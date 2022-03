4185e662b4

fcd9e322c3

Comunidad LGTBIQ+ Género Nacional Mujeres sindicalistas impulsan iniciativa “Sindicalismo con Nosotras” Dirigentas de diversas entidades de trabajadoras y trabajadores anunciaron el lanzamiento de la propuesta en un escenario de cambios retratado en la Convención Constituyente con el objetivo de mejorar la calidad del sindicalismo en el país. Diario Uchile Miércoles 30 de marzo 2022 17:24 hrs.

Whatsapp Tweet

Este viernes será presentada la iniciativa #SindicalismoConNosotras que busca relevar el rol de la mujer en el sindicalismo nacional en un momento de grandes cambios y expectativas con el trabajo que está desarrollando la Convención Constituyente y los compromisos con los que llegó al Gobierno el Presidente Gabriel Boric. Tamara Muñoz, presidenta de la Federación de Trabajadores de Call Center, sostuvo que “el movimiento sindical pasa por una crisis, la capilaridad del sistema productivo y las identidades sociolaborales en el contexto neoliberal son más líquidas, la ¿clase obrera’ cómo mecanismo de agregación cultural y emocional convoca muchísimo menos que hace 30 años y no puede explicarse solamente como inconsciencia o alienación. Además, las actorías que conducen el proceso no tienen mirada de futuro para ‘capitanear’ en la complejidad social actual un horizonte que permita hacer comprender al país que no hay democracia posible sin sindicatos, y que avanzar en el fortalecimiento del sindicalismo es una garantía para una mejor distribución de la riqueza”. A eso agregó que la realidad económica demuestra que “hoy, personas profesionales o especialistas en determinados oficios viven al tres y al cuatro ¿Por qué? Porqué el rasgo común que tienen es la precariedad laboral. Es más, me atrevería a decir que la pobreza en nuestro país debido a la democratización del crédito de consumo que imposibilita medirla desde los déficit materiales, debiera asentarse ahí. El rostro más visible del ‘precariado’ son las mujeres”. Muñoz indicó que por lo anterior “hemos decidido levantar junto a un grupo de mujeres y disidencias sexuales esta Plataforma Sindical Feminista con el propósito de ensanchar el movimiento de las trabajadoras y trabajadores y de disponer de una caja de herramientas para quienes lo necesiten a nivel de asesoría y defensas judiciales, de dotar de perspectiva de género la acción sindical cotidiana y de ser una voz en los procesos de diseño del ciclo de políticas públicas que vive nuestro país abierto por el Gobierno de Apruebo Dignidad”. Por su parte, Barbara Mauriziano, dirigenta sindical bancaria, indicó que “nuestra tarea central, en el corto plazo, es apostar con todo a defender el proceso constituyente y llamar a votar Apruebo al nuevo texto constitucional. En el mediano, es educar a las compañeras en feminismo y sindicalismo, desarrollaremos una Escuela Sindical Feminista. Es necesario comprendan la promesa de igualdad que representa este pensamiento. A largo plazo, bueno, vamos a ir evaluándolo según sea la fuerza que podamos organizar, pero no descartamos ningún camino. Creemos las mujeres vamos a ser clave en el proceso de revitalización y renovación del sindicalismo en Chile”. Carolina Espinoza, dirigenta nacional de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada, comentó que “este camino que iniciamos me llena de emoción, hacía falta prender la chispa, porque estoy segura llegaremos de forma muy humilde y con paciencia, lejos. Chile, y nuestras trabajadores y trabajadores merecen mejores condiciones laborales, de huelga, de negociación colectiva y para lograrlo también requerimos de una acción sindical de mayor y mejor calidad. Eso demandamos desde hace años, el 1 de abril vamos a empezar a hacerlo”. En la actividad que se realizará el viernes a partir de las 18 horas en el Patio Azul de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, participarán dirigentas sindicales y organizaciones como la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Anamuri, además de contar con el apoyo de las diputadas Camila Musante y Emilia Schneider, convencionales constituyentes y la senadora por Santiago Fabiola Campillay.

Este viernes será presentada la iniciativa #SindicalismoConNosotras que busca relevar el rol de la mujer en el sindicalismo nacional en un momento de grandes cambios y expectativas con el trabajo que está desarrollando la Convención Constituyente y los compromisos con los que llegó al Gobierno el Presidente Gabriel Boric. Tamara Muñoz, presidenta de la Federación de Trabajadores de Call Center, sostuvo que “el movimiento sindical pasa por una crisis, la capilaridad del sistema productivo y las identidades sociolaborales en el contexto neoliberal son más líquidas, la ¿clase obrera’ cómo mecanismo de agregación cultural y emocional convoca muchísimo menos que hace 30 años y no puede explicarse solamente como inconsciencia o alienación. Además, las actorías que conducen el proceso no tienen mirada de futuro para ‘capitanear’ en la complejidad social actual un horizonte que permita hacer comprender al país que no hay democracia posible sin sindicatos, y que avanzar en el fortalecimiento del sindicalismo es una garantía para una mejor distribución de la riqueza”. A eso agregó que la realidad económica demuestra que “hoy, personas profesionales o especialistas en determinados oficios viven al tres y al cuatro ¿Por qué? Porqué el rasgo común que tienen es la precariedad laboral. Es más, me atrevería a decir que la pobreza en nuestro país debido a la democratización del crédito de consumo que imposibilita medirla desde los déficit materiales, debiera asentarse ahí. El rostro más visible del ‘precariado’ son las mujeres”. Muñoz indicó que por lo anterior “hemos decidido levantar junto a un grupo de mujeres y disidencias sexuales esta Plataforma Sindical Feminista con el propósito de ensanchar el movimiento de las trabajadoras y trabajadores y de disponer de una caja de herramientas para quienes lo necesiten a nivel de asesoría y defensas judiciales, de dotar de perspectiva de género la acción sindical cotidiana y de ser una voz en los procesos de diseño del ciclo de políticas públicas que vive nuestro país abierto por el Gobierno de Apruebo Dignidad”. Por su parte, Barbara Mauriziano, dirigenta sindical bancaria, indicó que “nuestra tarea central, en el corto plazo, es apostar con todo a defender el proceso constituyente y llamar a votar Apruebo al nuevo texto constitucional. En el mediano, es educar a las compañeras en feminismo y sindicalismo, desarrollaremos una Escuela Sindical Feminista. Es necesario comprendan la promesa de igualdad que representa este pensamiento. A largo plazo, bueno, vamos a ir evaluándolo según sea la fuerza que podamos organizar, pero no descartamos ningún camino. Creemos las mujeres vamos a ser clave en el proceso de revitalización y renovación del sindicalismo en Chile”. Carolina Espinoza, dirigenta nacional de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada, comentó que “este camino que iniciamos me llena de emoción, hacía falta prender la chispa, porque estoy segura llegaremos de forma muy humilde y con paciencia, lejos. Chile, y nuestras trabajadores y trabajadores merecen mejores condiciones laborales, de huelga, de negociación colectiva y para lograrlo también requerimos de una acción sindical de mayor y mejor calidad. Eso demandamos desde hace años, el 1 de abril vamos a empezar a hacerlo”. En la actividad que se realizará el viernes a partir de las 18 horas en el Patio Azul de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, participarán dirigentas sindicales y organizaciones como la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Anamuri, además de contar con el apoyo de las diputadas Camila Musante y Emilia Schneider, convencionales constituyentes y la senadora por Santiago Fabiola Campillay.