Análisis Entrevista Internacional Política Gilberto Aranda y vacancia presidencial en Perú: “Esa posibilidad se está empezando a aproximar” El académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile abordó la crisis política en ese país, el día después del anuncio del Presidente Pedro Castillo sobre un nuevo cambio de gabinete, que sería el cuarto en seis meses de mandato. “Es una situación que no había sido vista incluso con la historia de inestabilidad de Perú en los últimos años”, señaló. Lorena Moreno Berroeta Martes 8 de febrero 2022 19:09 hrs.

En medio de la crisis política que atraviesa en los últimos días, durante la jornada del lunes el Presidente de Perú, Pedro Castillo denunció intentos golpistas en contra de su Gobierno, y responsabilizó a los sectores políticos más conservadores y a los medios de comunicación, a quienes acusa de férreas campañas de desprestigio durante los primeros meses de su administración. A través de una declaración publicada en su cuenta de Twitter, Castillo señaló que “en esta nueva campaña mediática, que tiene como objetivo promover la vacancia presidencial, salen al descubierto actitudes antidemocráticas de algunos sectores que solo buscan desestabilizar al país”. También rechazó “ciertas teorías” sobre su injerencia en las decisiones de su equipo político, y sostuvo que “esas afirmaciones son, en todos sus extremos, falsas”. Además, el Presidente peruano aseguró que desde el inicio de su Gobierno ha sido respetuoso con las decisiones de sus ministros, y denunció “los intentos golpistas que se están orquestando con más fuerza desde esta semana”. En el comunicado, Castillo reiteró su compromiso para solucionar los problemas de Perú y llamó a la clase política a actuar de manera responsable “pensando en el país y no en meros intereses particulares o grupos de interés”. Incluso, adelantó que anunciará un nuevo gabinete “más participativo y de ancha base” que permita el bienestar de su país y genere unidad. Queridos compatriotas: Mi compromiso sigue vigente y con más fuerza hasta el 28 de julio de 2026. Con convicción, reiteramos un arduo trabajo para dar soluciones a los problemas del Perú, pensando siempre en el ciudadano de a pie, a través de la unidad y gobernabilidad.

🇵🇪 pic.twitter.com/abIMnXmRKf — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) February 8, 2022 Y con este anuncio, ya sería el cuarto gabinete en los primeros seis meses de su gestión en la presidencia peruana. En este contexto y en conversación con nuestro medio, el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, señaló que Perú “está experimentando una fuerte crispación social expresada políticamente, tanto en los debates en redes como en los pasillos parlamentarios y en la calle”. Al ahondar en la situación actual de inestabilidad política luego de un fallido tercer gabinete en seis meses, Aranda explica que “la crispación social es la tónica de la política latinoamericana”, y agrega que “hay radicalización en las posiciones políticas y lo que son los compromisos y los acuerdos, y las posiciones más eclécticas hoy día no son la tónica”. Además, el académico detalla que la situación de Perú no es ajena a otros lugares del mundo, pero sí adquiere características especiales debido al sistema político de ese país. “Hay un Congreso unicameral de alta fragmentación política y (está) la posibilidad de vacar al Presidente. Cuando existen congresos unicamerales con menos partidos y, además, un cierto espíritu mínimo de acuerdos, éstas situaciones no se dan. Pero en ambientes polarizados y de crispación donde el Congreso está fragmentado, la posibilidad de una permanente guerrilla parlamentaria azuzada por medios (de comunicación) es una cuestión bien evidente que se escenifica en el caso peruano”, señala.

Saludo protocolar del tercer gabinete de Pedro Castillo.

Fotografía: Twitter | @PedroCastilloTe Otro ámbito que ha sido blanco de críticas es la poca capacidad de negociación de Pedro Castillo y la ausencia de conocimiento de prácticas que le permitan lograr acuerdos mínimos, ya sea con su propio sector político y con la oposición a su Gobierno. En esa línea, Aranda destaca la situación del Frente Amplio peruano y la postura de líder del actual Presidente. “Hay que considerar al respecto que el Frente Amplio prácticamente ya no está en el Gobierno y era parte de la coalición original. Muchos apostaron a que su experiencia como líder sindical iba a ayudarlo en la construcción de otro tipo de alianzas gubernamentales. Pero eso no ha sido así. Aquí hay una combinación de factores estructurales, del sistema político peruano; de factores coyunturales, como la polarización y crispación social, y, al mismo tiempo, una enconada oposición determinada a atacar al Gobierno”, explica, y profundiza en que “también hay cuestiones endógenas de impericia y falta de experiencia en la negociación que producen esta inestabilidad ya crónica en los gobiernos peruanos, pero que ahora está fuertemente representada por el Gobierno de Pedro Castillo”. Al ser consultado sobre la denuncia del Presidente quien acusó de intentos golpistas para interrumpir su mandato, Gilberto Aranda explica que el concepto de Golpe de Estado “es una figura que hoy día concita un gran debate, (porque) antes se entendía que era un movimiento militar provocado desde afuera del Ejecutivo o con su complicidad, lo que dejaba afuera a otras prácticas. Hoy día eso está discutido a partir de una literatura que habla de Golpe Blanco e incluso de Golpe Posmoderno”. Y recalca que “no he hablado de Golpe, pero sí he hablado de un ánimo categórico por parte de una oposición que le negó la sal y el agua desde el principio al Presidente por tratar de entorpecer los diálogos de gestión gubernamental”. Incluso, sobre la solicitud institucional de un acuerdo que permita enfrentar el pedido de vacancia del cargo, Aranda precisa que “la vacancia es una figura que existe en el orden institucional peruano. Yo diría que lo que hay ciertamente es una oposición durísima que está dispuesta a los diversos métodos para bloquear o desbaratar al poder instituido, pero en mi opinión todavía no cruza esa línea roja”. Presidente de Perú, Pedro Castillo. En ese contexto, al referirse a las eventuales responsabilidades de la oposición a Pedro Castillo o a la experiencia política del propio mandatario en esta situación, Aranda sostiene que existen factores “que hablan de impericia gubernamental en la conducción gubernamental (…) Hay un debilitamiento y una fragilidad institucional que se ha ido profundizando conforme más avanzan los meses”. “Estamos hablando de un Gobierno que va en su séptimo mes, es decir, una ínfima fracción de su totalidad. Es una situación que no había sido vista incluso con la historia de inestabilidad de Perú en los últimos años”, señala, y agrega que a Pedro Castillo “le ha faltado gestión, ha faltado construcción de acuerdos y, sobre todo, galvanizar al propio sector porque si el Frente Amplio, (que) era uno de los pilares del Gobierno ha sido cesado y prácticamente se ha retirado. Esto decanta en que el Gobierno de Pedro Castillo está en minoría. Se ha quedado sin los aliados que podrían fortalecer su posición de cara a unas posturas críticas y opositoras tan duras respecto de él”. Y sobre una eventual proyección de la situación actual en Perú, Aranda aseveró que “va a depender en una parte relevante respecto de cómo se conduzcan las próximas semanas, pero lo complejo es que hoy no se puede desdeñar la posibilidad de una interrupción constitucional, es decir, que en algún momento o de alguna manera se opere la vacancia, argumentando seguramente algún tipo de resquicio o fundándola en una razón específica”, y agregó que “esa posibilidad se está empezando a aproximar”. Para conjurar aquello, a juicio del académico, “es crucial que el Gobierno retome la iniciativa política y logre consolidar su frente a sus partidarios y potenciales aliados. Lo más probable es que, con la oposición más dura, no va a llegar a ningún tipo de acuerdo. Y también está perdiendo parte de lo que era su ascendiente sobre el centro político que le podría haber ayudado en su ánimo de reformas”, pronosticó Gilberto Aranda.

