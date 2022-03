UE pide castigar crímenes de lesa humanidad en Ucrania en medio de avance de ofensiva rusa

Este martes, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pidió que se castigue cualquier crimen de guerra o de lesa humanidad que se haya podido cometer durante la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

“Cualquier crimen de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Ucrania deben ser castigados” enfatizó.

Esto, luego de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitara abrir una investigación sobre la invasión de Ucrania.

Asimismo, durante las últimas horas se confirmó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebrará audiencias los próximos 7 y 8 de marzo para escuchar la demanda interpuesta por Ucrania contra Rusia en la que acusa a Moscú de haber perpetrado actos de genocidio.

En tanto, en medio del avance de la ocupación rusa, este martes el medio ucraniano Euromaidan Press reportó el intento de asesinato del presidente de ese país, Volodymyr Zelensky.

Según señaló el medio, esta información fue confirmada por el el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa, Oleksiy Danilov, quien aseveró que el ataque fue preparado por grupo de elite checheno conocido como los “Kadyrovtsi”, el cual fue frustrado en la óblast (provincia) de Kiev.

Este hecho ocurre a casi una semana de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara una “operación especial militar” en Ucrania para “defender” a los separatistas pro rusos en la región del Donbás. Situación que actualmente ha cobrado la vida de más de 300 civiles muertos, de acuerdo a cifras oficiales.

An assassination attempt on Volodymyr Zelenskyy, prepared by an “elite group of Kadyrovtsi (Kadyrov’s thugs),” has been prevented in Kyiv Oblast, @NSDC_ua secretary Oleksiy Danilov said. They were terminated.

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 1, 2022