Ciudadanía autoconvocada: Cuando la organización de la población es la herramienta para enfrentar el miedo

Luego de los resultados de la primera vuelta presidencial del domingo 21 de noviembre, en las calles de Santiago y de gran parte de Chile volvieron a aparecer los grupos ciudadanos autoconvocados que se convirtieron en un paisaje habitual por octubre de 2019. Mientras que en este mismo instante el Proceso Constituyente, una utopía tan anhelada en ese momento, se transformó en una realidad, el inesperado balotaje motivó que personas desconocidas entre sí se unieran, ya sea a través de redes sociales o de manera presencial, para luchar por un objetivo en común: cuidar la democracia en nuestro país. Si bien existen organizaciones que han seguido trabajando desde el estallido social, debido a las restricciones de reunión y movimiento implementadas por la pandemia del Coronavirus habían pasado desapercibidas. Sin embargo, el miedo por un extremismo que recuerda una de las peores épocas de la historia chilena provocó que parlantes, música y colores volvieran a las plazas, a pocos días de la elección presidencial. Durante estas últimas semanas, se han realizado diversas actividades en diferentes zonas de Santiago y la gran mayoría de ellas han sido autoconvocadas. Incluso, estos actos partieron de manera no oficial en los días previos al inicio de la campaña legal. El sábado 4 de diciembre, en el frontis del Estadio Nacional, se produjo la primera reunión presencial de un grupo de científicos de las universidades chilenas, tanto públicas como privadas, que salieron desde la academia a la calle organizados en la Mesa Sectorial Conocimientos, Ciencia, Tecnología e Innovación para los Pueblos (CCyT). En dicha instancia, se gestó la toma de una fotografía para “demostrar el apoyo de la gente que trabaja en el conocimiento por Gabriel Boric”, como explicó Cristián Undurraga, Biólogo y Doctor en Biología Molecular, Celular y Neurociencias de la Universidad de Chile, que participó en la actividad. “Mucha gente se nos acercó, ya que nosotros teníamos equipos trabajando desde hace varios meses, para organizarnos y cooperar en la campaña. Dejar los espacios donde habitualmente estamos para salir a la calle como investigador y académico para hablar con la gente y para llevar el programa”, sostiene Undurraga, mientras que en la misma línea, el Académico del Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, Claudio Gutiérrez, detalló que a través de esta actividad “queremos manifestar nuestra preocupación por la situación en que está el país y el punto que se define el 19 de diciembre. Creemos que es nuestro deber estar acá para apoyar al candidato que, de alguna manera, defiende la democracia y particularmente va a permitir que la Constitución se lleve a cabo. Esa es una preocupación fundamental para nosotros”. No obstante, esta reunión donde el Pilucho del Nacional se vistió con una camiseta que apoyaba al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, fue una de las que dieron el punta pie inicial ad portas del inicio de la campaña legal de segunda vuelta. Por ejemplo, el jueves 9 de diciembre en la Plaza de Armas se unieron dos grupos de personas que buscan proteger la democracia. Por un lado, estaban algunos integrantes de la Mesa CCyT y, por otro, había trabajadores del Instituto de Seguridad Laboral agrupados en la Asociación de Empleados Fiscales (ANEF). Por la defensa de los derechos Mientras la ciudadanía salía de sus trabajos y cotizaba las ofertas en los negocios ubicados a lo largo del Paseo Ahumada, otros tímidamente se acercaban a este grupo de manifestantes que tenían claridad en que la unión es la única posibilidad para derrotar al candidato presidencial de la extrema derecha. Con banderas de diversos colores, lienzos donde se leían algunas de sus demandas y el sonido de fondo de tres tambores, la historia parecía repetirse: personas desconocidas tomaban el micrófono y exponían lo que, a su juicio, es lo mejor para Chile. Uno de ellos fue Ariel Herrera, quien pertenece a las disidencias sexuales y, con una bandera del pride que tenía las palabras ‘Boric Presidente’ en ella, se acercó al centro de la reunión y contó su experiencia a pocos días del balotaje. “Tengo miedo porque el otro candidato representa a un grupo de personas que no quiere que nosotros estemos tranquilos. Con nosotros me refiero a las disidencias sexuales. Creo que el hecho de que él esté en el Gobierno valida dichos de odio. Ya se ha visto en otros países, como Estados Unidos o Brasil. Cuando salieron esos dos gobernantes –Bolsonaro y Trump–, las tasas de crímenes de odio y de violencia de género aumentaron días después de la elección. Entonces, yo creo que están las pruebas suficientes como para estar muerto de miedo en mi caso”, manifestó visiblemente emocionado. Incluso, Herrera denunció el acoso y hostigamiento que ha sufrido por ser parte de la disidencia, y expresó su preocupación por la eventual llegada de la extrema derecha al sillón presidencial del Palacio de La Moneda. “Caminando por la calle de la mano con mi pololo, se siente el miedo. Un tipo que pasa y te grita ‘maricón, hasta aquí les llegó’ es algo que sin duda intimida. Entonces, vivir ante eso con el susto que si el otro candidato sale vamos a retroceder, vamos a volver a escondernos, vamos a volver a andar en las sombras, y meterse al clóset. Eso de volver al clóset es una metáfora que refleja plenamente lo que pasaría para nosotros si es que el otro candidato, el rucio, saliera elegido”, expresó esa tarde de jueves. Otra de las personas que participó durante esa jornada fue Ángela Rifo, la 3ra. Vicepresidencia de Relaciones Internacionales de la ANEF. A su juicio, esta organización fundada en 1943 “ha tenido una postura no solamente relacionada con los derechos de los trabajadores, sino de la visión de país”, motivo más que suficiente para salir a las calles y hacer campaña en pro de un Estado que siga avanzando en el respeto a los derechos fundamentales, sostuvo. “Queremos un Estado solidario, garante de derechos, con igualdad de oportunidades, ojalá feminista, inclusivo. Analizamos todas las posturas y los programas de los distintos candidatos y, en esta segunda vuelta presidencial, pensamos que lo más cercano a lo que la Asociación Nacional de Empleados Fiscales históricamente ha propiciado es el programa de Gabriel Boric. A nosotros y nosotras, que somos trabajadores del Estado, no nos da lo mismo quién gobierne Chile”, expuso Rifo. Mientras que Eddie Arias, funcionario público del Instituto de Seguridad Laboral, aseguró estar consciente del peligro que significaría un eventual gobierno de ultraderecha por el impacto que generaría en el país el recrudecimiento del modelo, mientras sostenía un cartel que aludía a una de las demandas más importantes para la ciudadanía: ‘pensiones dignas para todos y todas’. “Entendemos la amenaza que es para el Estado el señor Kast, en el sentido de que representa claramente una profundización del neoliberalismo y una reducción aún mayor del Estado y de las prerrogativas sociales que tienen que ver justamente con las demandas que se plantearon en el estallido social. Entonces lo de Kast va en contra de ese movimiento social y por eso es que los funcionarios públicos nos hemos organizado para poder generar un ambiente y un clima necesario para que Boric pueda ganar las elecciones”, recalcó. En la misma línea, otro académico del Departamento de Física de la FCFM de la Casa de Bello que también es parte de los científicos de la Mesa CCyT, el físico Nicolás Mujica, también llegó a participar en este encuentro, impulsado por el avance del candidato de extrema derecha al balotaje del próximo domingo. “Después de la primera vuelta, yo creo que muchos quedamos demasiado preocupados y sorprendidos con el resultado de que José Antonio Kast pasara con primera mayoría en las preferencias. Creo que fue un remezón para muchos. Rápidamente quedó la sensación de que había que hacer algo organizado, que no había que esperar mucho que nos dijeran qué hacer, sino que había que auto organizarse de alguna forma. Sobretodo para dar a conocer los puntos principales del programa e ir a buscar al votante, o a la persona que no quiso votar, o la persona que votó por otro candidato, para poder asegurar la segunda vuelta”, manifestó Mujica. Ciudadanía unida por la democracia Incluso, en estas actividades la horizontalidad ha sido una característica muy importante, ya que el espíritu de las convocatorias es el mismo en todos quienes participan en ellas. En ese sentido, una de esas personas que apareció en el lugar al finalizar su jornada laboral fue el convencional constituyente por el distrito 8, Daniel Stingo, quien se acercó a los manifestantes y conversaba con algunos de ellos, mientras la gente se reunía en la esquina de Paseo Ahumada y Compañía, en pleno centro de la comuna de Santiago. “Me estaba yendo de la Convención a mi casa porque ya habíamos terminado el día y vi a los empleados de la ANEF. Yo tengo mucha afinidad con los empleados de la ANEF, conozco gente y sentí que tenía que apoyarlos un ratito porque estamos todos por Gabriel Boric. Todos estamos en esto y unirse un ratito está bien”, compartió Stingo mientras recibía volantes con el rostro del candidato presidencial de Apruebo Dignidad. A kilómetros de la Plaza de Armas, en el Parque Lo Prado ubicado en Pudahuel, el comando popular de esta comuna se sumó a la serie de actividades desarrolladas por la ciudadanía. Durante la tarde del sábado entre bicicletadas, volanteos y conversaciones, organizaron un cuecazo “para recargarnos de buena energía y esperanza”, manifestaron con esa música de fondo. En este acto que congregó a personas de todas las edades, también participó el alcalde Ítalo Bravo y la concejala Javiera Soto, ambos electos en las últimas elecciones municipales representando al movimiento de la alcaldía popular, para incentivar a una unión que permita un resultado en beneficio a la democracia en las elecciones del próximo domingo. “Si bien hay algunas diferencias con Gabriel Boric, entendemos que José Antonio Kast es un retroceso. Un retroceso en los derechos humanos, un retroceso en los derechos económicos, sociales y culturales, entonces, se hace súper necesario apoyar y ganar la candidatura presidencial el domingo. Como concejalía entiendo también que sin los recursos necesarios para llevar a cabo una política gubernamental estable se hace súper difícil darle continuidad a todo lo que se exige. Incluso, nosotras como mujeres que muchas veces se nos cuestionan nuestras demandas, pero que hay que estar ahí constantemente luchando porque se escuchen”, manifestó Soto. En la misma idea, la concejala del Partido Comunista por la comuna de Santiago, Dafne Concha, también se sumó a las actividades convocadas por la comunidad de Matta Sur en la Plaza Bogotá. En la instancia, el acto principal de esa tarde de sábado era un concierto de Sol y Lluvia, y participaron diversas Juntas de Vecinos y organizaciones que aún realizan ollas comunes para apoyar a la población más vulnerable del sector. “La actividad tiene que ver con el desafío país que tenemos el próximo 19 de diciembre donde vamos a tener neoliberalismo y fascismo, y democracia. Es decir, acá no hay otra alternativa. Nuestro candidato es Gabriel Boric y estamos uniendo fuerzas desde los barrios, desde los territorios. Sabemos que acá hay una fuerza viva, hay una olla común que nació al calor de lo que ha sido el 18 de octubre en adelante, de la gran revuelta, y por la no respuesta de este Estado que abandona. Se han juntado fuerzas para decir que en unidad vamos a ganar el 19”, expresó Concha. En ese sentido, Concha reflexiona y aborda la sobre la necesidad de la población de autoconvocarse luego de los resultados de la primera vuelta presidencial. Para ella, esta situación también provocó un remezón que reflejó las diferencias que existen entre diversos sectores que anteriormente no permitieron la unidad en esta elección que definirá a la próxima Administración del país. “Cuando vimos que la derecha era capaz de ganar en esta elección presidencial, dijimos ‘no puede ser’. Hemos venido todo este tiempo muy divididos, muy en nuestras parcelas, muy en nuestros sectores y lo que tenemos que hacer hoy día es unirnos para poder vencer. Siempre la unidad ha sido la herramienta. Durante la historia de nuestro país, en lo que han sido las grandes conquistas para Chile, la unidad ha sido el factor fundamental. Quien no entendiera eso después de la primera vuelta, es quedarse debajo y darle el golpe final a todo este movimiento que quiere transformar Chile. Estamos ad portas de una nueva Constitución, y no podemos darnos el lujo de decir que porque tenemos diferencias entre nosotros, nos quedaríamos ahí esperando que ganara un fascista de la derecha, que el Gobierno lo ganara un fascista”, expresó. Por su parte, para el diputado del Partido Comunista por el distrito 12, Amaro Labra, lo ocurrido en estos últimos días también refleja la unión de la ciudadanía como respuesta al abandono por parte del Estado a las personas más vulnerables, lo que manifiesta la solidaridad de los barrios del país. “A mí me parece espectacular y creo que la razón de que este pueblo pueda crecer mucho más es que se pueda juntar. De todas maneras, hay una diversidad grande que se empezó a reconocer y que se empieza a reorganizar, porque las ollas comunes fueron y siguen siendo muy importantes porque son una respuesta colectiva a lo que está pasando, a las urgencias que se tienen, y también de una forma de solidaridad que hay que aprender profundamente. Si nos relacionamos y nos empezamos a mirar, a ver y a sentir como hoy, se puede producir ese instante poderoso de producir un país más justo, un país más diverso, que se acepte la diversidad como algo revolucionario, como algo que es profundamente poderoso para poder producir felicidad y lo que queremos es la felicidad de nuestro pueblo”, manifestó el vocalista de Sol y Lluvia. “Yo no quiero terror ni miedo en mi vida, ni en la vida de ninguna persona” Sin embargo, más allá de la unión ciudadana que volvió a tomarse los espacios públicos, el retorno presencial de estas actividades comunitarias que se ha producido luego de la segunda vuelta presidencial recuerda lo vivido durante el estallido social del 18 de octubre de 2019, cuando la ciudadanía del país salió a la calle para exigir sus derechos y cuidar la democracia. En ese sentido, las convocatorias de los últimos días reflejan un miedo por la ascensión al poder de un candidato de extrema derecha, y también asusta que este hecho pueda poner en riesgo el Proceso Constituyente y la eventual aprobación de la nueva Carta Magna. “Pensamos que el programa del otro candidato viene no solamente a retroceder en los derechos que históricamente hemos conquistado sino que, además, representa una cara de lo que no queremos volver a vivir en Chile. Por eso estamos aquí ahora, porque creemos que es un deber ciudadano. Es un deber sindical. Es un deber de todas y todos que creemos que somos demócratas”, expresó Ángela Rifo, mientras que Dafne Concha manifestó que “ese miedo se llama también consciencia, porque es justamente el hacerse consciente de una situación y saber que la única alternativa que tenemos para que eso no pase, es unirnos. Por lo tanto, hemos sido capaces de romper nuestras diferencias para avanzar en unidad”. “El fascismo es claramente una forma que no va a producir ninguna felicidad. Al contrario, está basado en el terror y en el miedo. Yo no quiero terror ni miedo en mi vida, ni en la vida de ninguna persona. Yo prefiero que no sea el miedo el que nos haga reaccionar, pero es una razón también poderosa y hay mucha gente que no quiere repetir lo que fue la dictadura de Augusto Pinochet”, manifiestó Amaro Labra al inicio del espectáculo en Plaza Bogotá, mientras que Claudio Gutiérrez agregó que “espero, de todo corazón, que gane Boric para asegurar el desarrollo de la Convención Constitucional y la transformación de estrategia que este país necesita”, minutos antes de tomarse la fotografía en la comuna de Ñuñoa, frente al emblemático Estadio Nacional. Fotografías: Lorena Moreno Berroeta

