Política Chile Mejor sin TLC acusa “desinformación” y presiones para actualizar tratado con la Unión Europea Las organizaciones denuncian una suerte de "matonaje" hacia posturas que dan cuenta de la relación de estos acuerdos con la desigualdad y la sobre-explotación. Además aseguran que contravendría los principios de la nueva constitución. Maria Luisa Cisternas Viernes 27 de mayo 2022 7:13 hrs.

Un comunicado emanó la plataforma Chile Mejor sin TLC y No al TLC Europa Chile para exigir al Gobierno no firmar la actualización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, a cuyas instituciones acusan de una constante presión hacia la nueva administración de Gabriel Boric para finiquitar el acuerdo, como fue el caso de la reciente visita de una delegación del Europarlamento al país “con el objetivo no declarado de agilizar la firma por parte de Chile”, denuncian en la misiva. Asimismo, señalaron que el Tratado se negoció bajo el período de Sebastián Piñera sin ningún tipo de apertura a la ciudadanía y que a poco concluir el anterior Gobierno, “tuvo lugar la ronda final del acuerdo con la contraparte europea sin que la opinión pública conozca los detalles, el diagnóstico, estudios y criterios de la negociación”. Además, señalaron que “las negociaciones se agilizaron a partir del 15 de noviembre de 2019, con 7 rondas post estallido en paralelo a la represión en las calles, y un viaje del canciller Allamand en el mismo sentido”. Pese a que esto fue objeto de denuncia por parte de Chile Mejor sin TLC, además de plataformas de derechos humanos y de pueblos indígenas, las negociaciones se cerraron antes que culminara el proceso constituyente y que se realizaran las elecciones presidenciales, donde se acusa además una constante presión al nuevo Ejecutivo para cerrar el acuerdo que heredó de la administración anterior. Lo anterior es del todo reprobable, sostienen, dado que “las autoridades chilenas no han entregado estudios que demuestren los beneficios de este acuerdo para Chile”. Por el contrario, afirman que la actulización del Tratado con la Unión Europea contraviene varios de los principios que establece la propuesta de Constitución que “pondrá en marcha importantes avances en materia de derechos de carácter social, así como de derechos de la naturaleza, a los que se agregan la definición del agua como un bien común inapropiable, y un Estado de carácter Plurinacional”. “Ello abre también la posibilidad de que el país sea llevado por inversores europeos a las cortes permanentes del sistema de resolución de controversias internacionales, sobre la base de considerar como una causal de expropiación, los efectos en sus ganancias, de las regulaciones que deberán dictarse para la implementación de la Constitución”, agregaron. Por otro lado denunciaron una “suerte de matonaje a través de los medios de comunicación” con el objetivo de acallar o descalificar cualquier postura díscola a los Tratados de Libre Comercio. Así lo señaló Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales e integrante de Chile Mejor sin TLC. “Han surgido voces que voces que buscan acallar la crítica o la disidencia frente al impacto de estos instrumentos internacionales a la realidad interna de nuestro país. Quieren silenciar a quienes quieren mostrar la relación que existe entre la desigualdad, la sobre-explotación de los territorios y estos acuerdos comerciales en nuestra realidad“, afirmó. Es por esto que el llamado que se hace al Gobierno es a “dejar de lado la interferencia en los avances de los pueblos y mantener congelados Tratados como el TLC con la UE y el TPP11″. Así lo manifestó Esteban Silva, de la Fundación Constituyente XXI y Chile Mejor sin TLC. “Luego de la revuelta social que permitió el proceso de la nueva constitución ha quedado claro que los TLC como el TPP11 no deben ser negociados a espaldas del pueblo, pues afectan directamente las condiciones de vida y el modelo de desarrollo. Por lo mismo, le exigimos al gobierno de Apruebo Dignidad que sea coherente con su postura crítica a los TLC negociados sin participación ciudadana. Y que no se deje presionar por la UE para firmar la actualización del TLC con Chile”, señaló.

