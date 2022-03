a43214f890

Nacional Manuel Monsalve, subsecretario del Interior: “Incluso la acción más planificada en la Araucanía está expuesta a imprevistos de violencia” Después de participar en el primer Comité Policial del Gobierno, Monsalve reiteró que la agenda de la ministra Siches en la Macrozona Sur fue gestionada previo al cambio de mando. Asimismo, señaló que el Gobierno está evaluando presentar querellas por estos hechos. Maria Luisa Cisternas Miércoles 16 de marzo 2022 12:36 hrs.

Esta mañana, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, encabezó un Comité Policial extraordinario en el Palacio de la Moneda junto a autoridades de Carabineros y la Policía de Investigaciones, tras los hechos ocurridos este martes en el camino hacia la comunidad de Temocuicui en Ercilla, donde la titular del Interior, Izkia Siches, y su comitiva fueron detenidos por un corte en la ruta y por una ráfaga de disparos que se perpetraron al aire. Esto a raíz de una manifestación de reivindicación de los presos políticos mapuche, según indicó Siches. El episodio fue abordado a partir de las 7:00 de la mañana de este miércoles en la instancia liderada por Monsalve. Luego del transcurso de dos horas, el subsecretario entregó detalles de lo sostenido en el encuentro, que contó con la participación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien también viajó a la Macrozona Sur junto a la ministra Siches este lunes. En la línea del relato que expresó ayer la jefa de gabinete, Monsalve hizo hincapié en que el plan del Ejecutivo es “perseverar en la estrategia del diálogo” y señaló que parte de lo sostenido esta mañana fue referido a “buscar mejoras en los protocolos y respecto al desplazamiento de las autoridades”. Por otro lado aseveró que no hubo errores en la planificación, toda vez que la ministra del Interior viene planificando esta visita desde antes del cambio de mando y que la conversación con Marcelo Catrillanca fue acordada previamente. En razón de eso aseguró que cualquier presencia de las autoridades en la Macrozona Sur es susceptible a respuestas de este orden. “A diferencia de lo que se ha querido instalar, cualquier planificación o incluso, la acción más planificada en la Araucanía está expuesta a imprevistos de violencia y ayer Carabineros tenía preparado un plan operativo de contingencia que permitió que toda la comitiva resultara ilesa, que pudiera ser extraída con rapidez del lugar de los hechos y que pudiera ser trasladada a un lugar seguro, por eso en primer lugar he querido agradecer el trabajo de las policías”. Abordado la decisión del Ejecutivo sobre deponer el Estado de Excepción Constitucional en cuatro provincias presentes en la Región de la Araucanía y en la Región del Bíobío – que fue un tema en el que se abundó en el Comité Policial- el ex legislador señaló que si bien la desescalada de la militarización no será fácil, se está desarrollando un plan que garantizará la seguridad de la población. “Es evidente que el término del Estado de Excepción implica un desafío, un desafío para garantizar seguridad a los ciudadanos y ciudadanas que viven en el sur de Chile y estamos trabajando con Carabineros de Chile, también con la Policía de Investigaciones, con el objeto de que a partir del término del Estado de Excepción haya un plan que permita garantizarle a todos los chilenos de Arica a Punta Arenas, pero en particular a los chilenos y chilenas que viven en conflicto, la seguridad a la que aspiran y la que merecen“. Consultado si el Ejecutivo presentará querellas por los hechos ocurridos en la comuna de Ercilla, Monsalve señaló que la acción está siendo estudiada por el gobierno, en cuanto “hay una obligación legal respecto a las autoridades públicas respecto a la comisión de un delito”. No obstante, enfatizó en que este mates “se inició una investigación de oficio por parte de la Fiscalía y por tanto es algo que estamos evaluando“. El subsecretario del Interior aseveró por último que “si queremos que la violencia disminuya en el sur de Chile, no se puede retirar el diálogo político, no se puede retirar el Estado y no nos podemos desentender de los problemas políticos que hay de fondo en la relación del Estado con el pueblo mapuche. Eso es lo que justifica que el gobierno insista y persevere en la estrategia de diálogo”.

