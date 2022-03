ebda098427

Política Gobierno ad portas del día del joven combatiente: “Nuestro compromiso con la memoria histórica y los derechos humanos es irreductible” La ministra vocera de Gobierno se refirió a los preparativos para el Día del Joven Combatiente, junto con anunciar que a fines de esta semana habrá anuncios en materia de recuperación económica. Maria Luisa Cisternas Lunes 28 de marzo 2022 19:07 hrs.

El orden público ha sido una materia peliaguda para el Gobierno en sus dos semanas de gestión. Con el nivel de represión de la administración Piñera en la retina, el accionar de los uniformados incomoda a los parlamentarios oficialistas, quienes han emplazado al Ejecutivo a cumplir con la promesa de reformar la institución con celeridad y a revisar los protocolos con los que la policía procede frente a situaciones como manifestaciones sociales. Y si bien el Gobierno ya se encuentra afinando más de un anuncio en la materia, lo cierto es que todo indica que este martes puede ser complejo para los miembros del gabinete y para el presidente Boric, a la luz de una nueva conmemoración de día del joven combatiente. Y es que la confrontación entre Carabineros y estudiantes durante la marcha convocada por la Confech poco contribuyó al control de daños que, en términos mediáticos, tuvo que enarbolar el Ejecutivo tras las esquirlas que dejó la violenta caída de un hombre que corría de Fuerzas Especiales, apersonadas el viernes 18 de marzo en plaza Baquedano, y aún así, el capítulo que involucró al movimiento estudiantil adicionó otro flanco para el Gobierno. Esto considerando que representantes del oficialismo, como la titular de Bienes Nacionales, Javiera Toro, se aventuraron a condenar el uso del arma de servicio de un Carabinero, en circunstancias que las informaciones posteriores, darían cuenta de acción enmarcada en la legitima defensa. Es así que uno de los asuntos que abordó la ministra vocera de Gobierno, este lunes en el Palacio de La Moneda fue la precipitación que criticó el propio subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara; y el jefe de bancada del Frente Amplio, Gonzalo Winter, con el que representantes del Gobierno reprobaron estos hechos. Al respecto, Vallejo, sostuvo que el mensaje del Gobierno es cuidar como se usan plataformas digitales al respecto. “Nosotros tenemos un llamado y compartimos con algunas personas que lo han hecho en el sentido de cuidar como usamos las redes sociales respecto a esto para no adelantar juicios que pueden terminar siendo prejuicios respecto a hechos de los cuáles no tenemos toda la información, pero como gobierno no podemos menos que lamentar que terminemos una jornada con personas heridas y en ese sentido no queremos más violencia y por eso estamos trabajando en temas de carácter más estructural pero también de carácter más inmediato e insisto que esto es un proceso”. En la línea de la seguridad y el orden público, Vallejo se refirió a la conmemoración del día del joven combatiente, asegurando que el Gobierno ha estado trabajando en un plan preventivo con Carabineros y las distintas policías bajo la coordinación del Ministerio del Interior y asimismo, indicó que se ha estado desarrollando un trabajo con el Ministerio de Justicia para avanzar en materia de reparación de las víctimas del estallido social. Esto en consideración a que la agenda de derechos humanos del Ejecutivo es extensa, señaló la ministra, a la luz de los crímenes que se perpetraron en la dictadura cívico-militar, entre ellos el caso que se conmemora este martes. “Nuestro compromiso con la memoria histórica y los derechos humanos es irreductible, esto es importante para nosotros señalarlo en primera instancia. Queremos que sea una jornada tranquila, esperamos tomarlo de esa manera y por cierto también como ustedes lo vieron esta mañana, el subsecretario ha estado trabajando con las policías y hay un plan preventivo para el resguardo de la seguridad de las personas durante la jornada”, sostuvo. A propósito del estallido social es que la vocera de Gobierno abordó el impacto de las manifestaciones en las pymes y los comerciantes en general. En esa línea anunció que el titular de Economía, Nicolás Grau, liderará reuniones interministeriales de trabajo durante esta semana con la presencia de dirigentes y locatarios de más de 10 ciudades del país. Plan de Recuperación Económica Inclusiva Aludiendo a uno de los pronunciamientos más exigidos al Gobierno en el marco de estas dos semanas, Vallejo señaló que este viernes se efectuará el anuncio del Plan de Recuperación Económica Inclusiva, al cual fueron incorporados elementos del encuentro de colaboración legislativa y cuyo foco especial estará puesto en las trabajadoras de casa particular, indicó la secretaria de Estado. Por otro lado aseguró que la fórmula del Ejecutivo para responder a la coyuntura económica y a las necesidades de las familias y las Pymes, se ha elaborado por un trabajo interministerial encabezado por el jefe de la billetera fiscal, Mario Marcel. “Lo hemos señalado, tenemos una recuperación en empleo pero que es parcial, porque todavía tenemos sectores que se han quedado atrás en la posibilidad de tener un empleo, con un salario, con un cierto grado de estabilidad y por lo tanto una parte tiene que ver con eso, con la generación de empleo, particularmente en mujeres, ayuda y apoyos en el sentido económico, sobreendeudamiento también tenemos propuestas en esa materia, pymes y reactivación en materias de inversión también que es parte de la agenda con algunas incorporaciones que se harán a propósito de las observaciones que tuvimos en este encuentro de trabajo y colaboración legislativa”, señaló. Según consignó el Diario Financiero, la estrategia de recuperación económica del Gobierno contempla la creación de 350 mil empleos y considera ayudas focalizadas hacia sectores como el turismo, cultura, mujeres, estudiantes y pequeñas y medianas empresas. Asimismo se incorporarán medidas para subsanar las deudas que han devenido de la postergación de pagos producto de la pandemia. El costo fiscal del plan en su conjunto ascendería a 3.500 millones de dólares.

