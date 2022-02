d4af25f17a

Nacional Mesa de la Convención Constituyente señala no tener mecanismo para impedir regreso de Rojas Vade a la instancia Presidenta de la entidad, María Elisa Quinteros, recordó que en el Senado está la propuesta para permitir la salida de los convencionales independientes. Rodrigo Rojas anunció que retomará las labores mañana martes a las 9 horas. Diario Uchile Lunes 28 de febrero 2022 13:56 hrs.

Desde distintos sectores criticaron la decisión anunciada por el convencional Rodrigo Rojas Vade de regresar a sus labores en la Convención Constituyente a partir de este martes a las 9 de la mañana. Esto porque en el Parlamento aún no se tramita el proyecto que permite la renuncia de convencionales independientes y que surgió luego que se conociera que el constituyente había mentido sobre su estado de salud y que su campaña para ser electo en el organismo se hizo precisamente en base a esa información que resultó ser falsa. Rojas Vade indicó que si no se le permite renunciar retornará a sus funciones. “Tengo un compromiso con mis electores”, subrayó, para luego señalar que “no puedo seguir permitiendo que se castigue al distrito por un error que cometí”. Además puntualizó que “anuncié que dejaría de trabajar en la CC y comprometí a renunciar cuando existiera proyecto de ley que lo permitiera, sin embargo, el proyecto duerme hace meses en el Congreso”. La presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, comentó al respecto que “queremos ser muy, muy claros que como mesa directiva condenamos profundamente esta situación. Muchas personas del país se han visto defraudadas por el accionar del constituyente”. Quinteros indicó es sí que “desde las atribuciones que tenemos la Convención Constitucional, no podemos impedir su retorno, eso es claro, porque fue electo democráticamente y no tenemos mecanismos, no tenemos las facultades para diseñar mecanismos sin que pasen por el Congreso las distintas modificaciones”. Para la presidenta de la entidad, el retorno de Rojas “daña profundamente nuevamente a la Convención Constitucional y por supuesto a la fe y a la transparencia de la publicidad, a la fe pública”. Desde el Senado adelantaron que votarán el proyecto para la renuncia de convencionales independientes el próximo miércoles, mientras el senador Carlos Bianchi indicó que ha sido la derecha la que se niega a debatir la propuesta. “Señor Rojas Vade, deje de hacerle tanto daño al país, deje que los procesos democráticos, la propuesta de una nueva constitución transite con algo más de normalidad. Esto incluso le puede servir a la propia derecha que se ha negado a votar el proyecto que ya lo hemos hablado con la presidenta del Senado, se coloca en tabla para el día miércoles”, indicó el legislador por Magallanes. Bianchi estimó que “aquí puede haber incluso una campaña de la derecha amparada por el señor Rojas Vade. Para votar el rechazo nada mejor que este señor símbolo del rechazo como es el señor Rojas Vade”. El regreso a funciones de Rojas Vade será vía telemática y se espera sea durante la jornada de este martes 1 de marzo.

