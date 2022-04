f337a5f0a9

Género Gael Yeomans: “Queremos avanzar rápidamente en el pago de las deudas por pensiones de alimentos” La legisladora del Frente Amplio abordó el trabajo que inició la Cartera de la Mujer con la bancada feminista para erigir un proyecto de ley que genere un mecanismo permanente del pago de pensiones de alimentos con criterios de justicia y dignidad. Radio Uchile Martes 26 de abril 2022 9:37 hrs.

En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de radioanálisis, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, se refirió a la reunión que la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, junto al ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, sostuvo con la “bancada feminista” para efectos de erigir un trabajo legislativo en conjunto con vistas a un proyecto de ley que establezca un mecanismo permanente para el pago de pensiones alimenticias. Un gestó que relevó la legisladora del Frente Amplio considerando que varías de las parlamentarias convocadas a la sede de gobierno han presentado inciativas de ley en esta línea. Por este motivo el trabajo mancomunado junto a la Cartera de Mujer, hace a juicio de Yeomans, que la fuerza del proyecto a presentar en el Congreso sea mayor. Y es que avanzar en esta materia es fundamental para terminar con la vulneración de niños, niñas y adolescentes y sus madres, las que principalmente asumen la mantención y los cuidados, señaló, dando cuenta de una problemática que requiere garantías del Estado. “Se están evaluando diferentes mecanismos, primero para lo que es esencial en esto que es garantizar el pago, obviamente teniendo en atención lo que produjo como efecto este retiro del 10 por ciento y el mecanismo de subordianción de la deuda que se efectuó y que permitió pagar a 70 mil familiar la pensión de alimentos, lo cual es significativo a lo que sucedía con anterioridad, que no era un tema, que no se había planteado y no se había visto la realidad que había detrás”, sostuvo. En esa línea, la legisladora reconoció que la fiscalización de la efectividad del pago radica en una complejidad. Esto considerando que el Registro Nacional de Deudores se implementó recién en el período pasado y que es una herramienta que aún está a prueba. No obstante, aseguró que se pueden implementar distintos mecanismos para garantizar el traspaso de los recursos. “En este proyecto de ley se quieren implementar, ya sea por vía de transparencia, buscar un dinero desde la Comisión de Mercado Financiero, que puede ser también una fórmula o un mecanismo, y también pusimos sobre la mesa otros proyectos que se están tramitando y que no han logrado salir del Congreso, y que tienen que ver con el embargo de las cuentas bancarias, mecanismos que permitirían ir hacia los recursos económicos que pueda tener ese padre o en otro caso también, madre que no page la pensión de alimentos“, indicó. En último caso habría que considerar el pago mediante las cuentas de capitalización individual de las AFP, reparó Yeomans, dado que “no todo puede basarse en eso” y que “no todos tienen recursos en los fondos de pensiones”, señaló. Respecto a los criterios de justicia y dignidad con los que erigirá el proyecto a presentar por el gobierno con la bancada feminista, la parlamentaria señaló que con esto se busca radicar el hecho de que las mujeres busquen por sus propios medios los recursos para el pago de la pensión, entregando todas herramientas técnicas para este cometido. “Conversamos con la Ministra ayer sobre que, en los juicios también se generan dificultades porque muchas veces las trabajadoras tienen que ir solas detrás del pago de la pensión. Hay un problema también en materia de apoyo en el procedimiento judicial de asesoría que consideramos bien relevante pero obviamente vamos a partir por las urgencias que se requieren y en este caso permitir el pago de la deuda que se arrastra es uno de los temas en los que queremos avanzar rapidamente”. Respecto a la capacidad de concitar el respaldo de la oposición, Yeomans proyectó una buena acogida de parte de las legisladoras, considerando que varias se han ido tratando estos temas durante la administración anterior. Además más allá del hecho de ser mujeres, la diputada aseguró que muchas trabajadoras han requerido al Congreso dar una solución en esta materia, por lo que no duda en que está la intención de parte de las parlamentarias de responder a ese llamado. Ahora bien, con respecto a los proyectos que han levantado partidos como la UDI y la DC, Yeomans señaló que si bien están abiertas a buscar distintos mecanismos, presentó algunos matices de la discusión. “Hay distintas situaciones que creo que es importante detallar. Hay quienes tienen recursos económicos suficientes para poder pagar su pensión de alimentos y no lo hacen no porque no tengan sino porque no quieren y queremos perseguir ese pago, que el que no cumple lo haga y también hay otros casos, discutimos ayer de la situación que se está dando en el Congreso del proyecto de no exigirle el pago a aquellas adultas, adultos mayores que en este caso son los abuelos que tienen una pensión básica solidaria y que no se le puede exigir el pago de la pensión de alimentos desde ahí. En ese caso no debería salir perjudicado el niño o niña, por lo que debiera ser el Estado el que responda“, señaló. Conjuntamente “habrá que estudiar el impacto económico, cómo velar por el derecho del pago de alimentos y cómo ir viendo que estos pasos previos de exigir el cumplimiento del pago efectivo, se vayan generando y así llegar a esa instancia también para que ningún niño no tenga la pensión alimenticia pagada y por lo mismo, sus necesidades cubiertas”, consideró.

