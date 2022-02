d4af25f17a

Proceso Constituyente Ricardo Montero y transformaciones propuestas por la Convención: “Los que creen que nada va a cambiar se equivocan” El co-coordinador de la comisión de Sistema Político se refirió al debate respecto del futuro del poder legislativo y las críticas a la propuesta de reemplazar el Senado. Diario UChile Lunes 28 de febrero 2022 10:53 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el convencional y co-coordinador de la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, Ricardo Montero, se refirió al debate en torno al futuro del poder legislativo y las críticas que han surgido a la idea de reemplazar el actual Senado por un Consejo Territorial. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de las diferencias al interior del propio Partido Socialista respecto del tema, el convencional aseguró que “yo creo que este es un debate abierto para todas las personas y eso incluye a los senadores, diputados y todas las personas a pie que quieran opinar respecto del proceso. Sobre el tema puntual, yo lo veo más como declaraciones de un senador que va saliendo, de un par de senadores que van entrando, pero yo he sentido el apoyo de los senadores socialistas y en general del partido. Nos sentimos muy respaldados”. De todas formas, el convencional Montero agregó que “pueden haber dudas legítimas respecto del debate, cambiar un sistema político abre muchos flancos de críticas, esto se ha hecho pocas veces en el mundo y es una oportunidad histórica, así que bienvenidas las críticas mientras sean con altura de miras y desde la buena fe”. Ricardo Montero insistió en la idea de que “acá hubo un estallido social, tenemos una oportunidad histórica de salir de forma democrática de este estallido, pero los que pretenden que todo quede como estaba hasta antes de octubre, los que creen que nadie va a cambiar o que existe un gatopardismo, se equivocan, acá necesitamos cambios profundos para la cohesión social y necesitamos cambios profundos para hacer transformaciones profundas y eso es necesario”. Respecto de las críticas a la supuesta exclusión de la derecha del debate constitucional, el coordinador de la comisión de Sistema Político explicó que “no comparto el diagnóstico, desde el inicio el Colectivo Socialista ha estado abierto al diálogo y así lo hemos ejecutado. Nosotros vamos a conversar con todas las fuerzas políticas que estén dispuestas a realizar las transformaciones sociales que creemos son necesarias y dentro de eso no hay nadie vetado”. En ese sentido, el representante del Colectivo Socialista señaló que “dentro de la Convención hay varias derechas, tratar de catalogarlas a todas como lo mismo es faltar a la objetividad, pero también hay que entender que la derecha tiene menos de un cuarto en la Convención y hay momentos en que las conversaciones y las negociaciones se dan dentro de otras articulaciones”. Montero agregó además que “tenemos que ver formas de integrar, la Constitución tiene que ser una carta fundamental para todas y todos, pero también tiene que equilibrarse con la representación política que hay en este órgano que es la Convención“. Sobre las declaraciones del presidente del Servel Andrés Tagle en contra de la Convención, Ricardo Montero las calificó de “impresentables” y “fuera de tono” y añadió que “llamo a que se haga una revisión muy profunda de lo que él dijo, me parece gravísimo, él representa a un órgano autónomo y público y eso es darse un gustito impresentable, poniendo en tela de juicio un sistema electoral que en Chile funciona muy bien. Hay que hacer un análisis profunda respecto de esa conducta y hay que hacerlo en todos los niveles, sin descartar absolutamente nada”. Respecto de la crítica de fondo que hace Tagle, el convencional del Colectivo Socialista recordó que “yo no le escuché estas declaraciones hace un año. Hay que tener un contexto también, tuvimos una situación de quiebre social muy importante, se llegó a un acuerdo democrático en el Congreso con todas las fuerzas políticas. Poner ahora esto en tela de juicio me parece impresentable”. De todas formas, el convencional evitó relacionar esta carta con otros ataques que ha sufrido la Convención en el último tiempo “yo soy bien malo para la teoría de la conspiración. Hay bastantes personas que desde el inicio han tratado de torpedear el proceso, que no han asumido las responsabilidades que le corresponden partiendo por el error histórico que tuvo el Presidente Piñera de no apoyar a la Convención durante su mandato. Hay gente que ha estado en contra de la Convención desde el inicio y eso hay que tenerlo presente porque ha sido complejo, pero de ahí a extrapolarlo a más espero que no sea así”. Finalmente, respecto de la evaluación que se hace en torno a la búsqueda de acuerdos en la Convención, Ricardo Montero afirmó que “hay que entender que este es un proceso complejo porque tiene varias etapas y por eso es necesario entender en qué etapa del debate estamos. Varios de los artículos que han generado polémica en las comisiones han sido rechazadas por el pleno, por eso hay que ir mirando qué artículos son los que van pasando a la propuesta base constitucional y hay que tratar de entender que este es un proceso largo y donde no necesariamente la primera noticia que se tiene en una comisión es viable en el pleno”. Foto: Agencia Uno.

