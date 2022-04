3d8bb8fd6c

Cultura 25 conciertos en el Centro de Extensión Oriente y 10 en GAM: así será la nueva temporada de cámara del Instituto de Música UC Desde el 3 de mayo y hasta fines de octubre, todos los martes, profesores del Instituto de Música UC estrenarán un nuevo concierto en el Centro de Extensión Oriente. Todos contarán con público presencial y transmisión vía streaming. Diario Uchile Jueves 28 de abril 2022 9:43 hrs.

El 3 de mayo se iniciará la 58ª Temporada de Música de Cámara del Instituto de Música UC. Es la temporada de cámara más grande de nuestro país; se extiende cada año desde mayo a octubre, con un nuevo concierto cada semana. Exhibe una gran diversidad de repertorios, desde el Barroco hasta el estreno de obras actuales, incluyendo obras chilenas. También es muy transversal en cuanto a los formatos: hay desde recitales de piano solo hasta orquestas con coro, pasando por distintos dúos, tríos, cuartetos de cuerdas y ensambles. Los conciertos se realizarán cada martes a las 19:00 horas, en el Auditorio del Centro de Extensión Oriente (en el Campus Oriente UC, Jaime Guzmán 3.300, Providencia), con un aforo de cien personas y con transmisión en live streaming en Musica.uc.cl. En esa misma plataforma donde se realizan las inscripciones gratuitas. En la 58ª Temporada de Cámara de Música UC se estrenarán 25 conciertos y habrá, además, 10 conciertos de repetición en el Centro Cultural GAM. Todos tendrán acceso liberado. La 58ª Temporada de Cámara del Instituto de Música UC fue lanzada este miércoles con una actividad presencial que se realizó en el nuevo Centro de Extensión Oriente y que incluyó un recorrido tras bambalinas del nuevo auditorio que se terminó de construir en pandemia y que será el escenario de estos conciertos. Asistieron periodistas, críticos y autoridades de la UC y de otras universidades. Gerardo Salazar, subdirector de Extensión del Instituto de Música UC y timbal solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, citó a Víctor Hugo: “La música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio”. Destacó, además, que la temporada “alberga la representatividad de todas las áreas instrumentales y vocales cultivadas en el Instituto de Música UC” y que “es el reflejo de resultados artísticos que son producto de los trabajos académicos que se da en un espacio de investigación y creación”. Recalcó igualmente que la programación es heterogénea y ha sido pensada para los espectadores habituales como para las nuevas audiencias y que se caracteriza por “la variación estilística de cada programa y la conformación mixta de los conjuntos que participan”. La 58ª Temporada de Cámara de Música UC abrirá con un programa romántico, a cargo de un dúo femenino de violín y piano; las profesoras Liza Chung y Oriana Silva -concertino de la Orquesta Clásica Usach- contrapondrán dos sonatas de Johannes Brahms y César Franck (3 de mayo). En la siguiente fecha, un ensamble de cuerdas de profesores e invitados estrenarán en Chile el Noneto N°2 del finlandés Olli Mustonen, contrastándolo con el mundialmente famoso Octeto Op. 20 de Félix Mendelssohn-Bartholdy (10 de mayo). Hasta octubre participarán distintos profesores, con un amplio y variado repertorio que incluye grandes tesoros de la literatura universal, el rescate de repertorios valiosos pero relegados y también nueva música compuesta en la actualidad. Este año 2022, una selección de diez conciertos tendrá además funciones de repetición en el Centro Cultural GAM, marcando así el retorno de la temporada a esa sala, después del estallido social y la pandemia. “Estamos muy contentos de volver al GAM y así retomar otras audiencias. Es un barrio al que estábamos habituados antes de la pandemia y ahora estamos expectantes de volver”, señaló Felipe Ramos Taky, coordinador de Extensión de Música UC. El director coral destacó algunos programas que se estrenarán en la 58ª temporada. Entre ellos, el homenaje que ofrecerán a Claude Debussy a 160 años de su nacimiento tres profesores de Música UC que son además solistas de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile: Guillermo Lavado, en flauta, Celso López en violonchelo y Luis Alberto Latorre en piano (17 de mayo). Igualmente, dos conciertos de homenaje. Primero, un tributo a Olivier Messiaen, a 30 años de su muerte, en el cual se programó su célebre Cuarteto para el fin de los tiempos (9 de agosto), “una obra concebida y escrita en un campo de concentración”. Luego, un tributo al compositor mexicano Mario Lavista, fallecido en noviembre pasado (4 de octubre). “Siempre estamos comprometidos con los estrenos y el rescate de músicas olvidadas. Y por eso en esta temporada se estrenará en nuestro país el Noneto Nº2 del finés Oli Mustonen. También se realizará el estreno de un concierto para clavecín y orquesta de al compositora Wilhelmine von Bayreuth, a cargo de la profesora Verónica Sierralta y la nueva Orquesta Barroca Oriente”, destacó Ramos Taky. Asimismo, enfatizó en la participación clave que tendrán en la temporada los conjuntos estables de Música UC. En el lanzamiento también participaron cuatro profesores de Música UC que tendrán un rol protagónico en la 58ª temporada. La violista Georgina Rossi, quien se integró el año pasado a la planta académica luego de haber residido largamente en Estados Unidos, participará en tres conciertos. Celebró que podrá actuar con su colaboradora artística de varios años, la pianista chino-canadiense Silvie Cheng, quien viene la temporada como invitada. Juntas abordarán música sudamericana, incluyendo una obra de Juan Orrego-Salas que grabaron en su exitoso disco Mobili. Destacó también que será una de las intérpretes que presentarán una de las obras más famosas del repertorio de cuerdas: el Octeto de Felix Mendelssohn: “Es un verdadero placer. Siempre es una celebración para todos la música de cámara de Mendelssohn, escucharla y tocarla. Pero el Octeto en particular tiene algo mágico, no conozco a ningún cuerdista que no esté enamorado de esta obra”. Georgina Rossi remarcó además que con el Cuarteto Académico UC, del cual es parte, contrastarán el Cuarteto Nº1 de Frank Bridge y el ciclo de canciones On Wenlock Edge, de Ralph Vaughan Willliams, esto último con los también profesores Rodrigo del Pozo, tenor, y el pianista David Inzunza. “En Chile es muy fácil enamorarse de la música británica porque tenemos mucho en común con su espíritu, ambos países tienen una afinidad por la literatura y la tendencia a idealizar la vida de campo”, señaló la violista. Luis Alberto Latorre, Premio Presidente de la República 2016, es pianista solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y profesor del Instituto de Música UC, participará en numerosos conciertos de la próxima temporada. Interpretará música francesa en conciertos monográficos de Claude Debussy y de Darius Milhaud y además participará en el programa “París 1920”, con La Belle Excentrique de Erik Satie a cuatro manos con Tamara Buttinghausen y el Trío con piano Op. 120 de Gabriel Fauré, una de sus últimas obras. El pianista destacó el homenaje que realizarán a Mario Lavista y el concierto que ofrecerá con el Ensamble Contemporáneo UC, del cual es integrante, con obras concertantes. “Es un programa de solistas acompañado de ensambles, con una obra de Luca Francesconi con guitarra solista, y otra de Martín Matalón, con piano, que es muy interesante y difícil: Además se va a hacer el estreno en Chile de un arreglo del Concierto para violín de Alban Berg”, comenta. “Es un privilegio cómo se constituye esta temporada, a diferencia de otras. Esta programación es una verdadera oportunidad para los profesores que además somos intérpretes, de poder llevar a cabo los sueños que tenemos en la música de cámara. Se conforma a partir de un llamado, cada profesor piensa un programa y se postula. Por lo tanto es el resultado de los deseos y de los anhelos de los profesores, de lo que quieran tocar o lo que están investigando en ese momento”, aseguró Luis Alberto Latorre. La soprano Claudia Pereira y el guitarrista Luis Castro, quienes conforman el Dúo Carmina, también se refirieron al concierto que ofrecerán. “Todas las obras se refieren temática del amor, en sus distintas aristas, a través de tres grandes compositores que generalmente son abordados solamente en el ámbito guitarrístico: Manuel de Falla, con sus 7 Canciones Populares Españoles, Fernando Sor, con 12 Seguidillas de Fernando Sor, y Leo Brouwer”, comentó la soprano. El guitarrista, en tanto, reveló que en las piezas de Sor utilizará una guitarra romántica, cuyo sonido “es más agudo”. Conjuntos estables y grandes aniversarios Cinco conjuntos estables del Instituto de Música UC tendrán un rol fundamental en algunos de los conciertos más desafiantes de la 58ª temporada. El Cuarteto Académico UC) ofrecerá un vistazo sonoro de la creación musical inglesa de inicios del siglo XX junto al tenor Rodrigo del Pozo y el pianista David Inzunza, ambos académicos de Música UC (14 de junio). En la antesala de cumplir 30 años de trayectoria, el Estudio MusicAntigua UC estrenará sus propias versiones para ensamble de una colección de suites para clavecín solo del compositor barroco Charles Dieupart (5 de julio). Por su parte, el Cuarteto de Saxofones Oriente que lidera Miguel Villafruela entregará una panorámica de la creación actual latinoamericana, con cuatro estrenos mundiales (16 de agosto). El Ensamble Contemporáneo UC, que dirige Aliocha Solovera, estrenará en Chile el Concierto para violín de Alban Berg -en un arreglo de cámara-, figura clave de la Segunda Escuela de Viena, además de obras concertantes de Martín Matalón y Luca Francesconi (23 de agosto). El Coro de Estudiantes UC será dirigido por Felipe Ramos Taky en el cierre de la 58ª temporada. Se rescatará la versión original de la famosa Una noche en el Monte Calvo de Modest Mussorgsky, además de obras de Henry Purcell, John Dowland, Ástor Piazzolla, John Lennon y Paul McCartney (25 de octubre). Se celebrarán 160 años del nacimiento de Claude Debussy (17 de mayo) y los 130 años de Darius Milhaud (30 de agosto), con sendos retratos de cámara. Igualmente se conmemorarán los 150 años de Ralph Vaughan Williams, con la voz del tenor Rodrigo del Pozo y tres ciclos de canciones en dos conciertos (14 de junio y 2 de agosto). Además, se rendirá tributo a Olivier Messiaen, a 30 años de su muerte, con el famoso Cuarteto para el fin de los tiempos (9 de agosto) y también se rendirá homenaje al compositor mexicano Mario Lavista, fallecido en noviembre pasado, con un concierto monográfico (4 de octubre). Asimismo, se estrenará un programa que dará cuenta de la creación musical de París en 1920 con icónicas obras de Gabriel Fauré, Maurice Ravel y Erik Satie, incluyendo La Belle Excentrique de este último, para piano a cuatro manos (27 de julio). Habrá dos recitales de piano y uno de clavecín. Mario Alarcón abordará las obras más reflexivas de Franz Liszt, Maurice Ravel y Robert Schumann (20 de septiembre) y Liza Chung interpretará la famosa Suite Bergamasque de Claude Debussy y Baladas de Frédéric Chopin (11 de octubre). En tanto, Verónica Sierralta ofrecerá un monográfico de Johann Sebastian Bach en clavecín (27 de septiembre). Debutará en esta temporada, además, una nueva agrupación nacida en el seno del Instituto de Música UC: la Orquesta Barroca Oriente, que lidera el profesor Gonzalo Beltrán, desde el violín, con una serie de conciertos barrocos y el estreno en Chile una obra de la compositora Wilhelmine von Bayreuth, figura clave de la consolidación de esa ciudad como un epicentro musical (24 de mayo). También nació en el propio Instituto de Música UC el Dúo Carmina, que integran los académicos Claudia Pereira, soprano, y Luis Castro, guitarrista, quienes abordarán canciones de Hispanoamérica: una serie de Seguidillas de Fernando Sor, las Canciones Amatorias de Leo Brouwer y Siete Canciones Populares Españolas de Manuel de Falla (19 de octubre). Entre los invitados, se destaca la pianista china-canadiense Silvie Cheng, quien conforma un dúo con la violista y profesora de Música UC Georgina Rossi. Juntas ofrecerán una panorámica de la música de cámara sudamericana del siglo XX (7 de junio). Los estudiantes más destacados del Instituto de Música UC y los intérpretes recién titulados también serán parte de la 58ª temporada. Un ensamble de estudiantes participará en la suite El Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns (6 de septiembre) y el clarinetista Nicolás Guerrero y el violinista Fernando Espinoza actuarán con la pianista y profesora Marcela Rodríguez, en un exigente programa que incluye Contrastes de Bela Bartok y la Sonata de Carlos Guastavino (19 de julio). Asimismo, fueron programadas obras de Johannes Brahms, Igor Stravinsky, Norbert Burgmüller, Diego Ortiz, Domenico Zipoli, Pedro Humberto Allende y Alfonso Leng. Se suma Blue Concert, con un ensamble de bronces en repertorio estadounidense y obras del famoso compositor de cine Michel Legrand (28 de junio). Igualmente, una composición actual de Aliocha Solovera, que fue comisionada por el guitarrista Luis Orlandini y el organista Alejandro Reyes, y que estrenará este dúo de profesores (31 de mayo).

