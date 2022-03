f9258fc51b

Cultura “Mucho más que una sala de espectáculos”: el Café del Cerro regresa con un concierto y un libro En conversación con el programa Semáforo, la periodista María Eugenia Meza y el gestor cultural Mario Navarro adelantaron parte de este hito que se vivirá el próximo 8 de abril en el Teatro Caupolicán. Diario Uchile Martes 29 de marzo 2022 13:10 hrs.

El próximo 8 de abril, a las 19:30 horas en el Teatro Caupolicán, el Café del Cerro volverá a revivir su historia a través de un concierto y la presentación del libro Miles de voces dirán que no fue en vano de la periodista de cultural María Eugenia Meza. De ese modo, el recital contará con la participación de Congreso, Sol y Lluvia, Cecilia Echenique, Carmen Prieto, Luis Le Bert, Claudio Narea y Eduardo Gatti, entre otros, todas voces cuya trayectoria está entrelazada con la historia de la mítica cafetería ubicada en Ernesto Pinto Lagarrigue 192, Recoleta. En ese contexto, María Eugenia Meza, autora del libro Miles de voces dirán que no fue en vano, y Mario Navarro, uno de los fundadores del espacio cultural, conversaron con Antonella Estévez en el programa Semáforo para adelantar esta doble celebración. En ese sentido, la periodista María Eugenia Meza señaló que el libro reúne distintos testimonios que dan cuenta del intenso ajetreo cultural que se vivía en el Café del Cerro. “Tenemos de todo”, dijo la investigadora e indicó que hay relatos de personas que recuerdan a niños y niñas jugando en el café o la comida que se servía en el lugar. “Yo fui periodistas de espectáculo en esa época (…). Pese a eso, conocía la punta del iceberg en términos personales y, cuando empecé a abrir esta especie de muñeca rusa, comenzaron a surgir cosas de todo tipo”, sostuvo. “Es decir, fue un centro cultural, aunque, evidentemente, en el primer minuto la intención fue tener un espacio de trabajo, un espacio laboral que permitiera tener una subsistencia permanente”, dijo, añadiendo que en el Café del Cerro se dieron talleres y que incluso funcionó una librería. “Fue mucho más que una sala de espectáculos”, puntualizó. Por su parte, Mario Navarro, recordó el origen del Café del Cerro e indicó que el proyecto sólo salió adelante producto del “ímpetu” y las “ganas” de su equipo. “Eran momentos difíciles. Estábamos viviendo una dictadura atroz (…). Era una cosa de continuidad, de hacer las cosas bien, de tener una muy buena llegada a los músicos, porque, prácticamente, pasaron todos”. “De mi gusto personal sólo me faltó uno que no pude lograr que fuera, pero hubo algunos muy difíciles que lo logramos y fueron, como es el caso de Quelentaro, que durante mucho tiempo no quería ir”, dijo. “El Café trascendió por la música. Lo hicimos todo y parece que lo hicimos bien”, añadió. Las entradas para el recital están a la venta en el sistema Puntoticket. Mientras, el libro estará disponible en algunas librerías y por Internet, desde su lanzamiento. Revise la entrevista completa en el siguiente video:

