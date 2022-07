Ministro García por crisis hídrica: “Como país tenemos que no solamente depender de las lluvias a estas alturas”

En entrevista con Radioanálisis, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, abordó el balance hídrico que la autoridad realizó este martes, con lo que volvió descartar que los sistemas frontales de este invierno vayan a ser suficiente para subsanar la crisis hídrica que existe en el país, toda vez que esta problemática es estructural y no radica meramente en escasez de agua, señaló la autoridad. Si bien afirmó que las precipitaciones siempre será una buena noticia, en la medida que permitirá ir abordando una situación difícil, consideró que “como país tenemos que no solamente depender de las lluvias a estas alturas, sino tomar otro tipo de medidas, que estamos implementando como Gobierno”.

Dicho eso, García explicó que el Ministerio tiene una metodología que consiste en medir la cantidad de lluvia y fundamentalmente de nieve que se acumuló en el período de invierno, para efectos de saber con cuánta agua se cuenta para la época estival.

“Lo más importante es la cantidad de nieve acumulada, la cantidad de nieve es el reservorio de agua que tenemos para los meses de verano, incluso hasta para los meses de abril y mayo. Esa medición nosotros la realizamos con la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas en el mes de agosto y la informamos en septiembre. En función de la cantidad de metros de nieve acumulada, sobre todo en la zona central de Chile, la región Metropolitana, de Coquimbo, de Valparaíso, podemos hacer una proyección de si está superada o no la crisis o si tenemos agua suficiente para pasar los meses de verano”, indicó.

En cuanto a las medidas que vayan en pos de enfrentar la crisis hídrica, el ministro reparó en que no existe solo una solución para enfrentar la crisis, considerando que “cada región del país tiene una realidad diferente”. En esa línea señaló que “hay regiones donde un embalse puede ser una muy buena solución como en otras que no hay suficiente agua, la desalinización también es una buena solución. En algunas regiones tenemos que impulsar embalses pequeños, laterales, para fomentar la agricultura, en otros tenemos que seguir fomentando también el uso de aguas subterráneas”.

Junto a ello, informó que desde el Ministerio están impulsando otro tipo de medidas relacionadas a la eficiencia hídrica. “No basta solo con decir ‘saquemos agua y mantengamos los consumos actuales’, no solamente para las personas, me refiero también especialmente para la industria, y por eso estamos respaldando esta iniciativa que está en el Senado para legislar, fomentar, la eficiencia hídrica, especialmente en la industria”, afirmó.

Pero una medida de fondo para hacer frente a este desafío es la creación de Consejos de Cuencas, sostuvo García. Una iniciativa en la que está trabajando el titular del MOP junto a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, en el Comité de Transición Hídrica Justa.

“El agua que tenemos en una cuenca, desde la cordillera al mar, debe ser administrada descentralizadamente con todos los actores involucrados y cuidando algo que no se menciona, que es mantener un flujo de agua para el cuidado del medio ambiente. Si no cuidamos a las comunidades, si no vamos descentralizando también la decisión, difícilmente vamos a poder enfrentar de buena manera y con soluciones nuevas la realidad en la que nos encontramos hoy día”, sostuvo.

En cuanto a la implementación de las medidas, García señaló que algunas de ellas ya se están impulsando, en tanto, otras mantienen brechas importantes para avanzar. En particular en lo referido a la desalinización consideró necesario tener una actitud más promotora del Estado, con la consideración de varios componentes.

“Lo primero, que nos permita asegurar un derecho humano al agua y eso es lo principal; lo segundo, que tenga estándares de cuidado al medio ambiente superiores a los que estamos acostumbrados; y lo tercero, una planificación territorial de manera de no saturar ciertos sectores llenos de plantas desaladoras y tengamos una nueva área de sacrificio lo que sería realmente perjudicial”.

Sobre el qué hacer del MOP en estos meses, el ministro dio cuenta de un trabajo que se ha dividido en tres etapas. “La primera, que terminó hace unas semanas atrás, fue el fortalecimiento a la fiscalización a la extracción ilegal de agua”, comentó. La segunda consiste en la agilización de la entrega de agua a las comunidades rurales. Respecto a ello, García señaló que el programa Agua Potable Rural tiene una capacidad muy lenta respecto a las necesidades que tiene el país, por tanto informó que “las próximas semanas estaremos presentando un programa de cómo agilizar de mejor manera este programa y empezar a romper el ciclo de los camiones aljibe que no solamente sale caro, sino que también se abre a malas prácticas que queremos erradicar”.

La tercera etapa que ilustró el secretario de Estado consiste en una medida de orden estructural y por tanto, de largo plazo, que es “un plan de medidas de obras hidráulicas, plantas desalinizadoras y por supuesto, los Consejos de Cuencas que nos permiten abordar integralmente el recurso hídrico para el uso humano, para el uso agrícola industrial y también para el cuidado medio ambiental”.

Presunto racionamiento

Abordando la alerta hídrica que las autoridades levantaron con fuerza en los meses de verano, el ministro indicó que entre el mes de agosto a septiembre, se podrá realizar una proyección adecuada respecto a un eventual racionamiento de agua. Sin perjuicio de ello, aseguró que hoy se están desarrollando obras importantes para optimizar el uso de agua. Esto en colaboración con las empresas sanitarias y las autoridades regionales de manera que, “si tenemos que enfrentar una situación de ese tipo, la podamos enfrentar de manera ordenada y segura, y con la debida información para la población”.

En cuanto a las zonas más susceptibles a un posible racionamiento, García indicó que “hoy día tenemos una especial atención a la región Metropolitana, la región de Valparaíso y la región de Coquimbo, La Serena. Hoy día son las que están más expuestas por la escasez hídrica que tenemos y por la cantidad de población que tienen, lo que requiere una gran cantidad de volumen de agua para abastecer especialmente a las zonas urbanas”.

“Eso no quita que estemos prestando atención a todo lo que sucede en el país, en la zona centro, centro norte y centro sur, pero esas ciudades hoy día tienen una mayor vulnerabilidad que el resto”, acotó.

Paso libertadores

En otras materias, el secretario de Estado abordó la situación acontecida en el paso fronterizo Los Libertadores, en Los Andes, donde más de 250 vehículos quedaron detenidos el pasado sábado. En cuanto a las acciones que permiten evitar este tipo de sucesos, García hizo énfasis en la conectividad interoceánica. En esa línea, consideró importante ir habilitando diferentes pasos en el país con buenas condiciones.

“La cordillera, así como puede parecer una barrera en el invierno, también es un punto de conexión no solamente a Argentina sino a todo América del Sur a través de los corredores bioceánicos que se han ido consolidando en el tiempo, y de parte nuestra estamos trabajando en diferentes pasos fronterizos, en diferentes puntos del país porque concentrar todo en pocos pasos nos genera una situación de vulnerabilidad, sobre todo al intercambio de mercancía que es necesario asegurar generando otras alternativas y en eso justamente estamos trabajando en este Gobierno”, señaló al respecto.

Sobre este tema, García destacó la decisión de la ministra de Interior, Izkia Siches, de iniciar una investigación para efectos de dar con las responsabilidades de estos hechos y para revisar los protocolos de las entidades públicas. En ese sentido acotó que “esta no es una decisión que se tomó entre los pasos fronterizos de Chile y Argentina, entre ambos, sino que también hubo una serie de eventos no previstos como accidentes en Argentina y en Chile de camiones que dificultaron el acceso”.

En cuanto a quién recae la responsabilidad de estos casos, García indicó que si bien, los detalles los entregarán los organismos correspondientes en esa área, afirmó que “hay un sistema que ya se ha usado durante muchos años entre el paso fronterizo y las delegaciones provinciales”. En esa línea, consideró que “no es una improvisación la que se ha estado haciendo hasta ahora, sino un modo de funcionamiento que viene hace mucho tiempo y nos tocó una situación particular de nevazón en esta oportunidad”.

Así las cosas, el titular del MOP aseguró que la cartera está desplegada para despejar las vías, “no solo en el paso Los Libertadores, sino también a lo largo de todo el país donde también han habido algunas situaciones complicadas por el clima como el Alto Biobío o Lonquimay donde hemos tenido un trabajo constante en colaboración con las municipalidades para asegurar la conectividad de personas que viven alejadas en el mundo rural”.