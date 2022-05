ec7b84227c

Educación Pensiones Política Proceso Constituyente Senador Gustavo Sanhueza por trabajo de la Convención: “Tenemos una profunda desilusión de lo que ha pasado en estos meses” El parlamentario UDI aunque aclaró que se debe esperar la propuesta final, lamentó el clima de confrontación permanente en torno al órgano constituyente. También acusó casos dramáticos y profundos errores en las políticas de educación. Diario Uchile Jueves 26 de mayo 2022 9:45 hrs.

El senador Gustavo Sanhueza (UDI) lamentó el clima que se ha generado en torno a la convención constituyente y aunque asegura que no es prudente declararse a favor o en contra sin el texto final depurado de la propuesta constitucional, reconoce desilusión en torno al proceso. “Creo que en general como país tenemos una profunda desilusión de lo que ha pasado en estos meses, en cómo se ha ido desarrollando el trabajo. Esta confrontación permanente creo que no ha contribuido finalmente a tener un ambiente como país que esté más en calma después de lo que nos pasó el 18 de octubre”, indicó en el programa Profundidad de Campos de TV Senado. Pese a esto, el parlamentario por Ñuble reconoció que siendo uno de los vicepresidentes de la UDI han acordado no emitir opiniones aún por el apruebo o el rechazo. “Como partido no podemos manifestarnos antes cuando hay un trabajo que están haciendo los convencionales. Es como decirles ‘no sigan trabajando, si ya tomé la decisión’”, explicó. “Creo que ahí uno tiene que tener el respeto necesario a aquellos que han estado defendiendo nuestras ideas en la convención”, agregó. Cese del SIMCE: Es un profundo error Por otra parte, el legislador- también miembro de la comisión de Educación del Senado- se refirió a los últimos acontecimientos sobre estas materias y señaló que en el caso de la violencia escolar no se ha analizado la relación entre el ambiente doméstico y los establecimientos. “No estábamos acostumbrados que nuestros niños anden con armas, amenazas. Tenemos que hacernos cargo como sociedad en un todo”, dijo llamando a no desestimar los efectos de la pandemia. Asimismo reiteró que la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública “se está haciendo mal desde el inicio”. “Es dramático, desde el inicio ha habido problemas en su implementación, es sabido. Es súper frustrante para una persona que ha trabajado por muchos años, que ha dado lo mejor de sí, que se perfeccionó, que hace su labor adecuadamente, que sin ninguna evaluación por ley se finiquiten”, añadió estimando en 12 mil trabajadores y sus familias afectados. Por otra parte, lamentó la suspensión del SIMCE y la evaluación docente, considerando que la decisión del Ejecutivo “es un profundo error. El ministerio dice desfasamos el SIMCE porque los resultados están el próximo año. ¿Cuál es el efecto que ha tenido en nuestros alumnos la pandemia? ¿Cómo vamos a tener una política pública si no tenemos una evaluación de lo que está sucediendo?”, esgrimió. “Si queremos perfeccionarlo (SIMCE) comencemos a trabajar en otro pero no se puede dejar de hacer las cosas porque vas a hacer otras. Es como que los legisladores paráramos de legislar porque a lo mejor se aprueba el proyecto de constitución. Es ilógico. Y ahora se ha anunciado la suspensión de la evaluación docente, también es otro profundo error”, evaluó el parlamentario de oposición. También planteó que “esta política que está estableciendo el ministro de educación de retirar todo tipo de evaluaciones es negativa y regresiva. Los perjudicados van a ser los niños”. Respecto al fin del CAE, el senador UDI sostuvo que “el presidente Boric hizo un anuncio que yo no sé si se equivocó en sus palabras o cambió de opinión nuevamente, que es una característica de él, en el sentido que dijo que se iba a apoyar a quienes iban más al día. Eso no es hacerse cargo del problema. Nosotros no queremos que sea una medida parche” aludió esperando que de aplicarse algo en ese sentido “considere las diferentes realidades”.

