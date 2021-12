Ximena Ossandón: “Si no tenemos liderazgos que sean capaces de ir un poco más hacia el centro, nos vamos a ir quedando siempre ahí”

Este martes, en entrevista con los periodistas Claudio Medrano y Juanita Rojas, en el programa Radioanálisis, la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, se refirió al triunfo de Gabriel Boric en los comicios del domingo recién pasado. Según indicó, este resultado generó una instancia de “bastante reflexión” en el actual bloque oficialista y destacó la diferencia de puntos que se dio entre el candidato de Apruebo Dignidad y José Antonio Kast: “En lo personal, el resultado de quién ganaba y quién perdía no fue una novedad. Lo que sí fue novedad es la gran diferencia que existió. Yo le daba seis puntos, nunca los casi 12 que hubo de diferencia”, comentó la parlamentaria. En esa línea, la diputada señaló que los resultados finales pueden ser abordados desde distintas miradas, pero que lo importante es analizar aquel universo de votantes que se movilizó, de forma inédita, para participar en los comicios. Según dijo, ese es un factor determinante para zanjar el futuro de Chile Podemos Más y se mostró distante respecto de la posibilidad de que José Antonio Kast asuma como un nuevo líder de la derecha. “Él representa una derecha que es más dura, más extrema”, sostuvo la parlamentaria y añadió: “Si no tenemos liderazgos que sean capaces de ir un poco más hacia el centro, nos vamos a ir quedando siempre ahí y puede que se vuelva a repetir esto de tener una Cámara y un Senado bastante parejo, pero llegar a la presidencia se nos va a ser más difícil”. Por otra parte, la militante RN indicó que la derecha deberá iniciar un proceso de recomposición, aunque sostuvo que esto será difícil, sobre todo, porque la campaña presidencial fue bastante dura: “No recuerdo una campaña más virulenta que esta. En los últimos días, yo no quería ver una red social más (…). Esta vez tocamos lo más bajo del ser humano de ambos lados”. “Vamos a tener que hacer los esfuerzos para recomponernos. Hoy no se puede decir que vamos a ser un conglomerado (…). Aquí corrió mucha sangre y eso es algo que cuesta recuperar, porque cuando construyes en base a la destrucción, es muy difícil que tu discurso cambie y empieces a reconstruir”, reflexionó. De acuerdo a ello, la disputa manifestó que es muy probable que exista una fuga de militantes al interior de RN y afirmó: “Van a venir definiciones”, por lo que no descartó que adherentes del conglomerado se sumen al Partido Republicano. “Eso no me extrañaría para nada”, dijo. “Camila Flores es una persona bien de RN, pero, tal vez, en algún minuto podría pensar en cambiarse de partido (…). Estamos crujiendo y cuando la familia y las instituciones crujen, hay que parar y analizar para ver qué va a suceder”, agregó. Finalmente, la diputada criticó las palabras de María Luisa Cordero, diputada electa en un cupo de RN, quien por medio de redes sociales, criticó duramente a los electores de Gabriel Boric, clasificándolos de “básicos” e “incultos”. Frente a ello, Ximena Ossandón sostuvo: “Estando en el Congreso la cosa es distinta. No puedes decir lo que se te ocurra. Vas a tener que parlamentar, llegar a acuerdos”, cerró, tomando distancia de la polémica.

