una larga conversación que hubo entre el Ejecutivo y la Cámara de Diputados y el Senado, se estableció un veto aditivo y este viene a corregir sobre todo las sanciones en las materias propias de la ley, que tiene que ver con el aumento de las penas para la tipificación de incendio en camiones, en ese tipo de vehículos, que no estaba contemplada en la ley de incendios”, agregando que ahora la normativa alcanza penas de hasta 10 años en caso de no haber muertes y que, de contar con víctimas humanas, partiría desde los 15 años a presidio perpetuo. Entrando en la arena electoral y a raíz del apoyo de la expresidenta y Alta Comisionada para los DD. HH de la ONU, Michelle Bachelet, a la candidatura de Gabriel Boric y las duras críticas del oficialismo, el vicepresidente de la Cámara Baja dijo tomárselo “con mucha calma”. “La expresidenta Bachelet es una ciudadana, hoy día no es presidenta de Chile, no existe intervencionismo bajo mi modesto pensamiento y tiene el legítimo derecho de expresar su opinión política, aunque no sea la mía por cierto”, expresó Undurraga. Mientras, sobre las ofensivas por parte de parlamentarios de la coalición de gobierno que solicitaron a Bachelet poner su cargo a disposición de la ONU y el pronunciamiento de Cancillería, se refirió a los ánimos generales de la contienda presidencial, comentando que “ésta es una elección muy polarizada, que no tenemos verdaderamente claridad de cuál va a ser el resultado del domingo (…) Yo creo que aquí hay que llamar a la calma, efectivamente esta puede ser una elección muy apretada y si es así tenemos que confiar en nuestras propias instituciones, como por ejemplo el Servel”. “En los pasillos uno lleva una relación no diré que extremadamente fraternal, pero efectivamente hay diálogo permanente y hay interés por buscar el bien común e intentar ponerse de acuerdo sobre las diversas materias que nos toca legislar. No es una guerrila ni mucho menos, ni nadie se anda tirando tomates por los pasillos”, aseveró. Respecto a la consulta por la circulación de noticias falsas e imprecisiones en su mayoría por parte de los adherentes a la candidatura de José Antonio Kast, el diputado Francisco Undurraga apuntó que “creo que la forma de hacer política es con calma y con transparencia a la ciudadanía. Creo que no ayuda en nada de ningún sector a otro este brotar de fake news que hemos visto, de cosas inexistentes y adicionalmente de ser poco preciso por la otra candidatura en término de las cifras y cómo va a tratar ciertos temas”. En ese sentido, afirmó que “hay que rendirse ante la evidencia que tiene que ver con que nosotros los políticos y quienes aspiran a los más altos cargos tienen que rendir examen a la ciudadanía. Yo echo de menos que ésta sea una campaña más de futuro y no tanto del pasado, como lamentablemente lo hemos visto también durante todo este tiempo”. “No creo que el descalabro ni el éxito va a ser total, vienen años difíciles porque sabemos que va a ser así, el Banco Central lo ha señalado, subiendo la tasa de interés a 4%, tenemos una inflación que está golpeando a la gente más pobre de Chile, tenemos que recuperar la economía, recuperar los puestos de trabajo y yo creo que además tenemos que recuperar la confianza de la ciudadanía en la política”, señaló. Por otra parte, Undurraga se refirió al proyecto de Pensión Garantizada Universal impulsada por el presidente Sebastián Piñera y afirmó que la parte económica de la iniciativa será revisada por la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y la de pensiones por el Senado, cuyo ingreso debería darse dentro de esta semana. Sobre este punto, el parlamentario sostuvo que “nosotros le vamos a dar la celeridad que corresponde porque entendemos que es una buena solución; además, ambos candidatos han señalado que sobre ese piso debiese estar el apoyo que deberíamos dar a todas las personas que jubilan (…) y mientras más rápido lo veamos y más generosos seamos todos no solo en términos del monto, sino de disponernos a trabajar para que esto salga lo más rápido posible, vamos a beneficiar a todos los mayores de 65 años”.

