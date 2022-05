13f1f16b67

Educación Nacional Proceso Constituyente Estado Regional: Pleno de la Convención aprueba artículo sobre solidaridad interterritorial Según reza la norma visada por el hemiciclo "el Estado y las entidades territoriales deben contribuir a la corrección de las desigualdades que existan entre ellas". También pasó al borrador la disposición que crea universidades estatales por región. Natalia Palma Jueves 5 de mayo 2022 18:53 hrs.

Hoy el pleno de la Convención se pronunció sobre la segunda propuesta de la comisión de Forma de Estado, la cual apunta a los artículos que fueron rechazadas en particular en su tercer informe. Esto, luego que ayer miércoles la sesión tuviera que ser aplazada, debido a la intensa jornada votación que concitó el mismo día la segunda propuesta de la comisión de Derechos Fundamentales. Con esto, la comisión cerró su trabajo sobre propuestas constitucionales para ahora avanzar en la elaboración de normas transitorias. Así, de esta nueva reformulación del articulado, pasaron 24 normas en su totalidad o parcialmente al borrador de la nueva Constitución, entre las cuales destacan, por ejemplo, aquella contenida en el artículo 16 sobre solidaridad interterritorial, que establece que “el Estado y las entidades territoriales deben contribuir a la corrección de las desigualdades que existan entre ellas”. Asimismo, alcanzaron el quorum de los 2/3 el resto sus incisos, que plantean un fondo de compensación para las entidades territoriales con menor capacidad fiscal (inc. segundo), transferencias directas por parte del Estado (inc. tercero) y un fondo de contingencia y estabilización macroeconómica (inc. cuarto). Recordemos que en base a las votaciones del primer y segundo informe de esta comisión, el plenario ya había aprobado los artículos que establecen que “Chile es un Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas” y que “la comuna autónoma es la entidad territorial base del Estado regional”. En esta ocasión, también fueron visados las normas que apuntan a que el Estado fomentará los mercados locales, ferias libres y circuitos cortos de comercialización (artículo 37); que protegerá la función ecológica y social de la tierra (artículo 39, inciso primero); que apoya y reconoce la agricultura campesina e indígena, la recolección y la pesca artesanal (artículo 41); y que tomará las medidas necesarias para prevenir la violencia y las desigualdades que afrontan mujeres y niñas rurales (artículo 45, inciso primero). Por su parte, en materia de educación superior, por 111 votos a favor, 19 en contra y 16 abstenciones fue aprobado el artículo 55, que señala que “en cada región existirá, al menos, una universidad estatal y una institución de formación técnico profesional de nivel superior estatal. Estas se relacionarán de manera coordinada y preferente con las entidades territoriales y servicios públicos con presencia regional, de acuerdo a las necesidades locales”.

