No hay más retiros: Adelanto del Presidente electo provoca reacciones en el Congreso

La decisión de no impulsar nuevos retiros de los ahorros previsionales de los trabajadores que mantienen en las AFP, provocó reacciones de parlamentarios que incluso anuncian que buscarán que se retire la totalidad de los fondos en próximos proyectos. Para representantes de la futura administración del Presidente electo Gabriel Boric, una nueva remesa sería traspasar el costo de la crisis económica recrudecida por la pandemia del Covid 19 a los cotizantes y menguar sus ya perjudicados recursos para el momento de la jubilación. El anunció generó críticas entre varios parlamentarios que sostienen que las próximas autoridades no reconocen que la crisis sigue activa. “Lo que el Presidente electo, Gabriel Boric, necesita entender es que la crisis económica derivada por la pandemia no ha terminado y que los fondos de pensiones son de los trabajadores y trabajadoras y no del Gobierno de turno. No deben estar disponibles sólo para financiar los grandes capitales de este país”, indicó el diputado de RN Jorge Durán. El legislador agregó que “seguiré impulsando con fuerza mi proyecto del retiro del 100% de los fondos de pensiones, porque con esta señal que da el Presidente electo se hace evidente la intención del próximo Gobierno de apropiarse de los fondos de pensiones”. Mientras, el diputado también de RN Andrés Celis, señaló al Partido Comunista como el principal impulsor de un nuevo retiro de fondos previsionales, sin referirse a lo planteado por su correligionario Durán respecto a la idea de sacar el total de los ahorros de las AFP. El parlamentario indicó que cuando asuma el Gobierno Boric va a terminar cediendo a las presiones del PC que lo obligará a apoyar un proyecto de quinto retiro, lo que además adelantó que le va a costar la renuncia del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Celis indicó que Boric va a tener que “ceder a sus principios, a sus convicciones tan sólo por darle un gustito al Partido Comunista y tan sólo por querer tratar de quedar bien con las personas y no pensar en hacer bien una gestión responsable desde el punto de vista fiscal”. Menos crítico fue el diputado socialista Marcos Ilabaca, quien indicó que “siempre he señalado que es el Estado el que debe soportar e ir en ayuda de los ciudadanos en estos procesos de crisis económicas, sociales y de salud. Y entiendo lo complejo que esto puede ser por las actuales condiciones económicas. Pero estoy confiado que el Gobierno de Gabriel Boric logre encontrar las fórmulas concretas para ir en ayuda de los cientos de miles de familias chilenas que necesitan con urgencia estas ayudas”. En tanto, el diputado demócrata cristiano Matías Walker, quien dijo estar de acuerdo con la premisa de Boric en el sentido que no se puede seguir recurriendo a los fondos previsionales para llevar recursos al bolsillo de los trabajadores. “Coincido con el Presidente Gabriel Boric que este es el momento de fortalecer las pensiones de los chilenos y las chilenas. Y por eso, tenemos que aprobar esta semana la Pensión Garantizada Universal de 185 mil pesos para llegar posteriormente a los 250 mil pesos comprometidos en su programa presidencial. Porque, de lo contrario, un aumento de solo 9 mil pesos en la Pensión Básica Solidaria es insignificante. No es momento de seguir disminuyendo los ahorros de las pensiones”, sostuvo el legislador DC. Recordemos además que el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue uno de los principales críticos a los retiros de fondos previsionales como presidente del Banco Central, posición desde la que señaló provocaba parte importante de la presión inflacionaria del mercado interno al contar las familias con mayores ingresos generando mayor demanda de bienes de consumo.

