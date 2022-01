1c73c65c94

cd7a0a2916

Energía Jobet se complica: Diputados de la Comisión de Economía cuestionan al biministro por falta de transparencia en las bases de licitación del litio Un tenso intercambio se generó entre el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Baja, Jaime Naranjo y el titular de la cartera de energía respecto a las bases de la licitación del litio, en cuanto el parlamentario PS reclamó el hecho de que los senadores no pudieran acceder a un documento de orden público. Pese a que los diputados Raúl Soto (PPD) y Sofía Cid (RN) también formularon preguntas en esta dirección, estas no fueron despejadas por el secretario de Estado. Maria Luisa Cisternas Lunes 10 de enero 2022 15:59 hrs. Me Gusta Compartir

Esta mañana la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y Diputadas recibió en audiencia al ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet para conocer los detalles sobre el proceso de licitación del litio, de los yacimientos afectos y sobre los beneficios contemplados para la zona donde se ubica el salar, entre otros aspectos de la iniciativa que impulsa el gobierno en su objetivo de desestancar la producción del material luego que Australia superara a Chile en el área, según lo que argumentó hace días el propio Presidente Sebastián Piñera. Pero la fórmula de explotación del litio que promueve el Ejecutivo se encuentra en entredicho. Las bancadas de la oposición han reclamado entre otros aspectos que el Senado no tuvo acceso a las bases de la licitación y que no hay conocimiento sobre los salares donde se situarán las empresas, por ende no hay conocimiento sobre a qué comunidades afectará esta actividad que implica la sustracción de agua y otros minerales. Por otro lado se han levantado fuertes cuestionamientos respecto a la apropiación privada de los bienes comunes que son estratégicos para el desarrollo del país en el marco del proceso constituyente y en circunstancias que la administración Piñera va de salida. En este contexto es que el titular de la cartera de Energía participó en la Comisión de la Cámara Baja que preside por el socialista Jaime Naranjo, para abordar la convocatoria nacional e internacional para licitar y adjudicar Contratos Especiales de Operación (CEOL) para producir un total de 400 mil toneladas de litio comercializable, dividido en cinco cuotas de 80 mil toneladas cada una. Al respecto el ministro criticó el hecho de recibir más ataques que consultas a raíz de la licitación del litio. No obstante reconoció que desde el gobierno se podría haber sido más proactivo en hacer un esfuerzo por la difusión del proceso que, según acotó el ministro, inició en marzo del 2021 y contó con una licitación pública con sus respectivas bases. “Quizás este fue un año muy cargado de noticias con demasiados frentes abiertos. A lo mejor podríamos haber hecho más esfuerzo, yo soy hidalgo en reconocer cuando uno pudo hacer más, pero esto fue publicado en los diarios y fue transparente. He estado siempre abierto a clarificar todas las preguntas que surgieron”, señaló. En términos de las repercusiones medioambientales, el ministro hizo hincapié en el hecho de que las empresas deben cumplir con la normativa vigente, señalando que “estas cuotas de explotación no tienen un lugar especifico, simplemente destraban un problema regulatorio para habilitar la explotación y exploración pero las compañías que quieran después producir, tienen que verificar un lugar y hacer todos los procesos de autorización ambiental que se necesitan. Tienen que entrar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, hacer las participaciones ciudadanas que corresponda y sólo si demuestran que ese proyecto cumple con toda la normativa y funciona de manera armónica con el medioambiente y las comunidades locales, van a tener las autorizaciones que se necesitan”. Respondiendo a una aprensión de la representante del distrito 4, Sofía Cid (RN), Jobet indicó que el gobierno no incorporó en las bases condiciones orientadas a que los recursos recaudados por el Estado tuvieran un fin especifico, como por ejemplo, a dirigirse a las comunidades locales o para incentivar la investigación y el desarrollo. Una materia que ha sido objeto de preocupación del equipo del Presidente electo, indicó el ministro y si bien sostuvo que el Gobierno está ponderando este eje, a su modo de ver “una regla general que el Estado recaude los impuestos y después en el debate democrático de los presupuestos de la nación, de las políticas públicas, se discuta donde van esos recursos“. Entre los parlamentarios del oficialismo, el diputado de Renovación Nacional, Francisco Eguiguren, felicitó al ministro en cuanto se esta llevando un proceso de licitación, “a diferencia de lo que ocurrió el 2017, el 2018 en que hubo trato directo y entre cuatro paredes se le entregó a SQM y a otras empresas, a través de CEOL, posibilidades de explotar este mineral sin que el gobierno de turno que debería hacerse cargo supiera una palabra”. En ese sentido, el legislador dijo entender que el criterio del secretario de Estado alude a que “un gobierno tiene que crecer detrás del otro gobierno” y más que polemizar, se busca “asumir lo que se ha hecho para, desde ese piso, seguir mejorando”, valoró. Por su parte el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto –tienda política que presentó un recurso de protección para suspender el proceso de licitación que fue rechazado por la Corte de Apelaciones– señaló que lo que está bajo cuestionamiento no son los fundamentos técnicos que arguye el Gobierno para relevar la necesidad de explotar el litio, sino la decisión política que adopta un Ejecutivo carente de legitimidad respecto a uno de los bienes naturales estratégicos de la nación. “(…) Gobierno que, si uno hace una lectura adecuada del punto de vista político social de la realidad actual podría decir que quizás es bastante claro el punto de vista de que es minoritario de lo que se está reemplazando hoy día en las institucionalidades chilenas desde el punto de vista de los cambios, a propósito de las últimas elecciones presidenciales, a propósito de las elecciones parlamentarias, a propósito de las elecciones de la Convención Constitucional, etcétera, que venga de cierta manera sustentado en esos fundamentos técnicos a imponer una visión respecto de qué hacer en las postrimerías de su Gobierno o qué seguir haciendo con un recurso tan importante y tan estratégico como el litio”, criticó. Bases de la licitación El presidente de la Comisión de Economía, Jaime Naranjo (PS) protagonizó un intercambio tenso con el ministro respecto a las bases de la licitación del litio, en cuanto el parlamentario socialista reclamó el hecho de que los senadores no tuvieran acceso a estos antecedentes al momento de ser requeridos. Asimismo exigió al secretario de Estado conocer los nombres de los cinco integrantes de la Comisión Especial de Licitación y preguntó si las recomendaciones que emanó la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que se reunió en agosto del 2021, fueron consideraras en las bases de la licitación. Al respecto Jobet sostuvo que las bases quedaron a disposición de todos los interesados el mes de octubre cuando se lanzo la licitación, que “cualquier interesado podía comprar las bases y conocerlas en detalle” y que más de 70 participantes las adquirieron mediante el pago. Asimismo, indicó que se tuvo en consideración el pronunciamiento de la Comisión Chilena de Energía Nuclear al respecto. No obstante, Naranjo le manifestó que, “usted no contesta lo que uno le pregunta (…) Yo le pregunto, por qué los senadores se quejan de que usted no le quiso hacer llegar las bases”, espetó. “Presidente como he dicho tres veces ya, pero puedo enfatizar una tercera, el proceso establecía que las bases estaban disponibles para todos los que quisieran acceder a ella, que estaban disponibles para la venta las bases y ese es el proceso que se definió. El CEL (Comisión Especial de Licitación) en su minuto frente a la solicitud de hacer públicas las bases estimó que no era pertinente porque podría generar un problema con los que sí habían invertido los recursos, que no eran demasiado cuantiosos por lo demás, que se cobraron al venderlas”, respondió Jobet. Sin embargo el legislador socialista insistió: “¿Cómo yo puedo saber sin leer las bases y tener conocimiento de las bases acaso lo que planteó la Comisión Chilena de Energía Nuclear en el acta que usted debe conocerla del 30 de agosto del año 2021 donde precisa una serie de recomendaciones la Comisión Chilena de Energía Nuclear para que se llamara a licitación sobre el litio”. Frente a lo anterior el biministro propuso revisar internamente si existe un procedimiento mediante el cual se puedan hacer publicas las bases para el conocimiento del Congreso, sin que eso afecte el proceso de licitación. Así la comisión de Economía zanjó la discusión agendando una sesión para este martes a las 17 horas que considera nuevamente la presencia de Jobet.

Esta mañana la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y Diputadas recibió en audiencia al ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet para conocer los detalles sobre el proceso de licitación del litio, de los yacimientos afectos y sobre los beneficios contemplados para la zona donde se ubica el salar, entre otros aspectos de la iniciativa que impulsa el gobierno en su objetivo de desestancar la producción del material luego que Australia superara a Chile en el área, según lo que argumentó hace días el propio Presidente Sebastián Piñera. Pero la fórmula de explotación del litio que promueve el Ejecutivo se encuentra en entredicho. Las bancadas de la oposición han reclamado entre otros aspectos que el Senado no tuvo acceso a las bases de la licitación y que no hay conocimiento sobre los salares donde se situarán las empresas, por ende no hay conocimiento sobre a qué comunidades afectará esta actividad que implica la sustracción de agua y otros minerales. Por otro lado se han levantado fuertes cuestionamientos respecto a la apropiación privada de los bienes comunes que son estratégicos para el desarrollo del país en el marco del proceso constituyente y en circunstancias que la administración Piñera va de salida. En este contexto es que el titular de la cartera de Energía participó en la Comisión de la Cámara Baja que preside por el socialista Jaime Naranjo, para abordar la convocatoria nacional e internacional para licitar y adjudicar Contratos Especiales de Operación (CEOL) para producir un total de 400 mil toneladas de litio comercializable, dividido en cinco cuotas de 80 mil toneladas cada una. Al respecto el ministro criticó el hecho de recibir más ataques que consultas a raíz de la licitación del litio. No obstante reconoció que desde el gobierno se podría haber sido más proactivo en hacer un esfuerzo por la difusión del proceso que, según acotó el ministro, inició en marzo del 2021 y contó con una licitación pública con sus respectivas bases. “Quizás este fue un año muy cargado de noticias con demasiados frentes abiertos. A lo mejor podríamos haber hecho más esfuerzo, yo soy hidalgo en reconocer cuando uno pudo hacer más, pero esto fue publicado en los diarios y fue transparente. He estado siempre abierto a clarificar todas las preguntas que surgieron”, señaló. En términos de las repercusiones medioambientales, el ministro hizo hincapié en el hecho de que las empresas deben cumplir con la normativa vigente, señalando que “estas cuotas de explotación no tienen un lugar especifico, simplemente destraban un problema regulatorio para habilitar la explotación y exploración pero las compañías que quieran después producir, tienen que verificar un lugar y hacer todos los procesos de autorización ambiental que se necesitan. Tienen que entrar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, hacer las participaciones ciudadanas que corresponda y sólo si demuestran que ese proyecto cumple con toda la normativa y funciona de manera armónica con el medioambiente y las comunidades locales, van a tener las autorizaciones que se necesitan”. Respondiendo a una aprensión de la representante del distrito 4, Sofía Cid (RN), Jobet indicó que el gobierno no incorporó en las bases condiciones orientadas a que los recursos recaudados por el Estado tuvieran un fin especifico, como por ejemplo, a dirigirse a las comunidades locales o para incentivar la investigación y el desarrollo. Una materia que ha sido objeto de preocupación del equipo del Presidente electo, indicó el ministro y si bien sostuvo que el Gobierno está ponderando este eje, a su modo de ver “una regla general que el Estado recaude los impuestos y después en el debate democrático de los presupuestos de la nación, de las políticas públicas, se discuta donde van esos recursos“. Entre los parlamentarios del oficialismo, el diputado de Renovación Nacional, Francisco Eguiguren, felicitó al ministro en cuanto se esta llevando un proceso de licitación, “a diferencia de lo que ocurrió el 2017, el 2018 en que hubo trato directo y entre cuatro paredes se le entregó a SQM y a otras empresas, a través de CEOL, posibilidades de explotar este mineral sin que el gobierno de turno que debería hacerse cargo supiera una palabra”. En ese sentido, el legislador dijo entender que el criterio del secretario de Estado alude a que “un gobierno tiene que crecer detrás del otro gobierno” y más que polemizar, se busca “asumir lo que se ha hecho para, desde ese piso, seguir mejorando”, valoró. Por su parte el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto –tienda política que presentó un recurso de protección para suspender el proceso de licitación que fue rechazado por la Corte de Apelaciones– señaló que lo que está bajo cuestionamiento no son los fundamentos técnicos que arguye el Gobierno para relevar la necesidad de explotar el litio, sino la decisión política que adopta un Ejecutivo carente de legitimidad respecto a uno de los bienes naturales estratégicos de la nación. “(…) Gobierno que, si uno hace una lectura adecuada del punto de vista político social de la realidad actual podría decir que quizás es bastante claro el punto de vista de que es minoritario de lo que se está reemplazando hoy día en las institucionalidades chilenas desde el punto de vista de los cambios, a propósito de las últimas elecciones presidenciales, a propósito de las elecciones parlamentarias, a propósito de las elecciones de la Convención Constitucional, etcétera, que venga de cierta manera sustentado en esos fundamentos técnicos a imponer una visión respecto de qué hacer en las postrimerías de su Gobierno o qué seguir haciendo con un recurso tan importante y tan estratégico como el litio”, criticó. Bases de la licitación El presidente de la Comisión de Economía, Jaime Naranjo (PS) protagonizó un intercambio tenso con el ministro respecto a las bases de la licitación del litio, en cuanto el parlamentario socialista reclamó el hecho de que los senadores no tuvieran acceso a estos antecedentes al momento de ser requeridos. Asimismo exigió al secretario de Estado conocer los nombres de los cinco integrantes de la Comisión Especial de Licitación y preguntó si las recomendaciones que emanó la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que se reunió en agosto del 2021, fueron consideraras en las bases de la licitación. Al respecto Jobet sostuvo que las bases quedaron a disposición de todos los interesados el mes de octubre cuando se lanzo la licitación, que “cualquier interesado podía comprar las bases y conocerlas en detalle” y que más de 70 participantes las adquirieron mediante el pago. Asimismo, indicó que se tuvo en consideración el pronunciamiento de la Comisión Chilena de Energía Nuclear al respecto. No obstante, Naranjo le manifestó que, “usted no contesta lo que uno le pregunta (…) Yo le pregunto, por qué los senadores se quejan de que usted no le quiso hacer llegar las bases”, espetó. “Presidente como he dicho tres veces ya, pero puedo enfatizar una tercera, el proceso establecía que las bases estaban disponibles para todos los que quisieran acceder a ella, que estaban disponibles para la venta las bases y ese es el proceso que se definió. El CEL (Comisión Especial de Licitación) en su minuto frente a la solicitud de hacer públicas las bases estimó que no era pertinente porque podría generar un problema con los que sí habían invertido los recursos, que no eran demasiado cuantiosos por lo demás, que se cobraron al venderlas”, respondió Jobet. Sin embargo el legislador socialista insistió: “¿Cómo yo puedo saber sin leer las bases y tener conocimiento de las bases acaso lo que planteó la Comisión Chilena de Energía Nuclear en el acta que usted debe conocerla del 30 de agosto del año 2021 donde precisa una serie de recomendaciones la Comisión Chilena de Energía Nuclear para que se llamara a licitación sobre el litio”. Frente a lo anterior el biministro propuso revisar internamente si existe un procedimiento mediante el cual se puedan hacer publicas las bases para el conocimiento del Congreso, sin que eso afecte el proceso de licitación. Así la comisión de Economía zanjó la discusión agendando una sesión para este martes a las 17 horas que considera nuevamente la presencia de Jobet.