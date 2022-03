f9258fc51b

Cultura Toquinho: “Cuando tienes tantas cosas hechas, la reiteración es un peligro” El músico brasileño se presentará junto a la cantante Camilla Faustino en el Gran Arena Monticello el próximo sábado 2 de abril. “Habrá un poco de todo: contaré sobre mi vida y mis influencias”, dijo el músico sobre esta presentación. Abril Becerra Martes 29 de marzo 2022 18:44 hrs.

El próximo sábado 2 de abril, el músico brasileño Antônio Pecci, más conocido como Toquinho, llegará hasta el Gran Arena Monticello para presentar “El Arte del Encuentro”, concierto que se enmarca en la celebración de los 50 años del álbum “La Fusa”, que fue grabado en 1970 en Buenos Aires y que contó con la participación de María Creuza y el poeta Vinícius de Moraes. En esta oportunidad, el cantautor se presentará con la cantante Camilla Faustino, con quien interpretará algunas de sus canciones más recordadas como Garota de Ipanema y Tarde em Itapoã. “Habrá un poco de todo: contaré sobre mi vida y mis influencias”, dijo el músico brasileño sobre esta presentación. “Camila es un elemento nuevo. Además, estarán todos mis recuerdos: por qué estoy en Chile, por qué me invitaron. También voy a contar cosas sobre mi instrumento. Espero que al público le guste tal como le ha gustado al público argentino”, comentó. El cantautor también señaló que este concierto marca su regreso a los escenarios. Esto, luego del receso obligatorio que enfrentaron las y los artistas producto de la pandemia. De acuerdo a ello, indicó que Chile siempre es una “motivación”, sobre todo, por las amistades que ha cultivado en nuestro territorio: “Este es un reencuentro con la gente y eso es muy sano psicológicamente. Además, volver a Chile siempre ha sido algo muy agradable por las personas que conozco, los amigos. Con la familia de Skármeta, por ejemplo”, dijo. En esa línea, el músico señaló que el confinamiento obligatorio, en lo personal, no fue negativo. Por el contrario, esto lo hizo conectarse, de manera mucho más profunda, con sus intereses personales y búsquedas creativas. “Me gusta mucho esa concentración de estar conmigo mismo, de estar tocando guitarra. Entonces, estudié más, oí más cosas, vi películas que no veía desde hace mucho”. “Lo viví con el ocio a mi favor y con una introspección. ¿Le saqué provecho? Si, lo que pude”, indicó, señalando que, en su caso, no fue difícil adaptarse a las redes sociales para lanzarse con conciertos vía streaming. “Me adapté tranquilamente con todo lo que es necesario, porque creo que un artista tiene que buscar el camino de la novedad, el modernismo”, reflexionó. Toquinho cuenta con más de 80 discos y 500 canciones. Consultado sobre los desafíos del ejercicio compositivo, manifestó que la música es parte de su lenguaje cotidiano, sin embargo, “cuando tienes muchas cosas tienes que escapar de ti mismo, de tus propios fantasmas, de tu propia sombra”. “Eso es lo más difícil, porque cuando tienes tantas cosas hechas, la reiteración es un peligro. Entonces, ese es el desafío. Pero es un desafío bueno para quien hace canciones. Es una pelea sana contigo mismo. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo una relectura de muchas canciones con muchos artistas nuevos, porque tienes que moverte. La vida es movimiento”, comentó. Por otra parte, el músico recordó su amistad con el músico y poeta Chico Buarque y señaló que todavía comparten grandes momentos, sobre todo, aquellos vinculados al fútbol. “Chico es un gran amigo. Quizás el más antiguo amigo que tengo en la música brasileña. Nos conocemos desde la adolescencia. Siempre hicimos canciones y espectáculos juntos. Incluso, viví junto con él en Italia durante un año. Pero hasta hoy jugamos. Tenemos los mismos gozos de diversión, como el fútbol. Me siento privilegiado de poder disfrutar de esa amistad de tantos años con ese amigo tan fiel”, dijo. En tanto, se refirió al trabajo realizado junto al poeta Vinícius de Moraes e indicó que ese vínculo fue profundo: “Fui un privilegiado. Siempre digo que nos debemos lo que ambos necesitábamos. Él me dio toda su experiencia de vida, de amor, toda su educación, sus valores. Al mismo tiempo, le regalé la juventud, la disponibilidad de hacer canciones. Creo que nos debemos cosas que ambos necesitábamos”. Finalmente, respecto de su temprana llegada de la música a su vida, comentó que siempre ha intentado “jugársela por las cosas”, es decir, sacarle el mayor provecho a todas las circunstancias. “Sigo haciendo eso. No soy muy preocupado desde la razón”, dijo. “En mi vida, la emoción es lo que me habla más alto, pero siempre controlando lo que voy a hacer. Me muevo mucho por la emoción”, comentó. “El Arte del Encuentro” se realizará el próximo sábado 2 de abril de 2022, a las 21:00 horas en Gran Arena Monticello. Las últimas entradas están disponibles a través del sistema TopTicket. Créditos imagen principal: Marcos Hermes.

