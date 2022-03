c0d6fe0d3d

Nacional Senador Gastón Saavedra: “Necesitamos también tener a la Democracia Cristiana junto al Gobierno” El senador socialista se refirió al proyecto de amnistía a los "presos de la revuelta", valorando la disposición del Gobierno a "reevaluar su urgencia" si no están los votos. Asimismo, analizó el complejo escenario del Ejecutivo con el Congreso. Natalia Palma Lunes 28 de marzo 2022 13:31 hrs.

Solo han pasado dos semanas desde que asumió el nuevo gobierno de Gabriel Boric y ya ha tenido que sortear una serie de dificultades con el Congreso, a propósito de la discusión del quinto retiro, la situación en la región de La Araucanía y el norte del país, y la suma urgencia del proyecto de amnistía a los denominados presos del estallido. Esta última iniciativa generó la molestia de los senadores socialistas Fidel Espinoza y Alfonso de Urresti, quienes acusaron al Ejecutivo de una falta de coordinación, toda vez que no están asegurados los 26 respaldos que se requieren para ser aprobado en la Cámara Alta. Es en ese contexto que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, se abrió a la posibilidad de reevaluar la medida, señalando que “podría renovarse la urgencia eventualmente si es que sentimos que en esa votación no están los votos”, en conversación con el programa Mesa Central. Al respecto, el senador PS Gastón Saavedra valoró los dichos de la autoridad, señalando que “evidentemente, el ministro creo que constató cuál era la situación del proyecto, que necesitaba sí o sí 26 votos para aprobarlo y para eso necesita un trabajo pre legislativo, coordinado y sistematizado no solamente con nosotros, sino que también con otras bancadas en que hay que abrirse a que se logre ese apoyo”. En esa línea, dijo que “este proyecto no puede ser derrotado en el Congreso porque sería una derrota legislativa de alto impacto para el gobierno. Por eso se requiere este trabajo de acuerdos entre quienes apoyamos el gobierno, pero junto con ello, no exponer al Senado también por la discusión que se está dando acerca de su vigencia”. Es por ello que consideró que “hay que ir despejando todas esas dudas que existen, razonables por lo demás, respecto del Senado y el valor que este tiene para la democracia y para proyectos tan importantes como el que se tendría que discutir en el hemiciclo para la amnistía de aquellos que son sancionados por la Ley de Seguridad Interior del Estado y que aún mantienen prisión preventiva”. “El Partido Socialista va a concurrir con sus votos, nosotros no tenemos dudas porque somos los principales defensores de los Derechos Humanos y queremos que las personas tengan libertad y tengan resueltas sus situaciones que están insolutas durante largo tiempo y a la espera de un veredicto de los tribunales, pero somos respetuosos al mismo tiempo de la autonomía de los poderes del Estado, en este caso, del Poder Judicial”, expresó. Además, el legislador planteó que “necesitamos que todos se pongan a disposición de resolver este problema, porque supera las fronteras partidarias de cada uno en el Congreso. Por lo tanto, se tiene que abrir a resolver esto democráticamente y quienes estamos allí en representación de la ciudadanía” e hizo un llamado a las bancadas de la centroderecha a que “logren sensibilizarse y apoyar este proyecto y con ello zanjar esta situación que no le hace bien al país, a la democracia y a la estabilidad social y política que Chile necesita”. En cuanto a un escenario de eventual rechazo del proyecto, el senador Gastón Saavedra apuntó a los costos políticos que esto podría implicar, mencionando que “lo que van a decir es que es un Senado conservador, que no está de acuerdo con las políticas del Gobierno, pero lo que hay que tener es otra lectura, que es que el Gobierno saldría derrotado de allí y no queremos que se exponga”. “Anticiparía un escenario difícil y hostil que el gobierno va a vivir producto de no tener la totalidad de los votos que se requieren para aprobar proyectos que exigen un quorum calificado en este caso que no están, no porque no quieran, sino porque simplemente hubo un resultado electoral que mandató al Congreso en un número que lo deja prácticamente empatado”, manifestó. Por otra parte, el parlamentario respaldó las declaraciones del senador democratacristiano, Francisco Huenchumilla, quien advirtió que, ante los cruces, el gobierno del presidente Boric estaba “haciendo todo lo posible” para que la DC “se transforme en oposición”, en entrevista con El Mercurio. En ese sentido, dijo que “creo que ahí hay un llamado de atención, una luz de alerta, por parte de un senador de la República que tiene una trayectoria que todos debemos respetar y aprender de sus dichos por la mesura, racionalidad y talante que él tiene. Creo que hay un llamado de atención sobre todo a Apruebo Dignidad y al Gobierno, cómo se le da la amplitud necesaria para la base de sustentación democrática que tiene que tener. No basta solo con Apruebo Dignidad y el socialismo democrático, necesitamos también tener a lo menos cercano, o en un acuerdo programático a la Democracia Cristiana junto al Gobierno”.

