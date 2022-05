97313ec61c

1cf0e3dd06

Nacional Subsecretario Monsalve advierte: “El estado de excepción por sí solo no es capaz de garantizar por completo que desaparezcan estos hechos” Luego de reunirse con autoridades en la Región de la Araucanía, la autoridad señaló que no se pueden generar falsas expectativas de que el despliegue militar resolverá todos los actos delictivos que ocurren en la Macrozona Sur. Diario Uchile Miércoles 25 de mayo 2022 20:32 hrs.

Whatsapp Tweet

El estado de excepción no es la única herramienta que puede ayudar a resolver los problemas que ocurren en la Macrozona Sur afirmó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien visitó la Región de la Araucanía este miércoles luego que ayer muriera un trabajador forestal luego que el bus donde se trasladaba a una faena forestal fuera atacado a balazos por un grupo indeterminado de personas. Durante la jornada, Monsalve se reunió con el delegado presidencial Raúl Allard, así como con los jefes policiales y de las fuerzas armadas en el marco del decreto presidencial que permitió un despliegue acotado para el resguardo de carreteras y caminos secundarios. “Para el país, para la región y para el Gobierno, el asesinato de Segundo Catril, es un hecho doloroso y que las instituciones del Estado deben rechazar. Hay que perseguir y condenar a todas las bandas dedicadas a cometer crímenes organizados”, sostuvo Monsalve luego de los encuentros sostenidos en la zona. El subsecretario agregó que “el fiscal ha calificado el hecho como una emboscada. El problema aquí son las organizaciones criminales y mientras no puedan ser identificadas, capturadas, desarticuladas y encarceladas, seguiremos siendo víctimas de este tipo de actos violentos y cobardes. Estos hechos de violencia han ocurrido con y sin estado de excepción, por eso no hay que olvidar las tareas principales del Estado. Desarticular las organizaciones criminales es la tarea fundamental del Gobierno”. Además, subrayó que “el hecho ocurre en una ruta forestal y hay cientos de caminos forestales en nuestras regiones. Son caminos que exclusivamente llevan a una faena forestal y creo que es bien importante tener en cuenta esto, porque si generamos la sensación que a través del Estado de Excepción vamos a tener Fuerzas Armadas en todos los caminos forestales, vamos a estar generando no solo una expectativa falsa, sino que vamos a estar enfrentando un problema de manera equivocada”. Monsalve insistió en que “siempre se encontrará un camino donde transitan personas y no hay fuerzas militares y por lo tanto siempre alguien que quiere hacer una emboscada, lo va a encontrar. Quiero volver a insistir para no generar falsas expectativas; el Estado de Excepción lo vamos a utilizar con todas las herramientas que el Estado de Derecho permite para proteger la seguridad de las personas, pero el estado de excepción por sí solo no es capaz de garantizar por completo que desaparezcan estos hechos”. Por otra parte, indicó que “el Gobierno ha instruido al Jefe de la Defensa Nacional, el compromiso es garantizar la seguridad de las rutas, es por eso que queremos que las Fuerzas Armadas se dediquen preferentemente a la seguridad de las carreteras. El Gobierno cumplirá con su compromiso que es garantizar la seguridad de las rutas y se evaluará cómo sigue la marcha del estado de excepción”. Monsalve precisó que “quiero volver a reiterar, la disposición del Gobierno para llegar a acuerdos legislativos que permitan tener herramientas que para perseguir de manera más eficaz a bandas criminales. Hemos planteado la ley de inteligencia como un punto de encuentro para llegar a acuerdo donde podemos llegar a acuerdos para dar una mejor ley de inteligencia el país”. Respecto a la evaluación del avance del estado de excepción, Monsalve dijo que este jueves se realizará una reunión en la que participarán la ministra del Interior, Izkia Siches, y la de Defensa, Maya Fernández.

El estado de excepción no es la única herramienta que puede ayudar a resolver los problemas que ocurren en la Macrozona Sur afirmó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien visitó la Región de la Araucanía este miércoles luego que ayer muriera un trabajador forestal luego que el bus donde se trasladaba a una faena forestal fuera atacado a balazos por un grupo indeterminado de personas. Durante la jornada, Monsalve se reunió con el delegado presidencial Raúl Allard, así como con los jefes policiales y de las fuerzas armadas en el marco del decreto presidencial que permitió un despliegue acotado para el resguardo de carreteras y caminos secundarios. “Para el país, para la región y para el Gobierno, el asesinato de Segundo Catril, es un hecho doloroso y que las instituciones del Estado deben rechazar. Hay que perseguir y condenar a todas las bandas dedicadas a cometer crímenes organizados”, sostuvo Monsalve luego de los encuentros sostenidos en la zona. El subsecretario agregó que “el fiscal ha calificado el hecho como una emboscada. El problema aquí son las organizaciones criminales y mientras no puedan ser identificadas, capturadas, desarticuladas y encarceladas, seguiremos siendo víctimas de este tipo de actos violentos y cobardes. Estos hechos de violencia han ocurrido con y sin estado de excepción, por eso no hay que olvidar las tareas principales del Estado. Desarticular las organizaciones criminales es la tarea fundamental del Gobierno”. Además, subrayó que “el hecho ocurre en una ruta forestal y hay cientos de caminos forestales en nuestras regiones. Son caminos que exclusivamente llevan a una faena forestal y creo que es bien importante tener en cuenta esto, porque si generamos la sensación que a través del Estado de Excepción vamos a tener Fuerzas Armadas en todos los caminos forestales, vamos a estar generando no solo una expectativa falsa, sino que vamos a estar enfrentando un problema de manera equivocada”. Monsalve insistió en que “siempre se encontrará un camino donde transitan personas y no hay fuerzas militares y por lo tanto siempre alguien que quiere hacer una emboscada, lo va a encontrar. Quiero volver a insistir para no generar falsas expectativas; el Estado de Excepción lo vamos a utilizar con todas las herramientas que el Estado de Derecho permite para proteger la seguridad de las personas, pero el estado de excepción por sí solo no es capaz de garantizar por completo que desaparezcan estos hechos”. Por otra parte, indicó que “el Gobierno ha instruido al Jefe de la Defensa Nacional, el compromiso es garantizar la seguridad de las rutas, es por eso que queremos que las Fuerzas Armadas se dediquen preferentemente a la seguridad de las carreteras. El Gobierno cumplirá con su compromiso que es garantizar la seguridad de las rutas y se evaluará cómo sigue la marcha del estado de excepción”. Monsalve precisó que “quiero volver a reiterar, la disposición del Gobierno para llegar a acuerdos legislativos que permitan tener herramientas que para perseguir de manera más eficaz a bandas criminales. Hemos planteado la ley de inteligencia como un punto de encuentro para llegar a acuerdo donde podemos llegar a acuerdos para dar una mejor ley de inteligencia el país”. Respecto a la evaluación del avance del estado de excepción, Monsalve dijo que este jueves se realizará una reunión en la que participarán la ministra del Interior, Izkia Siches, y la de Defensa, Maya Fernández.