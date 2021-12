Elisa Loncon y su rol como presidenta de la Convención: “Es un acto político que está transformando la cultura de quiénes somos los mapuche”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, se refirió al trabajo de la instancia y también de su administración a días que se renueve la mesa directiva de la entidad encargada de redactar una nueva constitución para el país. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto del balance de su presidencia, Elisa Loncon sostuvo que “hemos demostrado que es posible trabajar con todas nuestras diferencias, ponernos de acuerdo y avanzar para lograr esta constitución que instale los derechos de los pueblos de Chile y eso me pone muy contenta”. Respecto del desafío que ha supuesto la instalación de la Convención respecto de las distintas diversidades que ahí se representan, la presidenta Loncon sostuvo que “la constitución de Chile y la democracia de Chile, como todos sabemos, cayó en una crisis profunda y esa crisis se debió a la falta de representación de los pueblos, de las regiones, minorías o de la paridad que no estaban presentes en la toma de decisión de la política. Entonces, la Convención instaló ese rostro diverso de Chile, nos instalamos todos ahí y si bien cuesta ponerse de acuerdo, este es un proceso que viene de antes y que tiene que ver con las movilizaciones que se registraron en nuestro país”. A juicio de Loncon “esa situación llegó a una síntesis con el estallido social que antes no se había dado. Por ejemplo, cómo dialogaron los movimientos sociales y se concretaron en una sola palabra: dignidad, la dignidad de los pueblos de Chile. Había un caminar juntos que se instaló en un concepto y eso permitió ganar el plebiscito para cambiar la constitución y quienes llegamos ahí veníamos con esa instalación desde los movimientos sociales”. La presidenta de la Convención Constitucional también se refirió a lo simbólico que significó para el pueblo mapuche su llegada a la testera de la instancia. En ese sentido, Elisa Loncon afirmó que “estuve en un momento de la historia donde hubo condiciones para que asumiera una mujer y me tocó hacerlo como le ha correspondido a otros mapuches asumir otra parte de esa historia, de una historia dura, pero que también es una historia que la vamos haciendo los pueblos. Más que simbólico, es un acto político que está transformando la cultura de quiénes somos los mapuche“. La profesora Elisa Loncon también abordó el problema de la proliferación de las noticias falsas en torno a la Convención Constitucional y en esa línea señaló que “eso habla muy mal de la democracia chilena y del modelo del cual nosotros somos el resultado. Más de 30 años bajo un modelo neoliberal donde prima la voz individual y del que tiene más fuerza para instalarla”. En ese sentido, agregó que “esto lo ha usado muy bien el sector del rechazo y de una línea política que no está de acuerdo con el cambio constitucional. Son pocos, pero tienen la fuerza para instalar las noticias falsas y a través de redes sociales sin ningún filtro. Acá hay una campaña contra la Convención y por eso hicimos un convenio con la PUCV que nos reporta el método en que se difunden las noticias falsas”. A juicio de Elisa Loncon, “lo que le ha faltado a la Convención es la rapidez para actuar frente a una noticia falsa, porque nosotros no hemos estado detrás de esas falsedades, no hemos tenido la experiencia y la Convención siendo un órgano reciente, nuevo, no tiene todas las cosas instaladas que permitan reaccionar al tema de las noticias falsas. En esta segunda etapa buscaremos los mecanismos para llegar a la gente e informar del avance de la Convención”. Sobre los desafíos de la Convención en esta segunda etapa que iniciará con la renovación de la mesa directiva, Loncon sostiene que “el trabajo realizado deja una enorme lección, muchos aprendizajes, ya hay una estructura para avanzar en la redacción de normas. Hay que tener muy claro que acá no estamos hablando de creencias, sino que en función de la cuestión objetiva de los derechos y partimos de los derechos fundamentales, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, es decir, la nueva constitución va a tener un piso base que son los derechos fundamentales, no va a tener un estándar inferior a esa base“. Finalmente, respecto de la llegada del nuevo gobierno y de la relación que ha existido entre la Convención Constitución y la actual administración, la presidenta Elisa Loncon destacó que “el final de este proceso coincidió con el triunfo de Gabriel Boric, presidente electo y él nos visitó a partir de esta comunicación y nos ofreció su apoyo. Nosotros agradecemos ese apoyo y siempre mantenemos esta relación, necesitamos que además del Presidente, sea su gobierno en conjunto el que colabore con la Convención”. En esa línea, agregó que “tenemos grandes esperanzas, ya le hemos puesto algunas necesidades y sería fundamental que desde el gobierno hubiese una línea de información respecto de lo que significa la Convención, el trabajo que ahí se realiza y sobre las normas que se instalan. Eso no lo hemos tenido y en el proceso del gobierno saliente no hemos tenido comunicación de presidente a presidente, por ejemplo, y a nivel del gobierno hemos tenido varios traspiés”. Al respecto, sostuvo que “si bien estamos muy agradecidos del trabajo que ha hecho el representante actual del gobierno, Matías Cox, nunca hemos tenido una comunicación del gobierno de presidente a presidente. Fueron parte de las deudas que tendrá esta administración que termina en marzo”.

