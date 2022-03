4261b905b3

Cultura Nélida Pozo, directora ejecutiva del Parque Cultural de Valparaíso: “No hemos incumplido la ley” Luego de que la Seremi de Bienes Nacionales revocara la concesión de uso gratuito del inmueble, la directora del espacio cultural señaló que ya presentaron un recurso para frenar el proceso y manifestó que "nadie entiende que esta revocación del comodato se haya hecho a tres días de terminar el gobierno" del ex Presidente Sebastián Piñera. Abril Becerra Lunes 14 de marzo 2022 16:46 hrs.

El lunes recién pasado, la Seremi de Bienes Nacionales, Rosario Pérez, emitió un oficio para notificar al directorio del Parque Cultural de Valparaíso el término de la concesión de uso gratuito del inmueble. ¿Los motivos? La realización de dos eventos en los que se habría evidenciado el “incumplimiento grave” de las “obligaciones y condiciones impuestas por la resolución de concesión”. Según el documento, uno de los eventos, COMPLO7 NIGHtS IN THE PARK, que tuvo lugar el 15 de enero y el 19 de febrero, fue organizado por una productora particular, “vendiéndose las entradas para su ingreso por sistema de preventa, a través del sitio web passline”. Luego, el 25 de febrero, se realizó otro evento llamado “Concierto por la libertad”, actividad en beneficio de las y los presos de la revuelta y cuya venta de entradas también se habría realizado a través de una plataforma dedicada a la venta de tickets. Ante ello, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Nélida Pozo, directora ejecutiva del espacio cultural, sostuvo que la seremi tomó una “una decisión arbitraria” y con claro “sesgo político”. “Lo que ella argumenta, jurídicamente, es más bien una interpretación de la situación o del contrato que tenemos entre el Parque Cultural de Valparaíso y la Seremia de Bienes Nacionales”, dijo la gestora cultural. De acuerdo a ello, Pozo descartó la existencia de lucro en las actividades desarrolladas e indicó que, dentro del estatuto de la asociación que dirige el espacio, existe un punto que establece que el Parque Cultural de Valparaíso puede desarrollar actividades económicas para su subsistencia. Y eso, comentó, “en ningún caso es lucro”. “Acá el directorio es absolutamente ad honorem. Los socios y socias, en ningún caso, reciben recursos de las actividades que se hacen o de la actividad económica que se genera en el parque”, puntualizó. “Ella – la seremi- habla de una actividad que tiene sesgo político y quiero recordarle a la seremi que los derechos fundamentales no tienen color político. Acá lo que se hizo con la actividad de juntar recursos para los presos de la revuelta fue una actividad solidaria, que buscaba apoyar a todas las víctimas de las violaciones a los derechos humanos que hubo durante el gobierno de Sebastián Piñera”, añadió la directora ejecutiva del espacio cultural. La gestora cultural también indicó que ambas actividades se dieron en un contexto de profunda crisis en el sector de las artes y señaló: “El Estado fue bastante ineficiente en tomar medidas para venir en apoyo de este sector cultural, por lo tanto, me parece que es justo que seamos solidarios entre quienes formamos parte de esta cadena de valor de sistema cultural y podamos apoyar a los músicos, a los distintos artistas, creadores, cultores que la pasaron pésimo en esta pandemia”. Nélida Pozo también señaló que ya tomaron contacto con las nuevas autoridades del Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de las Culturas e indicó que, como asociación, ya presentaron un recurso para frenar el proceso. De acuerdo a ello, se manifestó optimista y puntualizó: “Nadie entiende que esta revocación del comodato se haya hecho a tres días de terminar el gobierno. Pero ya presentamos todos los antecedentes del caso. Estamos muy tranquilos porque sabemos que no hemos incumplido la ley”, cerró la gestora cultural.

