e1936a2688

b6531f3856

Proceso Constituyente Gabriel Boric tras su visita a la Convención Constitucional: “Hemos ratificado nuestra plena voluntad de colaboración” "Institucionalmente nos ponemos a disposición para su mejor funcionamiento, respetando de manera irrestricta todas las posiciones que aquí hoy se encuentran reunidas", aseguró el presidente electo tras concurrir a la instancia. Maria Luisa Cisternas Martes 21 de diciembre 2021 12:09 hrs. Me Gusta Compartir

A las diez de la mañana arribó el presidente electo Gabriel Boric Font a las dependencias del ex Congreso Nacional donde sesiona la Convención Constitucional para reunirse con la presidenta de la instancia, la académica mapuche, Elisa Loncón, el vicepresidente Jaime Bassa y los integrantes de la mesa directiva ampliada. Un encuentro que el joven mandatario concretó a dos días de haber sido electo en el cargo de mayor magistratura del país con la votación más amplia de la historia nacional. El respeto por la autonomía de la Convención así como lo que defina y presente en el plebiscito de salida es uno de los principales compromisos que el abanderado de Apruebo Dignidad ha expresado en el marco de su campaña presidencial y que reafirmó ante cientos de personas en su alocución la noche de este domingo, discurso que inició saludando en los idiomas de los pueblos originarios. Y es que el frenteamplista ha sido considerado como un fundadores más destacados del proceso constituyente considerando que pese a la decisión institucional que emanó su partido Convergencia Social durante ese período, el diputado magallánico adhirió al acuerdo del 15 de noviembre del 2019. Una decisión por la cual Boric debió asumir un costo político importante y una fuga de militantes entre quienes contó el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. No obstante en el transcurso de estos dos años, el de Boric ha sido reconocido como un acto de lucidez política y de capacidad de diálogo que ha reconocido, entre otros actores, el expresidente Ricardo Lagos cuando oficializó su respaldo a la carta de Apruebo Dignidad. Así las cosas, el frenteamplista ha enaltecido y ha dicho sentirse plenamente orgulloso de la instancia, en cuanto por primera vez en la historia de la patria se esta redactando una Constitución democrática, paritaria y plurinacional. Gracias a Elisa Loncón y Jaime Bassa, Presidenta y Vicepresidente de la Convención Constitucional, por recibirme hoy. Sabemos el valor del trabajo de todos los constituyentes y lo que significa para el futuro del país. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarlo. pic.twitter.com/HctiPuTsVP — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 21, 2021 El encuentro En compañía de la diputada comunista, Camila Vallejo, el presidente electo llegó al frontis del ex Congreso Nacional para efectos de reunirse con la mesa directiva de la Convención. Allí, lo esperaba una multitud de personas con las cuales se tomó el tiempo de saludar y sacarse fotografías, como es propio en el joven político. Un grupo de prensa más grande del que habitualmente cubre la constituyente, lo acompañó hasta la entrada del palacio albino y ya en el interior Boric y Vallejo saludaron a la presidenta y vicepresidente de la instancia, Elisa Loncón y Jaime Bassa. Luego de un recorrido por el ex Congreso Nacional, Loncón en representación de la instancia señaló que “estamos contentas, contentos porque hemos recibido al presidente electo Gabriel Boric en la Convención Constitucional”. “Es un saludo protocolar donde nuestra Convención abre las puertas en dirección de estas colaboraciones institucionales y en el programa que nosotros tenemos instalado con la autonomía correspondiente que tiene nuestra Convención, tenemos esta colaboración con el gobierno y el poder ya constituido”, expresó. Del mismo modo, el vicepresidente Jaime Bassa, dijo sentirse alegre por dar la bienvenida al abanderado y agradeció su gesto de visitar a la Convención Constitucional. “Desde la mesa directiva de esta asamblea constituyente de recibir a Gabriel Boric, presidente electo de república de Chile. Sabemos que el país espera colaboració, sabemos que el país está esperando un trabajo solidario, fraterno y sororo. Sabemos también que nos ha costado mucho trabajar esa colaboración con el gobierno saliente, lo hemos conseguido a ratos pero ha sido una relación muy trabajada, muy dificultosa”. En esa línea, Bassa sostuvo que, “desde ese mismo ímpetu en el que hemos trabajado, hemos reafirmando no solo la identidad institucional de la Convención Constitucional sino que específicamente la autonomía del poder constituyente respecto de los poderes constituidos”, expresó, añadiendo que “vamos a seguir adelante, esperemos ahora con la colaboración del gobierno, ojalá menos trabajada de lo que fue la colaboración con el gobierno saliente”. A su turno, el presidente electo Gabriel Boric dijo sentirse honrado de acudir a la Convención Constitucional, espacio que se forjó por el trabajo de miles de chilenos y chilenas desde hace tanto años, “incluso desde el mismo momento en que en 1980 mediante un plebiscito fraudulento se impusiera a sangre y fuego la Constitución que todavía nos rige”, aseveró. “Que estemos escribiendo por primera vez en nuestra historia republicana una Constitución de forma democrática, paritaria, con participación de los pueblos originarios que habitan nuestro territorios es un motivo de alegría, un motivo de orgullo nacional y también mundial”. En eso agradeció el trabajo que han realizado los y las constituyentes así como los y las asesoras, “que son trabajadores y trabajadoras que no han tenido el reconocimiento que corresponde”, mencionó. “A los funcionarios públicos que han hecho una tremenda labor con un sentido de Estado que es fundamental para el buen funcionamiento no solo de la Convención sino de la República y también por cierto acá ante ustedes a la prensa. Yo creo que la labor que realiza la prensa es tremendamente importante y ojalá que también podamos generar todos los mecanismos para tener más información, para que los chilenos y chilenas tengan más información de los debates que se están dando justamente aquí adentro”. Respecto a la conversación con la mesa ampliada y el breve saludo que efectuó a los y las convencionales en el pleno de la Convención, Boric señaló que “hemos ratificado unestra voluntad de colaboción con el proceso constitucional y con la Convención”. “Espero que en esto tengamos la colaboración del actual presidente en ejercicio, ayer tuvimos nuestra priemra reunión de trabajo, seguramente vamos a tener más y ahí se lo estaremos planteando porque este es un tema de Estado, de largo plazo, todos tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos independiente de nuestras diferencias políticas para este proceso tenga éxito porque si le va bien a la Convención, le va bien a Chile”. “Yo no espero en ningún caso una convención partisana, una Convención al servicio de nuestro gobierno porque no es lo que corresponde, la Convención va más allá de la coyuntura, por eso hemos dicho que respetamos la autonomía de la Convención Constitucional e institucionalmente nos ponemos a disposición para su mejor funcionamiento, respetando de manera irrestricta todas las posiciones que aquí hoy se encuentran reunidas, independe que no sean las mías porque la democracia la construimos entre todas y todos”. “Espero que todos tengamos la buena voluntad de colaborar con la llegada a puerto de este proceso que a mí me pone muy feliz y me da una tremenda esperanza, que esta esperanza sea contagiosa para todos los chilenos y chilenas”, expresó. (Fotografía de @Criordor. Cristina Dorador en Twitter)

A las diez de la mañana arribó el presidente electo Gabriel Boric Font a las dependencias del ex Congreso Nacional donde sesiona la Convención Constitucional para reunirse con la presidenta de la instancia, la académica mapuche, Elisa Loncón, el vicepresidente Jaime Bassa y los integrantes de la mesa directiva ampliada. Un encuentro que el joven mandatario concretó a dos días de haber sido electo en el cargo de mayor magistratura del país con la votación más amplia de la historia nacional. El respeto por la autonomía de la Convención así como lo que defina y presente en el plebiscito de salida es uno de los principales compromisos que el abanderado de Apruebo Dignidad ha expresado en el marco de su campaña presidencial y que reafirmó ante cientos de personas en su alocución la noche de este domingo, discurso que inició saludando en los idiomas de los pueblos originarios. Y es que el frenteamplista ha sido considerado como un fundadores más destacados del proceso constituyente considerando que pese a la decisión institucional que emanó su partido Convergencia Social durante ese período, el diputado magallánico adhirió al acuerdo del 15 de noviembre del 2019. Una decisión por la cual Boric debió asumir un costo político importante y una fuga de militantes entre quienes contó el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. No obstante en el transcurso de estos dos años, el de Boric ha sido reconocido como un acto de lucidez política y de capacidad de diálogo que ha reconocido, entre otros actores, el expresidente Ricardo Lagos cuando oficializó su respaldo a la carta de Apruebo Dignidad. Así las cosas, el frenteamplista ha enaltecido y ha dicho sentirse plenamente orgulloso de la instancia, en cuanto por primera vez en la historia de la patria se esta redactando una Constitución democrática, paritaria y plurinacional. Gracias a Elisa Loncón y Jaime Bassa, Presidenta y Vicepresidente de la Convención Constitucional, por recibirme hoy. Sabemos el valor del trabajo de todos los constituyentes y lo que significa para el futuro del país. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarlo. pic.twitter.com/HctiPuTsVP — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 21, 2021 El encuentro En compañía de la diputada comunista, Camila Vallejo, el presidente electo llegó al frontis del ex Congreso Nacional para efectos de reunirse con la mesa directiva de la Convención. Allí, lo esperaba una multitud de personas con las cuales se tomó el tiempo de saludar y sacarse fotografías, como es propio en el joven político. Un grupo de prensa más grande del que habitualmente cubre la constituyente, lo acompañó hasta la entrada del palacio albino y ya en el interior Boric y Vallejo saludaron a la presidenta y vicepresidente de la instancia, Elisa Loncón y Jaime Bassa. Luego de un recorrido por el ex Congreso Nacional, Loncón en representación de la instancia señaló que “estamos contentas, contentos porque hemos recibido al presidente electo Gabriel Boric en la Convención Constitucional”. “Es un saludo protocolar donde nuestra Convención abre las puertas en dirección de estas colaboraciones institucionales y en el programa que nosotros tenemos instalado con la autonomía correspondiente que tiene nuestra Convención, tenemos esta colaboración con el gobierno y el poder ya constituido”, expresó. Del mismo modo, el vicepresidente Jaime Bassa, dijo sentirse alegre por dar la bienvenida al abanderado y agradeció su gesto de visitar a la Convención Constitucional. “Desde la mesa directiva de esta asamblea constituyente de recibir a Gabriel Boric, presidente electo de república de Chile. Sabemos que el país espera colaboració, sabemos que el país está esperando un trabajo solidario, fraterno y sororo. Sabemos también que nos ha costado mucho trabajar esa colaboración con el gobierno saliente, lo hemos conseguido a ratos pero ha sido una relación muy trabajada, muy dificultosa”. En esa línea, Bassa sostuvo que, “desde ese mismo ímpetu en el que hemos trabajado, hemos reafirmando no solo la identidad institucional de la Convención Constitucional sino que específicamente la autonomía del poder constituyente respecto de los poderes constituidos”, expresó, añadiendo que “vamos a seguir adelante, esperemos ahora con la colaboración del gobierno, ojalá menos trabajada de lo que fue la colaboración con el gobierno saliente”. A su turno, el presidente electo Gabriel Boric dijo sentirse honrado de acudir a la Convención Constitucional, espacio que se forjó por el trabajo de miles de chilenos y chilenas desde hace tanto años, “incluso desde el mismo momento en que en 1980 mediante un plebiscito fraudulento se impusiera a sangre y fuego la Constitución que todavía nos rige”, aseveró. “Que estemos escribiendo por primera vez en nuestra historia republicana una Constitución de forma democrática, paritaria, con participación de los pueblos originarios que habitan nuestro territorios es un motivo de alegría, un motivo de orgullo nacional y también mundial”. En eso agradeció el trabajo que han realizado los y las constituyentes así como los y las asesoras, “que son trabajadores y trabajadoras que no han tenido el reconocimiento que corresponde”, mencionó. “A los funcionarios públicos que han hecho una tremenda labor con un sentido de Estado que es fundamental para el buen funcionamiento no solo de la Convención sino de la República y también por cierto acá ante ustedes a la prensa. Yo creo que la labor que realiza la prensa es tremendamente importante y ojalá que también podamos generar todos los mecanismos para tener más información, para que los chilenos y chilenas tengan más información de los debates que se están dando justamente aquí adentro”. Respecto a la conversación con la mesa ampliada y el breve saludo que efectuó a los y las convencionales en el pleno de la Convención, Boric señaló que “hemos ratificado unestra voluntad de colaboción con el proceso constitucional y con la Convención”. “Espero que en esto tengamos la colaboración del actual presidente en ejercicio, ayer tuvimos nuestra priemra reunión de trabajo, seguramente vamos a tener más y ahí se lo estaremos planteando porque este es un tema de Estado, de largo plazo, todos tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos independiente de nuestras diferencias políticas para este proceso tenga éxito porque si le va bien a la Convención, le va bien a Chile”. “Yo no espero en ningún caso una convención partisana, una Convención al servicio de nuestro gobierno porque no es lo que corresponde, la Convención va más allá de la coyuntura, por eso hemos dicho que respetamos la autonomía de la Convención Constitucional e institucionalmente nos ponemos a disposición para su mejor funcionamiento, respetando de manera irrestricta todas las posiciones que aquí hoy se encuentran reunidas, independe que no sean las mías porque la democracia la construimos entre todas y todos”. “Espero que todos tengamos la buena voluntad de colaborar con la llegada a puerto de este proceso que a mí me pone muy feliz y me da una tremenda esperanza, que esta esperanza sea contagiosa para todos los chilenos y chilenas”, expresó. (Fotografía de @Criordor. Cristina Dorador en Twitter)