Nacional Política Proceso Constituyente Convencional Ricardo Montero: “Estoy convencido de que vamos a poder construir a través de las indicaciones un acuerdo de mayoría” Luego del consenso alcanzado por miembros de la comisión de Sistema Político, el también coordinador confirmó la apertura al diálogo y detalló que la instalación de las nuevas cámaras legislativas será abordada mediante normas transitorias. Diario UChile Martes 26 de abril 2022 20:46 hrs.

A solo minutos de que concluyera el plazo, la noche de ayer lunes convencionales de la comisión de Sistema Político, junto a la integrante de Forma de Estado, Tammy Pustilnick (INN), llegaron a un acuerdo respecto de 24 indicaciones para integrar el informe de segunda propuesta constitucional que será próximamente presentado al pleno. Estas precisamente tienen que ver con las atribuciones de la Cámara de las Regiones y las definiciones en torno al Congreso de Diputadas y Diputados, cuyos artículos fueron rechazados por el hemiciclo el pasado 13 de abril. En concreto, el acuerdo contó con el apoyo de 14 firmas; sin embargo, se desmarcó el Colectivo del Apruebo, la Coordinadora Plurinacional, Pueblo Constituyente y Vamos por Chile. Razón por la que surgen dudas respecto a la posibilidad de que este nuevo consenso logre los 2/3 que se requieren para quedar consignados en la nueva Constitución. El convencional del Colectivo del Apruebo y coordinador de la instancia temática, Ricardo Montero, detalló que los pasos a seguir de la comisión será la elaboración del comparado con el total de indicaciones (130), las cuales serán votadas a partir de este próximo jueves 28 de abril. Desde esa perspectiva, sostuvo que “estamos todos muy conscientes de la responsabilidad que esto significa, no es nuevo. La base se mantiene desde enero y lo que hemos ido afinando es principalmente las atribuciones de la segunda cámara y la tramitación legislativa. Vamos a estar conversando con todos los sectores sin ningún tipo de excepción, invitando a que se puedan sumar y perfeccionar este acuerdo a través de las indicaciones”. “Creo que la presentación que hicimos ayer es la presentación de un buen sistema político, establece una buena base que viene a alinear la construcción de un Estado social con un Estado regional y tengo la esperanza de que así lo van a ver las y los convencionales y vamos a tener apoyo necesario para sacar adelante este sistema político”, afirmó. Respecto de la instalación del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones será una materia que abordará la comisión de Normas Transitorias, apuntando que aquello “no debería ocurrir antes de cuatro años”, de manera de respetar el período para el cual fueron electas las actuales autoridades. Asimismo, dijo sentirse conforme con el catálogo de derechos sociales que serán de conocimiento de la institucionalidad que reemplazará al Senado. “Para nosotros derechos como salud, vivienda y educación son esenciales y son un pedido muy sentido de las regiones, es uno de los temas prioritarios y agradecemos mucho la apertura al diálogo y de poder haber dejado eso como una de las atribuciones de lo que conoce la Cámara de las Regiones”, expresó. En cuanto a las demandas de distintos sectores por permitir la conformación de listas independientes parlamentarias, el convencional Ricardo Montero señaló que “como presentación hay que ver qué indicaciones hay dentro de la comisión, yo no he visto, no hicimos ninguna presentación, pero para nosotros una de las grandes enseñanzas de las audiencias que hicimos es que hay que fortalecer los partidos políticos y hay que evitar la fragmentación para que no pase lo que ha pasado las últimas semanas en el Congreso”.

