Economía Nacional Política Diputados PPD-Independientes pidieron al gobierno decretar estado de Alerta Alimentaria Preventiva Las y los legisladores proponen que se cree una despensa nacional de alimentos ante la escasez y el aumento de los precios. Además, aclararon que esto no toca los bonos de invierno o IFE que distintos sectores están solicitando. Diario Uchile Martes 5 de julio 2022 14:19 hrs.

La bancada de diputados PPD-Independientes presentó un Proyecto de Resolución en el que solicita al Presidente de la República, Gabriel Boric, decretar estado de Alerta Alimentaria Preventiva, ante el aumento en el precio de los alimentos y la escasez de suministros nacionales e internacionales. El diputado independiente y miembro de la comisión de Hacienda de la Cámara Carlos Bianchi, explicó que la idea es que el país se anticipe ante una crisis real de alimentos en el mundo y se cree una despensa nacional de alimentos en la eventualidad, tanto por la escasez como por el incremento del precio de la alimentación, que nuestro país vea la necesidad de acudir de manera oportuna a las familias que requieran de sus apoyos. Aclaró que esta iniciativa no toca en lo más mínimo las propuestas de bonos de invierno o IFE que todos los sectores están solicitando. “Lo que estamos haciendo acá es elaborar una estrategia de anticipación que en la eventualidad, como ya se conoce en todo el mundo, que exista escasez, pero además un significativo aumento de los valores de los alimentos y las familia más carenciadas tengan la urgente necesidad de contar con alimentos. Y se crea esta alerta alimentaria preventiva, así como lo hay en materia de salud también en materia de alimento, es muy necesario que nuestro país tenga una estrategia de anticipación”, precisó Bianchi. Por su parte la diputada PPD Helia Molina, integrante de la comisión de Salud, manifestó que “este no es solamente un tema económico y de escasez de alimentos, también es un tema de salud y calidad de vida. Las personas necesitan alimentarse especialmente en edades de mayor vulnerabilidad que pueden significar no solamente desnutrición sino el deterioro del desarrollo cognitivo, motor y social. Por tanto, es una resolución que ponemos sobre la mesa que va más allá de la problemática específica de precios y de su éxito dependerá el presente y el futuro de generaciones”. En tanto, el subjefe de la Bancada PPD-Independientes, Cristian Tapia, afirmó que “se pueden tener múltiples opciones de cómo realizarlo, pero eso es algo que el gobierno debe resolver. Lo que nosotros pretendemos es que no nos pase lo que pasó cuando empezó la guerra en Ucrania y Rusia, que de un momento para otro en menos de quince días teníamos un aumento de precio de mercadería sumamente alta, y en el día de hoy hay muchas familias que no alcanzan a llegar a fin de mes. Es necesario que el gobierno asegure una cantidad de alimentos, y que no nos pille por sorpresa de aquí a fin de año cuando estos productos a nivel internacional, vayan aumentando de precio”. Por último, la diputada independiente, Marta González, señaló que “es básico poder resguardar del invierno a las poblaciones más vulnerables, adultos mayores y familias con numerosos niños. En la pandemia vimos cómo los comedores sociales, las ollas comunes, aumentaron significativamente porque hay una demanda por alimentos que no la tenemos considerada “. El proyecto de Resolución pide al gobierno instruir a la brevedad y mediante el trabajo mancomunado entre los ministerios de Hacienda, Economía, Agricultura, Salud, Desarrollo Social y representantes del mundo privado vinculados con la producción y distribución de alimentos, el diseño e implementación de un plan extraordinario y temporal que haga frente a la inminente crisis de producción y acceso a los alimentos por parte de la población. Entre otros puntos, la propuesta contempla que el Estado adquiera de manera directa productos que integran la Canasta Básica de Alimentos, con el fin de crear la “Despensa Solidaria” que beneficie a las familias que integren el Registro Social de Hogares, durante los meses de invierno y primavera. Exclusivamente para dichos efectos, se podrá autorizar la reasignación presupuestaria de los recursos con los que cuentan actualmente los Gobiernos Regionales, los cuales, a su vez, celebrarán convenios con los respectivos municipios a fin de adquirir y distribuir la ayuda.

