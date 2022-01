Convencional Luciano Silva: “He pensado en retirarme de RN”

Luciano por Luciano Cruz Aguayo, histórico dirigente del MIR; y Ernesto por Ernesto Guevara, el mítico revolucionario cubano-argentino. Se podría pensar que Luciano Ernesto Silva Mora pertenece a la izquierda más radical, pero no: es pastor evangélico, milita en Renovación Nacional e integra la bancada de Vamos por Chile en la Convención Constitucional.

Sin embargo, el representante del Distrito 20 no ha dejado de causar dolores de cabeza a su sector. Él, junto a un acotado grupo de convencionales de derecha, integra lo que se conoce como “los pelucones”, una especie de disidencia dentro del oficialismo.

Cercano a constituyentes de centro izquierda, incluso a quienes integraron la extinta Lista del Pueblo, Silva ha criticado abiertamente el desenvolvimiento de la derecha en la Convención, en especial a representantes como Teresa Marinovic o Marcela Cubillos.

El último desmarque ocurrió esta semana, cuando Silva dio su voto a María Luisa Quinteros para que encabezara la Convención Constitucional. En definitiva fue el voto clave, pues la nueva presidenta obtuvo 78 preferencias, la cifra mínima para poder llegar a la Mesa. Se dice que Luciano Silva fue el voto 78.

“Creo que Elisa va a hacer un excelente trabajo para todos nosotros. Ella es estudiosa y una persona tremendamente comprometida con el proceso constituyente”, declaró el constituyente a la prensa, explicando su voto a favor de quien se identifica con la izquierda.

Ahora bien, sus argumentos no dejaron satisfecho a su sector que, en las propias palabras de Silva, tiene una actitud beligerante con su persona.

“Mi sector ha estado muy beligerante conmigo, muy molesto, y es una molestia que yo no entiendo, porque dan razones que son totalmente absurdas e infantiles. Me dicen que yo soy pastor y que no puedo votar por una persona que cree en el aborto y que es feminista, sin embargo, lo real es que el 80 por ciento de la Convención tiene ese tipo de ideas, de hecho, dentro de mi sector, también hay quienes las tienen, entonces es un absurdo. Yo creo que más es la molestia de haber sido completamente irrelevantes, de que una persona de región hubiese tenido mejor visión política que ellos y que hoy estoy siendo consultado por los medios. Yo creo que eso los tiene muy molestos”.

Se le siente incómodo en RN y en la bancada de Vamos por Chile ¿Ha pensado en renunciar?

He pensado en retirarme de RN y de Vamos por Chile en la Convención. El jueves tuve una conversación con Ruggero Cozzi, y me decía que entendía mi posición, que no estaba tan de acuerdo, pero reconoció que fue muy dura la posición de nuestro propio sector. Me dijo que no me vaya, porque estuve a punto de tirar la toalla definitivamente, porque es evidente que yo no soy tan cercano a la derecha en mi historia política y en mi vida socioeconómica, no tengo amigos empresarios, yo soy un profe, vivo en una población y entiendo bastante bien las luchas sociales con las cuales estoy completamente de acuerdo.

Estoy en un periodo de meditación realmente. Yo no me siento incómodo en RN, a veces, en momentos como éste, me molesto, pero tiendo a pensar que es la envidia natural de algunos, pues a mi sector le gustan las cámaras, entonces cuando alguien de regiones, que es un desconocido, acierta y eso es reconocido, a mi sector no le gusta.

¿Cree que RN ha tenido un cambio de actitud respecto de la Convención?

Los que más están molestos conmigo eran de la tesis de anular y ¿para qué querían anular? ¿para dar un golpe periodístico? Yo les dije ‘están locos, si ustedes anulan van a tener cero relevancia y los van a criticar, porque anular no es una opción muy inteligente’. A nosotros se nos llamó a tender puentes, a dialogar, tú puedes estar dentro de la completa oposición a la Convención o buscar diálogo, RN no estaba en una posición obstruccionista, ahora se pusieron duros, radicales. Muy raro.

¿Influye en este cambio la actual directiva de la colectividad, Francisco Chahuán y Diego Schalper? ¿Cómo evalúa la gestión de ellos?

Yo apoyé a Chahuán y lo lamento. Lo apoyé pensando que podía venir alguna renovación pero, lamentablemente Chahuán -que es una buena persona- no sé si se deja guiar mucho por Diego Schalper, pero si es así es un error. Seguir las directrices e ideas que tiene Diego no es positivo, porque son unas tonteras. Yo creo que Renovación Nacional ha retrocedido y es lamentable. Era el partido de la derecha que tenía grandes posibilidades de sobrevivir, pensando en una derecha más social, más abierta, siguiendo esta nueva forma de ver la política que se ha instalado, de otra manera no hay posibilidad de relevancia e incidencia política, y yo creo que RN, con los liderazgos actuales no tiene ninguna posibilidad.

Chahuán y Schalper tienen sus embajadores dentro de nuestra colectividad, los constituyentes que son más viejos, Harry Jürgensen por ejemplo, yo no le tengo mala a él, lo respeto, pero es un hombre que ya está destinado a desaparecer en la política, incluso creo que él es una persona que ha estado lejos de RN, yo no sé por qué no se va de una vez por todas del partido, es más cercano a la UDI o Republicanos. Estar en un partido y actuar como si fuera de otro a mí me parece muy mal. Estos convencionales más viejos le han hecho un daño tremendo al proceso constituyente.

¿No será usted quien está en un partido y actúa como si fuera de otro?

Eso sería acusar a todos los militantes de pensar así, y yo entiendo que no todos los militantes de RN tienen ese punto de vista. Lo digo porque me ha escrito un montón de militantes apoyándome, diciendo que votar por Quinteros era lo correcto, entonces yo creo que es injusto decir que RN en general piensa así, y no, en RN hay gente que sí quiere cambios sociales.

Este es un problema de la dirigencia, yo le di tiempo a Diego Schalper, traté de entenderlo, lo mismo con Chahuán -a quien le tengo buena-, pero creo que se ha equivocado tremendamente. No creo que Chahuán sea malo, pero Diego yo no sé. Cada vez estoy más lejos de él, creo que le ha hecho mucho daño a RN.