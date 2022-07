1209f49207

c4e0faf71e

Nacional Política Experto Pedro Santander: “Enfrentamos una suerte de cadena nacional de Fake News” El director del Grupo de Investigación 'Demoscopia Electrónica del Espacio Público de la PUCV, analizó la cantidad de noticias falsas sobre la Convención Constitucional y la estrategia para socavar y destruir el proceso constituyente. Osciel Moya Plaza Sábado 2 de julio 2022 9:07 hrs.

El aborto a los nueve meses de embarazo; el fin del derecho a la propiedad y de la independencia del Banco Central; la eliminación de los símbolos patrios como la bandera, himno, el escudo y la cueca como baile nacional o que el país queda desmenbrado en varias naciones y los narcotraficantes podrán optar a cargos de representación popular, son solo algunas de las noticias falsas o Fake News a las que han sido expuestos los chilenos desde que se instaló la Convención Constitucional. No es algo que haya pasado, ya que a dos meses del plebiscito de salida, la campaña de la mentira seguramente se va a incrementar. En noviembre del año pasado, la Fundación Interpreta hizo un seguimiento de estas noticias y de quiénes estaban detrás de ellas. Solo una muestra del impacto que tienen en la opinión pública, da cuenta el twitter de la convencional Marcela Cubillos, quien el 25 de noviembre escribió: “República de Chile, nuestra bandera, nuestro himno… ¿ahora van por la cueca? Convencional Francisca Linconao @MachiFrancisca1”. Según la fundación, este mensaje generó más de 6.5 millones de impresiones y un alcance de 2.4 millones de usuarios. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es rol de los medios de comunicación en la construcción de mensajes y su impacto en la opinión pública? Estos fueron los temas que Radio y Diario Universidad de Chile consultó al experto Pedro Santander, Director Grupo de Investigación ‘Demoscopia Electrónica del Espacio Público’ (DEEP) de la PUCV. Santander señaló que el uso de las mentiras, medias verdades y falsedades que se emplean en la dinámica política es de antigua data. Sin embargo, con ocasión de la Convención Constitucional “hemos visto una intensidad del comportamiento, de la fake news en el marco de lo mediático que es inédito, solo comparable al Plan Zeta, donde en tan poco tiempo se difunden tantas mentiras a través de los medios de una manera intencionada como ha ocurrido ahora” Explicó que como grupo de investigación hicieron un seguimiento y cómo en la discusión pública, detectaron discursos de odio contra la Convención en su primera fase, y ese ataque iba acompañado de fake news que afectaron a la convención , en particular a Elisa Loncón, la primera presidenta del organismo. Qué hay de novedoso en todo esto, considerando que la estrategia política de derecha era boicotear el desarrollo de una instancia a la que llegaron muy disminuidos o representando a la siempre minoría, pero que lo controla todo. En primer lugar, afirmó Santander, los medios de comunicación convirtieron un acontecimiento que es la discusión constitucional, en una noticia escandalosa de ciclo largo que se extendió durante un año y en el marco de lo que se llama “escándalo político”. Siempre se informó mucho acerca de pequeños, medianos o mayores escándalos creados o muchas veces fabricados sobre la discusión política y la discusión convencional misma, señaló el experto. Agregó que se pudo “identificar toda una estrategia comunicacional mediática, de ciertos medios, de centrar gran parte de la información en los convencionales y no en la discusión constitucional. Personificaron y atacaron al mensajero y fue muy evidente. Esos elementos de la construcción de la noticia de ciclo largo, de generar un escándalo y atacar al mensajero, son elementos relativamente conocidos que se prolongaron durante todo el año contra la Convención” Añadió que lo nuevo de esa estrategia es el “uso de la fake news que es nuevo para Chile en cuanto a la intensidad y que se dio en casos como el llamado desenfrenado carrete constitucional, donde incluso hablaron que Elisa Loncón se había lanzado desnuda a la piscina. Y esto fue publicado, y eso sí es novedoso, por personas de la institucionalidad política chilena, como el diputado Sergio Bobadilla, también lo twiteo el ahora senador, Luciano Cruz Coke y fue impulsado por Radio Bío Bío, con amplio alcance y de gran audiencia chilena”. Santander expresó que ese impulso de fake news se agrega a que durante un año se prolongaron una tras otra una serie de noticias falsas sobre la constitución. “Nunca creo habíamos visto durante un año tanta construcción falsa de un mismo acontecimiento. Que se elimina las Isapres, que el Banco Central no tendrá independencia, que se podrá abortar hasta el noveno mes, que (Nicolás) Maduro había mandado a saludar a la convención, que se eliminaría el himno, la bandera y el escudo y que se eliminaría la palabra República, etc.” El analista afirma que otro elemento novedoso es una suerte de “quinta columna intrainstitucional al interior de la convención que apostó por hacer fracasar y destruir y además, fueron los mismos impulsores de fake news los encargados de destruir el trabajo de la convención” Santander afirmó que también esto es nuevo, porque en general en los últimos años la derecha siempre se atrincheró en las instituciones del Estado, donde se hace fuerte, pero en este caso “la derecha apostó por la destrucción o por el mal funcionamiento, por el descrédito y el desprestigio de la misma, entre ellos de manera muy preponderante, a través del uso de fake news, donde Marcela Cubillos fue importante, incluso fue sancionada por la mesa de la convención. Ahí tenemos una serie de noticias falsas que desde la propia Convención salieron para dañar a la propia Convención” En la difusión de estas informaciones, existe un cuestionamiento general sobre el rol de los grandes medios de comunicación, principalmente ligados a los consorcios de Copesa, El Mercurio y de los canales de televisión, que no solo no son capaces de aclarar o chequear las fuentes ante una noticia mal intencionada, sino que además hay una predisposición a dar más cabida o tratar con guante blanco a quienes se inclinan por el rechazo a la nueva constitución. Al respecto, Santander señala que hay medios que trataron de estar muy alertas con este tipo de información y otros que fueron laxos en el control de las fake news. “Recuerdo lo que hizo la Radio Bío Bío, pero también tenemos a Las Últimas Noticias que en portada completa, hablaba que se van a extinguir los fondos de pensiones. Vivimos momentos en los matinales, ciertos debates televisivos, donde los conductores eran muy estrictos con los convencionales de izquierda y muy laxos con los convencionales que difundían noticias falsas. Generalmente los periodistas, salvo contadas excepciones, no frenaban ni desmentían esas noticias”. Añadió que los medios reflejan también lo que ocurre en el país y hoy Chile está entre dos opciones, apruebo o rechazo, y “los medios de comunicación tomaron partido, los rostros, los periodistas tomaron partido. Es decir, en este momento además, como tenemos en Chile una situación mediática muy concentrada en términos de propiedad y de discursos, los medios de comunicación que disfrutan de esa concentración mediática en general se alinearon con la opción del rechazo”. Santander afirmó que dado ese escenario, “el país está siendo bombardeado por todos lados con discursos que cuestionan o que insegurizan la opción del apruebo y en cambio impulsan la opción de rechazo. Es una suerte de cadena nacional a la que nos estamos enfrentando. Eso es interesante porque en la nueva constitución se hace cargo también del problema que tenemos en Chile que es la concentración mediática. y esto se ve mucho con el tema del rechazo una suerte de cadena nacional a favor del rechazo y vemos a diario la comunicación social chilena y creo que es un momento para reflexionar en torno a la necesidad de tener pluralidad mediática”, precisó. Añadió que esto se ha convertido en una “suerte de clausura de otro punto de vista y estamos todos los días enfrentando propaganda a favor del rechazo en la radio, en la tele, en las RRSS, en los diarios con lo mismo que impulsan el rechazo en el contexto de esa lógica”. El nivel de noticias falsas ha llegado a tal punto que en su reciente visita del Presidente Boric a Arica, salió a desmentir una información que hablaba que las viviendas no serían heredables a las familias. “Ojalá que quienes defiendan sus posiciones, sean cuales sean, lo hagan a través de la verdad y no a través de la difusión de noticias falsas que no hacen más que desinformar y empañar una campaña que debiera ser cívica”, dijo el mandatario. Sobre este punto, Santander afirmó “ojalá el presidente Boric tuviera más momentos donde alerta a la población chilena en torno a tener una lectura crítica, a masticar la información que llega porque el fenómeno de las fake news, de la toxicidad informativa, es tan intenso y preocupante que creo que las máximas autoridades del país tienen el deber, sobre todo en una situación donde donde hay concentración mediática, de alertar a la audiencia a saber digerir la información y hacer una lectura más vigilante y más crítica”

