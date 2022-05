ec7b84227c

Nacional Gobernador del Biobío por violencia: “Aquí no es una carrera de 100 metros planos, es una acción concertada desde el Estado” Rodrigo Díaz se reunió con el Presidente de la República, Gabriel Boric, a quien planteó la necesidad de coordinar a los diferentes estamentos del Estado para dar una respuesta global y conjunta al fenómeno que enfrenta la Macrozona Sur. Diario Uchile Jueves 26 de mayo 2022 12:43 hrs.

“Se debe hacer la política en serio”, comentó el gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, luego de reunirse con el Presidente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda, a quien entregó una propuesta con varias iniciativas para enfrentar el fenómeno de la violencia que se registra en el sur del país. El jefe regional indicó que “desde la distancia se ven las cosas distintas”, para luego agregar que “la gravedad de lo que pasa nos obliga a hacer política en serio, no política de cuñas, no política por quién tiene el liderazgo en un minuto. Por eso he venido a ver al Presidente. Y debo decir que he encontrado una muy buena acogida del Presidente”. Entre las propuestas se cuenta la compra de tierras para la restitución a comunidades indígenas, apoyo a las víctimas de la violencia, diálogo para mejorar las condiciones sociales para las personas que viven en las comunas aledañas y de fomento productivo. A eso se suma la necesidad de coordinar el trabajo de los gobiernos regionales, municipios, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos, entre otros servicios. “Todas las agencias del Estado debemos colaborar para abordar un problema que lamentablemente tenemos y que no se va a solucionar en 24 horas”, puntualizó. Ante las reiteradas preguntas sobre la necesidad de ampliar la presencia militar a todos los caminos y rutas secundarias en las provincias de Arauco y Biobío, así como en la Región de la Araucanía, Díaz indicó que no existe capacidad humana para un despliegue de esas características. “Los kilómetros que tiene la Región del Biobío y la Región de la Araucanía son del orden de 22 mil kilómetros de rutas. Es físicamente imposible hablar de que va a haber protección en todos y cada uno de esos 22 mil kilómetros porque no existen fuerzas en el Estado para ejercer una fuerza de esa magnitud”, precisó. Requerido si es que prefiere un estado de excepción amplio a diferencia del que se implementó hace un par de semanas por parte del gobierno, el gobernador del Biobío indicó que de ser necesario debe existir la protección militar que sea requerida por cuestiones de seguridad. Sin embargo, subrayó que es necesaria una “acción constante del Estado”. “Cuando hay una explotación en una zona agrícola o forestal o en una zona de desarrollo turístico que de acuerdo a la acción de inteligencia se determina que puede presentar algún riesgo, obviamente que se tendrá que brindar la protección que corresponde. Pero aquí no es una carrera de 100 metros planos, es una acción política concertada del Estado para poder planificar las cosas que se van a realizar”, dijo el gobernador.

