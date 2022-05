Embajador Palestino en Chile calificó la muerte de la periodista de Al Jazeera como “crimen organizado” por Israel

ba44a613e8

El embajador de Palestina en nuestro país Imad Nabil Jadaa, calificó como “un crimen organizado y dirigido por el gobierno de Israel” la muerte de la periodista Shireen Abu Akleh, de la cadena árabe Al Jazeera, ocurrida en la ciudad de Jenin en Cisjordania. Junto con expresar su dolor por la muerte de la profesional, el embajador afirmó que la periodista recibió un disparo en la cabeza a más de 70 metros en un lugar donde no se encontraba ningún combatiente palestino. “Es un crimen determinado y decidido. No es ninguna casualidad, no como salió el Primer Ministro sionista acusando fuego palestino. No había ningún combatiente palestino en ese momento, según los testigos nacionales e internacionales. Así podemos calificar este incidente como un crimen organizado y dirigido por el gobierno de Israel, que está tratado de silenciar a quien está tratando de poner en conocimiento del mundo lo que está pasando con el pueblo palestino”, indicó el diplomático. El embajador afirmó que Shireen Abu Akleh fue una periodista que pasó 27 años de su vida cubriendo el derecho de su pueblo y todas las causas justas en el mundo. “Fue asesinada hoy en la mañana. Asesinada por los soldados de la ocupación sionista con un proyectil directo a su cabeza. Era una periodista de 51 años que nació en Jerusalén y creció bajo la sombrilla de la ocupación, sufriendo por su pueblo la humillación, el genocidio y la ocupación de todos los días. Trató, como periodista, de reflejar la imagen verdadera de la ocupación”, afirmó el embajador. Imad Nabil Jadaa agradeció las muestras de apoyo y solidaridad de los chilenos, del Parlamento y de cientos de personas que a través de las redes sociales han expresado sus condolencias por este asesinato. En esa misma línea, la Autoridad Palestina afirmó que se trató de un “escandaloso crimen” y una “ejecución” y como parte del esfuerzo israelí por ocultar la verdad de la ocupación de Cisjordania. El crimen de la profesional que cubría los campos ocupados de Jenin, causó conmoción internacional y en nuestro país, la Comunidad Palestina de Chile expresó su condena por los hechos “Como Comunidad Palestina condenamos enérgicamente este repulsivo crimen y violación contra la libertad de prensa palestina e internacional, representado en el asesinato a sangre fría de esta destacada periodista norteamericana-palestina, que falleció cumpliendo con su deber al informarle al mundo los horrores que vive el pueblo palestino bajo la ocupación israelí”, señala el comunicado.

