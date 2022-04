eb009ad3eb

767627bef0

Nacional Excomandante en Jefe Ricardo Martínez llegó a declarar por fraude en el Ejército: “Vengo en calidad de inculpado” Minutos antes de las nueve de la mañana el otrora comandante en jefe de la institución castrense llegó a Tribunales para presentarse ante la ministra Romy Rutherford en el marco de la investigación por las aristas relacionadas al “Milicogate”. Diario UChile Viernes 1 de abril 2022 9:46 hrs.

Whatsapp Tweet

El excomandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, llegó minutos antes de las nueve de la mañana a declarar al despacho de la ministra Romy Rutherford en el marco de la investigación por el fraude al interior de esta institución castrense. “Vengo en calidad de inculpado”, aseguró a su arribo al tribunal. Luego de varios intentos para realizar este interrogatorio en su domicilio, una solicitud denegada por la jueza de la Corte Marcial y también por la Corte Suprema y, en una última instancia, la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, que revisaría la solicitud el próximo miércoles, el general Martínez llegó a la oficina de la ministra Rutherford para entregar su declaración, que originalmente estaba pactada para el pasado 3 de marzo, cuando Ricardo Martínez no se presentó. “Siempre he estado tranquilo. Yo he dicho públicamente que nunca he estado por sobre la ley, pero tampoco debo estar por debajo de la ley y hoy he venido a comparecer al tribunal”, aseguró Martínez al llegar al tribunal y fustigó que “las garantías procesales que tienen hoy los militares activos o en retiro no son tales porque, por ejemplo, no se nos está permitido poder testificar en compañía de un abogado, como hoy día lo tiene el 99% de los chilenos (en la justicia civil)”. “Se ha hablado sobre mi patrimonio. Mi patrimonio es legítimo, y yo les pido que cuando se dan las noticias de este calibre, por favor, que se investigue bien porque se hace un daño tremendo”, sostuvo antes de ingresar al tribunal. Cabe señalar que durante los primeros días de marzo se conoció que Ricardo Martínez, entonces Comandante en Jefe del Ejército, fue citado a declarar en el marco de la investigación por el “Milicogate” en relación a las artistas de “Pasajes y Fletes”, sobre el uso irregular del dinero asignado para los viajes oficiales dentro de la institución castrense, y por los “Gastos Reservados”, debido a la eventual malversación de los recursos que originalmente estaban destinados al área de Seguridad e Inteligencia.

El excomandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, llegó minutos antes de las nueve de la mañana a declarar al despacho de la ministra Romy Rutherford en el marco de la investigación por el fraude al interior de esta institución castrense. “Vengo en calidad de inculpado”, aseguró a su arribo al tribunal. Luego de varios intentos para realizar este interrogatorio en su domicilio, una solicitud denegada por la jueza de la Corte Marcial y también por la Corte Suprema y, en una última instancia, la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, que revisaría la solicitud el próximo miércoles, el general Martínez llegó a la oficina de la ministra Rutherford para entregar su declaración, que originalmente estaba pactada para el pasado 3 de marzo, cuando Ricardo Martínez no se presentó. “Siempre he estado tranquilo. Yo he dicho públicamente que nunca he estado por sobre la ley, pero tampoco debo estar por debajo de la ley y hoy he venido a comparecer al tribunal”, aseguró Martínez al llegar al tribunal y fustigó que “las garantías procesales que tienen hoy los militares activos o en retiro no son tales porque, por ejemplo, no se nos está permitido poder testificar en compañía de un abogado, como hoy día lo tiene el 99% de los chilenos (en la justicia civil)”. “Se ha hablado sobre mi patrimonio. Mi patrimonio es legítimo, y yo les pido que cuando se dan las noticias de este calibre, por favor, que se investigue bien porque se hace un daño tremendo”, sostuvo antes de ingresar al tribunal. Cabe señalar que durante los primeros días de marzo se conoció que Ricardo Martínez, entonces Comandante en Jefe del Ejército, fue citado a declarar en el marco de la investigación por el “Milicogate” en relación a las artistas de “Pasajes y Fletes”, sobre el uso irregular del dinero asignado para los viajes oficiales dentro de la institución castrense, y por los “Gastos Reservados”, debido a la eventual malversación de los recursos que originalmente estaban destinados al área de Seguridad e Inteligencia.